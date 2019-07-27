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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 27 лип, 2019 17:32
pesikot написав: zРадио написав:
Порохоботы не устают повторять, что за ростом расходов непременно последует и рост доходов, однако уже в 2019-м году реальная зарплата (являясь ничем иным как зарплатой 2013-го)
, остановила свой рост, не отыгрывая даже инфяции - с марта средняя гривневая зарплата не растет, при том, что такой рост наблюдался в прошлые годы, зато инфляция составила 2,5%...
Уже признают в Ольгино, что зарплата таки достигла уровня 2013 года
А ведь сколько писали ранее, зубожиння, бiднiсть, Порошенко барыга. А зарплата растёт
По покупательной способности - не достигла. Достигла по номинальному долларовому уровню.
А насчет ольгино (которое ты так уважительно пишешь с большой буквы, хотя очевидно, что употреблено слово не в качестве географического названия
) - стандартный порохоботский вздор в духе "критикуешь Порошенко - значит агент кремля"
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Додано: Суб 27 лип, 2019 18:19
pesikot написав:
Настолько топорная работа, что даже комментировать лень.
А вы напрягитесь все–таки. Хотелось бы получить аргументированную отповедь путинской пропаганде на китайском языке. Тем более это должно быть не трудно – работа то топорная.
pesikot написав:
Вкратце, российская пропаганда переведенная на китайской язык, расположенная на каком-то непонятном ресурсе.
Это понятно. Но хотелось бы по сути, а не штампами про пропаганду. И более развернуто. Чтобы взяла гордость за этапы большого пути! А не сожаления о профуканных возможностях..
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Додано: Суб 27 лип, 2019 18:53
pesikot написав: Вкладчик1234 написав:
Хорошая статья. Что скажут на это "патриоты"?
Настолько топорная работа, что даже комментировать лень.
Вкратце, российская пропаганда переведенная на китайской язык, расположенная на каком-то непонятном ресурсе.
Кто там становился в третью позицию и гордо заявлял "я зомбоящик не смотрю".
Так вам пропаганду заботливо в интернете предоставят, переведут на китайский и разместят в доменной зоне Китая. А потом, разместят оригинал текста на inosmi.ru
PS. Для несведущих, свой сайт вы можете зарегистрировать в любой доменной зоне, неважно, где вы находитесь физически.
Да что ж такое - у меня сайт, значит, заблочен, а у порохоботов, кого не возьми, все прекрасно работает. По крайней мере не жалуются. А других при этом смеют обвинять в принадлежности к РФ...
Ну да бог с ними...
Через Opera открыл, поэтому могу прокомментировать по сути - таки статья российская, чувствуется прям по слогу. Но без вкраплений историко-политической пропаганды про "братьев" и "гражданскую войну" - все справедливо.
Предпосылки и следствия экономического фиаско раскрыты пусть и обывательским языком, но грамотно
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Додано: Суб 27 лип, 2019 18:58
видать совсем туго стало с деньгами...
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что в 2015 году принадлежащий ему телеканал "1+1" прекратил сотрудничество с проектом "Шустер Live" в связи с тем, что Савик Шустер брал деньги у гостей передачи, нарушая контракт.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 19:01
Cler написав:
видать совсем туго стало с деньгами...
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что в 2015 году принадлежащий ему телеканал "1+1" прекратил сотрудничество с проектом "Шустер Live" в связи с тем, что Савик Шустер брал деньги у гостей передачи, нарушая контракт.
Ну то, за что цеплялся Коломойский при разрыве контракта, не так важно - все знают, как грязно он ведет бизнес. В данном случае это мог быть всего лишь предлог.
Но насчет сегодняшней мотивации Шустера я, пожалуй, с вами соглашусь - весьма меркантильная тушка... весьма...
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Додано: Суб 27 лип, 2019 19:21
zРадио написав:
Но насчет сегодняшней мотивации Шустера я, пожалуй, с вами соглашусь - весьма меркантильная тушка... весьма...
А в Украине или вообще в мире где-нибудь существуют другие в этой профессии?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 27 лип, 2019 19:29
shapo написав: zРадио написав:
Но насчет сегодняшней мотивации Шустера я, пожалуй, с вами соглашусь - весьма меркантильная тушка... весьма...
А в Украине или вообще в мире где-нибудь существуют другие в этой профессии?
«Журналистика — профессия почти столь же древняя, как… словом, это вторая древнейшая профессия». — Роберт Сильвестр, «Вторая древнейшая профессия»
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