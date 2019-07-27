Surfer написав:

)) Вот видите , я же сразу точно определил у кого на самом деле "дичь", видно же невооруженным глазом , и вы это только что подтвердили сами.Что касается первого вопроса о ценах для промышленности и населения - вопрос был адресован не мне, поэтому "переходить на другую тему" я в принципе не могу. А вот передергиваете здесь как раз вы. Кому вы задали этот вопрос от того и дожиджайтесь ответа, и действительно я даже не собирался на него отвечать, так как адресован он не мне. Моя реплика лишь касалась "дичи", упомянутой вами. и я с четким акцентом на этом, показал где на самом деле ДИЧЬ.