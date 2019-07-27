pesikot написав:zРадио написав:Порохоботы не устают повторять, что за ростом расходов непременно последует и рост доходов, однако уже в 2019-м году реальная зарплата (являясь ничем иным как зарплатой 2013-го), остановила свой рост, не отыгрывая даже инфяции - с марта средняя гривневая зарплата не растет, при том, что такой рост наблюдался в прошлые годы, зато инфляция составила 2,5%...
Уже признают в Ольгино, что зарплата таки достигла уровня 2013 года
А ведь сколько писали ранее, зубожиння, бiднiсть, Порошенко барыга. А зарплата растёт
По покупательной способности - не достигла. Достигла по номинальному долларовому уровню.
А насчет ольгино (которое ты так уважительно пишешь с большой буквы, хотя очевидно, что употреблено слово не в качестве географического названия ) - стандартный порохоботский вздор в духе "критикуешь Порошенко - значит агент кремля"