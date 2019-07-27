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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3695369636973698

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 21:47

Очередной случай коррупции от Коболева&Ко - на этот раз с биржевыми торгами газом.

Детали на профильной ветке. Там же предлагаю и обсуждать, чтобы не флудить здесь...

viewtopic.php?f=117&t=220289&p=4714954#p4714954
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 23:50

И еще о Шустере:
6 июня 2019
Дело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыто

"Криминальное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления".

https://lb.ua/news/2019/06/06/428922_de ... nenii.html
07.06.19
Закрытие дела Шустера говорит о том, что все обвинения против него были личной местью Порошенко, - Фирсов

https://censor.net.ua/news/3131173/zakr ... poroshenko

И о Коболеве:
21.07.2019
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьеры

Больше всего баллов (36) набрал глава Нафтогаза Андрей Коболев.
...

https://news.finance.ua/ru/news/-/45302 ... -v-premery
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 00:09

  yanyura написав: И о Коболеве:
21.07.2019
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьеры

Больше всего баллов (36) набрал глава Нафтогаза Андрей Коболев.
...

https://news.finance.ua/ru/news/-/45302 ... -v-premery


Независимый бизнес аполитичен, и ни один СЕО/говорящая голова не опустились бы до участия в подобных опросах. Это абсолютно невозможно для уважающих себя и обремененных ответственностью за свои компании и людей руководителей.

Поэтому если кого и опрашивали, то смотрящих за добром олигархов, а этих Коболев вполне устраивает. Только какое это имеет отношение к позиции бизнеса?..
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 00:38

Re: Політичні дискусії

https://news.liga.net/world/video/gorit ... gnem-video

не выгодно тушить пожары :mrgreen:
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