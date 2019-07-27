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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3695369636973698

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 21:47

Очередной случай коррупции от Коболева&Ко - на этот раз с биржевыми торгами газом.

Детали на профильной ветке. Там же предлагаю и обсуждать, чтобы не флудить здесь...

viewtopic.php?f=117&t=220289&p=4714954#p4714954
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 23:50

И еще о Шустере:
6 июня 2019
Дело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыто

"Криминальное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления".

https://lb.ua/news/2019/06/06/428922_de ... nenii.html
07.06.19
Закрытие дела Шустера говорит о том, что все обвинения против него были личной местью Порошенко, - Фирсов

https://censor.net.ua/news/3131173/zakr ... poroshenko

И о Коболеве:
21.07.2019
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьеры

Больше всего баллов (36) набрал глава Нафтогаза Андрей Коболев.
...

https://news.finance.ua/ru/news/-/45302 ... -v-premery
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 00:09

  yanyura написав: И о Коболеве:
21.07.2019
Бизнес назвал идеальных кандидатов в премьеры

Больше всего баллов (36) набрал глава Нафтогаза Андрей Коболев.
...

https://news.finance.ua/ru/news/-/45302 ... -v-premery


Независимый бизнес аполитичен, и ни один СЕО/говорящая голова не опустились бы до участия в подобных опросах. Это абсолютно невозможно для уважающих себя и обремененных ответственностью за свои компании и людей руководителей.

Поэтому если кого и опрашивали, то смотрящих за добром олигархов, а этих Коболев вполне устраивает. Только какое это имеет отношение к позиции бизнеса?..
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 00:38

Re: Політичні дискусії

https://news.liga.net/world/video/gorit ... gnem-video

не выгодно тушить пожары :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 10:15

  AlexxK написав:
  ЛАД написав:
  Tegularius написав:..... Хорошо, если тем экспертам хватит ума консультироваться с такими, как тот Богуслаев и идти им навстречу.

Будем надеяться, хватит.
Согласен, что такие, как Богуслаев, в Раде были бы нужны. Его неизбрание удивило.

На заводе «Мотор-Сич» порядка десяти тысяч работников примерно, плюс члены их семей (умножаем на 3), плюс пенсионеры – бывшие работники завода, живущие в домах, построенных заводом. По району, где расположен округ для голосования, ходят трамваи, купленные на деньги завода. Плюс поликлиника, плюс санатории, детские лагеря на лето для детей работников завода.
Накануне голосования по цехам и подразделениям завода проводилась «убедительная» работа начальниками разных уровней, как надо правильно голосовать на округе, кто их кормит, лечит и «отдыхает», какой Богуслаев великий и могучий, Герой Украины и т.д. и т.п.
За Богуслаева проголосовало 21 512 человек.
Почему не все вышеперечисленные проголосовали за него? Может, «не все ладно в Датском королевстве»?

Вот это меня удивило в результатах выборов больше всего.

Ладно, Порох плохой, националист, обвалил гривну, начал войну, поссорился с братским народом, разбогател на крови, липецкая фабрика и т.п. - это понятно.

Но за 30 лет сформировалось примерно 50% электората, которые стабильно голосовали сначала за симоненок-морозов, потом за крепких хозяйственников. И это был далеко не только Донбасс и Крым.
Откуда такой поворот? Ведь крепкие хозяйственники за мир на Донбассе и дружбу с Россией, за русский язык и прочие атрибуты, которые всегда привлекали эти 50%.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 28 лип, 2019 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 10:26

  Surfer написав:)) Вот видите , я же сразу точно определил у кого на самом деле "дичь", видно же невооруженным глазом , и вы это только что подтвердили сами.

Что касается первого вопроса о ценах для промышленности и населения - вопрос был адресован не мне, поэтому "переходить на другую тему" я в принципе не могу. А вот передергиваете здесь как раз вы. Кому вы задали этот вопрос от того и дожиджайтесь ответа, и действительно я даже не собирался на него отвечать, так как адресован он не мне. Моя реплика лишь касалась "дичи", упомянутой вами. и я с четким акцентом на этом, показал где на самом деле ДИЧЬ.

якщо ви не збиралися відповідати на питання то навіщо цитували тоді моє питання?
розберіться там зі своїми тарганами в голові а то ви не в стані встановити зв’язок між причинами та наслідками.
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