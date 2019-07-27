Очередной случай коррупции от Коболева&Ко - на этот раз с биржевыми торгами газом.
Детали на профильной ветке. Там же предлагаю и обсуждать, чтобы не флудить здесь...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 27 лип, 2019 21:47
Очередной случай коррупции от Коболева&Ко - на этот раз с биржевыми торгами газом.
Детали на профильной ветке. Там же предлагаю и обсуждать, чтобы не флудить здесь...
viewtopic.php?f=117&t=220289&p=4714954#p4714954
Додано: Суб 27 лип, 2019 23:50
И еще о Шустере:
И о Коболеве:
https://news.finance.ua/ru/news/-/45302 ... -v-premery
Додано: Нед 28 лип, 2019 00:09
Независимый бизнес аполитичен, и ни один СЕО/говорящая голова не опустились бы до участия в подобных опросах. Это абсолютно невозможно для уважающих себя и обремененных ответственностью за свои компании и людей руководителей.
Поэтому если кого и опрашивали, то смотрящих за добром олигархов, а этих Коболев вполне устраивает. Только какое это имеет отношение к позиции бизнеса?..
Додано: Нед 28 лип, 2019 00:38
Re: Політичні дискусії
не выгодно тушить пожары
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