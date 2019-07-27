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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3694369536963697

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 17:32

  pesikot написав:
  zРадио написав:Порохоботы не устают повторять, что за ростом расходов непременно последует и рост доходов, однако уже в 2019-м году реальная зарплата (являясь ничем иным как зарплатой 2013-го), остановила свой рост, не отыгрывая даже инфяции - с марта средняя гривневая зарплата не растет, при том, что такой рост наблюдался в прошлые годы, зато инфляция составила 2,5%...

Уже признают в Ольгино, что зарплата таки достигла уровня 2013 года :)
А ведь сколько писали ранее, зубожиння, бiднiсть, Порошенко барыга. А зарплата растёт


По покупательной способности - не достигла. Достигла по номинальному долларовому уровню.

А насчет ольгино (которое ты так уважительно пишешь с большой буквы, хотя очевидно, что употреблено слово не в качестве географического названия :mrgreen:) - стандартный порохоботский вздор в духе "критикуешь Порошенко - значит агент кремля"
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 18:19

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Настолько топорная работа, что даже комментировать лень.

А вы напрягитесь все–таки. Хотелось бы получить аргументированную отповедь путинской пропаганде на китайском языке. Тем более это должно быть не трудно – работа то топорная.
  pesikot написав:Вкратце, российская пропаганда переведенная на китайской язык, расположенная на каком-то непонятном ресурсе.

Это понятно. Но хотелось бы по сути, а не штампами про пропаганду. И более развернуто. Чтобы взяла гордость за этапы большого пути! А не сожаления о профуканных возможностях..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 18:53

  pesikot написав:
  Вкладчик1234 написав:
  fokus написав:Китайский взгляд:

Как рухнула промышленная держава, превосходившая Китай, сопоставимая с Россией и заставлявшая Европу трепетать

Для нежелающих читать в домене страны-агрессора или на руссом языке - оригинал на китайском.


Хорошая статья. Что скажут на это "патриоты"?

Настолько топорная работа, что даже комментировать лень.
Вкратце, российская пропаганда переведенная на китайской язык, расположенная на каком-то непонятном ресурсе.

Кто там становился в третью позицию и гордо заявлял "я зомбоящик не смотрю".
Так вам пропаганду заботливо в интернете предоставят, переведут на китайский и разместят в доменной зоне Китая. А потом, разместят оригинал текста на inosmi.ru

PS. Для несведущих, свой сайт вы можете зарегистрировать в любой доменной зоне, неважно, где вы находитесь физически.


Да что ж такое - у меня сайт, значит, заблочен, а у порохоботов, кого не возьми, все прекрасно работает. По крайней мере не жалуются. А других при этом смеют обвинять в принадлежности к РФ...

Ну да бог с ними...

Через Opera открыл, поэтому могу прокомментировать по сути - таки статья российская, чувствуется прям по слогу. Но без вкраплений историко-политической пропаганды про "братьев" и "гражданскую войну" - все справедливо.

Предпосылки и следствия экономического фиаско раскрыты пусть и обывательским языком, но грамотно
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 18:58

  19yuriy91 написав:Шустер будет вести еженедельную программу в эфире телеканала Ахметова

https://censor.net.ua/news/3139965/shus ... a_ahmetova

видать совсем туго стало с деньгами...

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что в 2015 году принадлежащий ему телеканал "1+1" прекратил сотрудничество с проектом "Шустер Live" в связи с тем, что Савик Шустер брал деньги у гостей передачи, нарушая контракт.
Cler
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  Cler написав:
  19yuriy91 написав:Шустер будет вести еженедельную программу в эфире телеканала Ахметова

https://censor.net.ua/news/3139965/shus ... a_ahmetova

видать совсем туго стало с деньгами...

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что в 2015 году принадлежащий ему телеканал "1+1" прекратил сотрудничество с проектом "Шустер Live" в связи с тем, что Савик Шустер брал деньги у гостей передачи, нарушая контракт.


Ну то, за что цеплялся Коломойский при разрыве контракта, не так важно - все знают, как грязно он ведет бизнес. В данном случае это мог быть всего лишь предлог.

Но насчет сегодняшней мотивации Шустера я, пожалуй, с вами соглашусь - весьма меркантильная тушка... весьма...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 19:21

  zРадио написав:Но насчет сегодняшней мотивации Шустера я, пожалуй, с вами соглашусь - весьма меркантильная тушка... весьма...


А в Украине или вообще в мире где-нибудь существуют другие в этой профессии?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 19:29

  shapo написав:
  zРадио написав:Но насчет сегодняшней мотивации Шустера я, пожалуй, с вами соглашусь - весьма меркантильная тушка... весьма...


А в Украине или вообще в мире где-нибудь существуют другие в этой профессии?

«Журналистика — профессия почти столь же древняя, как… словом, это вторая древнейшая профессия». — Роберт Сильвестр, «Вторая древнейшая профессия»
Cler
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