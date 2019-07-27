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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3694369536963697

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:32

  pesikot написав:
  zРадио написав:Порохоботы не устают повторять, что за ростом расходов непременно последует и рост доходов, однако уже в 2019-м году реальная зарплата (являясь ничем иным как зарплатой 2013-го), остановила свой рост, не отыгрывая даже инфяции - с марта средняя гривневая зарплата не растет, при том, что такой рост наблюдался в прошлые годы, зато инфляция составила 2,5%...

Уже признают в Ольгино, что зарплата таки достигла уровня 2013 года :)
А ведь сколько писали ранее, зубожиння, бiднiсть, Порошенко барыга. А зарплата растёт


По покупательной способности - не достигла. Достигла по номинальному долларовому уровню.

А насчет ольгино (которое ты так уважительно пишешь с большой буквы, хотя очевидно, что употреблено слово не в качестве географического названия :mrgreen:) - стандартный порохоботский вздор в духе "критикуешь Порошенко - значит агент кремля"
zРадио
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