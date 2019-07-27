Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Справедливости ради – событие имело место еще 12 сентября 2018 года. И только сейчас начали раскручивать. Может начинаются? В который раз хочется надеяться на лучшее. Но житейский опыт говорит, что будет как всегда.. Более того, с каждым разом все хуже и хуже..
Согласен. Надеемся на лучшее
Да бросьте, это всего лишь политическая игра в преддверии формирования нового Кабмина - Авакову кресла не достанется. По крайней мере именно для этого всплыло видео.
Пчелы борются друг с другом за мед... но никогда - против меда!
yanyura написав:А нам постоянно "втюхивали", что "словацкий" газ нужен для населения, поэтому и цена газа для него такая большая. Фактически же дешевый украинский газ продавали "своим" производственникам, дорогой "словацкий" населению.
в студію ціну на газ для промисловості та для населення. причому за рік щоб було все видно. а то задовбали ретранслювати цю дич баби юлі.
Еще раз.
Для населения в 2017-м суммарно - 21,2 млрд куб. м (правда в этот объем входит и отопление для промышленности, но пренебрежем этой цифрой, т.к. суммарно она 1,0 млрд куб. м). Сюда также включены технологические потери (на добычу, транспортировку и газораспределение), а также на производство сжиженого газа - 4,4 млрд. куб.
Мы сейчас выполняем самую большую инвестиционную программу в истории УГД.
Министры продлили действие постановления №187, которое фиксирует цену газа для населения на уровне 6800 грн за 1000 куб. м, до 1 ноября 2018 года. С 1 ноября вступает в силу новое постановление, которое повышает отпускную цену газа от НАК "Нафтогаз Украины" до 8550 грн за 1000 куб. м.
Целые династии и кланы ментов-прокуроров-судей-сбушников и теперь ещё ГРБовцев
Вот этот генералиссимус:
Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами.
Импортные газовые контракты всегда были неэффективными для Украины. По крайней мере, с тех пор, как они стали эффективными для РФ (с 2005-го).
Ющенко-Плачков собственноручно разорвали контракт с выгодной для Украины ценой 50 долларов, Янык-Фирташ перепродавали с двойной накруткой туркменский газ, Тимошенко пересмотрела фиксированные условия на формульные на пике мировых цен.
Однако такого безумия, которое происходит с 2014-го года, в истории Украины еще не было! В дополнение к коррупции на импорте российского газа через швейцарские и словацкие прокладки, власть опустилась до того, до чего еще никто и никогда не опускался - до воровства на 15 млрд кубов, добываемых ежегодно НАК Нефтегаз!
Этот газ, являясь дешевле импортного всегда отпускался населению по цене, близкой к себестоимости добычи. Это хотя бы частично компенсировало нищенские доходы пересичных, являющиеся результатом монополизации олигархами всех сегментов рынка.
Экономика функционировала по принципу "низкие доходы - низкие расходы". Что же случилось по итогам президенства Порошенко - расходы на проживание в стране увеличились до уровня восточно-европейских стран ЕС (Польша, Чехия), а доходы - едва достигли значений 2012-2013 гг, просев внутри пятилетки "реформ" вообще вдвое (2015-2016 гг).
Порохоботы не устают повторять, что за ростом расходов непременно последует и рост доходов, однако уже в 2019-м году реальная зарплата (являясь ничем иным как зарплатой 2013-го), остановила свой рост, не отыгрывая даже инфяции - с марта средняя гривневая зарплата не растет, при том, что такой рост наблюдался в прошлые годы, зато инфляция составила 2,5%...
Поэтому мы и наблюдаем ускорение эмиграции - низкооплачиваемые сотрудники вынужденно покидают страну, а их рабочие места лиюо закрываются, либо пустуют, не в состоянии обеспечить уровень оплаты, соответствующий высоким расходам на жизнь.
А если (точнее, когда) случится еще и девальвация, назревающая с каждым кварталом из-за ухудшения внешнеторгового баланса, зарплаты снова окажутся на уровне 2015-го (200 долларов), при все тех же расходах уровня Польши и Чехии.
Такие перспективы... Если, конечно, новая власть не остановит коррупционный произвол папередников и не приведет либо низкие доходы в соответствие с высокими расходами, либо высокие расходы в соответсвие с низкими доходами... во что лично я верю слабо...
freeze написав:Кто-то когда-то платил за эти мифические кубометры ? Интересно в следующем году какая будет незамороженная цена на транзит.
Мова іде про сам контракт, яким підставили всіх наступників і який вагомо ляг в низку сумних подій, які розгрібаємо дотепер. Майбутнього точно не знаю ні я ні ви, але взнаємо. Заодно є шанс для теперішньої владної команди показати свої управлінські таланти чи що вони не кращі за "попередніків".
zРадио написав:Порохоботы не устают повторять, что за ростом расходов непременно последует и рост доходов, однако уже в 2019-м году реальная зарплата (являясь ничем иным как зарплатой 2013-го), остановила свой рост, не отыгрывая даже инфяции - с марта средняя гривневая зарплата не растет, при том, что такой рост наблюдался в прошлые годы, зато инфляция составила 2,5%...
Уже признают в Ольгино, что зарплата таки достигла уровня 2013 года А ведь сколько писали ранее, зубожиння, бiднiсть, Порошенко барыга. А зарплата растёт
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Для нежелающих читать в домене страны-агрессора или на руссом языке - оригинал на китайском.
Хорошая статья. Что скажут на это "патриоты"?
Настолько топорная работа, что даже комментировать лень. Вкратце, российская пропаганда переведенная на китайской язык, расположенная на каком-то непонятном ресурсе.
Кто там становился в третью позицию и гордо заявлял "я зомбоящик не смотрю". Так вам пропаганду заботливо в интернете предоставят, переведут на китайский и разместят в доменной зоне Китая. А потом, разместят оригинал текста на inosmi.ru
PS. Для несведущих, свой сайт вы можете зарегистрировать в любой доменной зоне, неважно, где вы находитесь физически.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой