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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 27 лип, 2019 21:47
Очередной случай коррупции от Коболева&Ко - на этот раз с биржевыми торгами газом.
Детали на профильной ветке. Там же предлагаю и обсуждать, чтобы не флудить здесь...viewtopic.php?f=117&t=220289&p=4714954#p4714954
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