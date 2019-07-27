Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Независимый бизнес аполитичен, и ни один СЕО/говорящая голова не опустились бы до участия в подобных опросах. Это абсолютно невозможно для уважающих себя и обремененных ответственностью за свои компании и людей руководителей.
Поэтому если кого и опрашивали, то смотрящих за добром олигархов, а этих Коболев вполне устраивает. Только какое это имеет отношение к позиции бизнеса?..
Tegularius написав:..... Хорошо, если тем экспертам хватит ума консультироваться с такими, как тот Богуслаев и идти им навстречу.
Будем надеяться, хватит. Согласен, что такие, как Богуслаев, в Раде были бы нужны. Его неизбрание удивило.
На заводе «Мотор-Сич» порядка десяти тысяч работников примерно, плюс члены их семей (умножаем на 3), плюс пенсионеры – бывшие работники завода, живущие в домах, построенных заводом. По району, где расположен округ для голосования, ходят трамваи, купленные на деньги завода. Плюс поликлиника, плюс санатории, детские лагеря на лето для детей работников завода. Накануне голосования по цехам и подразделениям завода проводилась «убедительная» работа начальниками разных уровней, как надо правильно голосовать на округе, кто их кормит, лечит и «отдыхает», какой Богуслаев великий и могучий, Герой Украины и т.д. и т.п. За Богуслаева проголосовало 21 512 человек. Почему не все вышеперечисленные проголосовали за него? Может, «не все ладно в Датском королевстве»?
Вот это меня удивило в результатах выборов больше всего.
Ладно, Порох плохой, националист, обвалил гривну, начал войну, поссорился с братским народом, разбогател на крови, липецкая фабрика и т.п. - это понятно.
Но за 30 лет сформировалось примерно 50% электората, которые стабильно голосовали сначала за симоненок-морозов, потом за крепких хозяйственников. И это был далеко не только Донбасс и Крым. Откуда такой поворот? Ведь крепкие хозяйственники за мир на Донбассе и дружбу с Россией, за русский язык и прочие атрибуты, которые всегда привлекали эти 50%.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 28 лип, 2019 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Surfer написав:)) Вот видите , я же сразу точно определил у кого на самом деле "дичь", видно же невооруженным глазом , и вы это только что подтвердили сами.
Что касается первого вопроса о ценах для промышленности и населения - вопрос был адресован не мне, поэтому "переходить на другую тему" я в принципе не могу. А вот передергиваете здесь как раз вы. Кому вы задали этот вопрос от того и дожиджайтесь ответа, и действительно я даже не собирался на него отвечать, так как адресован он не мне. Моя реплика лишь касалась "дичи", упомянутой вами. и я с четким акцентом на этом, показал где на самом деле ДИЧЬ.
якщо ви не збиралися відповідати на питання то навіщо цитували тоді моє питання? розберіться там зі своїми тарганами в голові а то ви не в стані встановити зв’язок між причинами та наслідками.
Surfer написав:И очень показательно что с одной стороны вы говорите что 2009 тут не при чем - но по факту оказывается очень даже при чем - вы сами задаете вопрос только подтверждая что и здесь вы совершенно четко "плаваете", на этом строите свои "выводы", и при этом еще с "умным видом" пытаетесь раздавать "регалии" :
mephala написав:щоб не змішувати різні теми в один пост опублікую окремо спеціально для любителів баб юль - так по чому кажете газ був в 2009 році?
А теперь внимательно читаем какова была цена в 2009 на самом деле.
Реальна ж ціна (з урахуванням знижки 20 %) «в I кварталі 2009 року ціна газу для України становила 360 дол за 1000 м³, у II — 270,95 дол, в III — 198,34 дол, в IV — 208. Таким чином, середньорічна ціна, виходячи з обсягів закупівлі газу, становила 228 дол за 1000 м³»[21].
Ровно то о чем я и говорил. Неудивительно, что столь плавающий персонаж, основываясь на своей дичи строит такие же дикие выводы.
знатний маніпулятор та пересмикувач. знатний. а тепер будемо пояснювати де маніпулюють даними для введення в оману читача як це любить робити баба юля.
перший допис був ось такий
Surfer написав:2009 - по знаменитым контрактам и премьерстве Тимошенко средняя цена на газ $228 при цене на нефть за $100 конец 2018, начало 2019 - закупка "дешевого" словацкого газа, уже без "злочинных контрактов" $320-340, при цене на нефть около $60.
Сразу видно чье рыло в пуху и у кого в голове дичь - и это кстати не Тимошенко.
вказав СЕРЕДНЮ ціну за газ 2009 і ціну на нафту яка йому заманулася. шановний читач думає я даремно привів графік? ні зовсім не даремно. а тому що ціна нафти 100 баксів це середня ціна станом на 01-01-2009 за попередні 9 місяців як було закладено в контракті баби юлі. а яка ціна була у нас в контракті на 01-01-2009? так вірно - 450 баксів. ну звісно ж нам дали з барського плеча знижку 20% і кінцева ціна на перший квартал 2009 року склала 360 баксів. опля - а де ж поділися 228 бксів коли пересмикувач ставив їх в один ряд? а тепер йдемо дали бо пересмикувач ляпнув про ціну нафти 100 баксів щоб вона закріпилася у читача а далі лише маніпулює дешевою ціною газу. підрахуємо яка ж була в дійсності ціна нафти при вказаних ним цінах газу. то ж де його ціна на газ а де ціна на нафту "за $100"?. от так і маніпулюють. а ще він "забув" згадати, бо так було вигідно, що це були ціни з 20% знижкою яку як дали так і забрати могли якби ми щось почали робити що москалям не подобається.
тепер перейдемо до сьогодення ось тут можете подивитися ціну на нафту за минулі 9 місяців https://index.minfin.com.ua/ua/markets/oil/brent/ та ось тут можна подивитися ціну газу яка проходить через кордон. http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=SeredniaMitnaVartistImportnogoPrirodnogoGazu-SchoSklalasiaUProtsesiYogoMitnogoOformlenniaPidChasVvezenniaNaTeritoriiuUkraini а тепер обраховуємо опля. а де ж "закупка "дешевого" словацкого газа, уже без "злочинных контрактов" $320-340, при цене на нефть около $60" як то писав маніпулятор? а хочете читачі повідомлю вам де? це сама НАЙНИЖЧА ціна за 2019 рік. отак і маніпулюють - беруть саму найнижчу ціну нафти та найвищу ціну газу. хоча 2009 рік яким апелюють був побудований на обрахунках ціни нафти за попередні 9 місяців. а тепер давайте обрахуємо яка б була ціна сьогодні якби ми жили по контрактам баби юлі опача. то зараз влітку як то каже маніпулятор "закупка "дешевого" словацкого газа" виходить дешевше ніж прогинатись перед московією по бабі юлі? а якщо не прогинатись, тобто без 20% знижки, то весь 2019 рік був би по захмарним цінам баби юлі. отак вами читачі і маніпулюють
ЗІ вишенка на торті з посилань маніпулятора "В результаті цього контракту ціна газу у 2012 році складала 516 доларів"
Вкладчик1234 написав:Патрульные «посмели» остановить и оштрафовать за нарушение водителя генерала, главы Днепропетровской полиции. Тут же прибыл спецназ КОРД и задержал их. Потом генерал у себя в кабинете отчитывал патрульных. Они все записали на видео и опубликовали
В Днепре спецназ КОРД задержал экипаж патрульной полиции, который остановил машину главы ГУ НП в Днепропетровской области Виталия Глуховери. Видео с инцидентом было опубликовано в сообществе Facebook «Киев Оперативный» в ночь на 27 июля.
«От граждан Украины пытались скрыть истинное предназначение КОРД-м. Оказывается, что это спецподразделение нужно в ситуациях, когда «жалкий копчик» пытается действовать по закону против интересов крупных чинушных начальников, а авто принадлежит генералу» — говорится в публикации.
Патрульный остановил автомобиль «Range Rover» после того, как водитель не остановился на знаке «Стоп». Из его разговора с Глуховерей становится понятно, что водитель притормозил, но не остановился полностью. Начальник ГУ НП в Днепропетровской области заявил, что едет к шефу и у него нет времени разбираться. На это патрульный ответил, что ему все равно куда тот едет и предложил конструктивно общаться.
«Нормально я притормозил. Никого нет, ну и что, я поехал. Ничего я не нарушал» — говорит Глуховеря и садится в машину, чтобы уехать.
После того, как патрульный запретил ему уезжать и попросил предъявить водительские права, он их отдал полицейскому, но тут же выхватил их рук со словами «Так, все, хватит».
«Ждите команду, если вы не хотите разговаривать с генералом» — сказал Глуховеря и отказался отвечать на последующие вопросы.
Далее правоохранитель, остановивший главу Днепропетровской полиции, отдает ему штраф за нарушение ПДД и объясняет, что у того есть 10 дней на его обжалование в суде. На вопрос, нужна ли ему копия, Глуховеря сообщил, что надо подождать, «пока подъедут».
Сразу после этих слов у места ДТП остановился автомобиль КОРД-а, из которого вышли спецназовцы и приказали патрульным не двигаться. По словам правоохранителей, оперативного талона не было, соответственно, их действия были неправомерными, на что те спросили «Какая разница?» и продолжили задержание.
«Я это так не оставлю. Это личная репутация, профессиональная репутация. Меня как преступника только что, грубо говоря, «недозадержали» за то, что я на законных основаниях рассмотрел дело по отношению к водителю, как у нас в законе написано» — сказал патрульный, на что получил ответ «Но это был генерал».
После задержания видео обрывается и съемка продолжается, вероятно, в кабинете одного из чиновников. Он заявляет, что ждет начальника патрульных, так как не может сам установить, являются ли они полицейскими. На предложение показать удостоверение правоохранителя, он отреагировал словами «Не надо, потом разберемся с удостоверением».
«Суду будет видно» — заявил чиновник на слова патрульного о том, что он задержал генерала наравне с другими гражданами.
"Реформы" продолжаются...
на самом деле, если он таки притормозил, то доказать что было нарушение очень сложно, т.е. в ПДД не регламентирован термин остановки на знак СТОП. Полная остановка колес, но не указано на какое время - 1мс, 10мс, 100мс, 1с, 10с, 100с? Всегда можно доказать, что колеса были неподвижны в течение определенного времени, например, 1мс. Это очень скользкое нарушение с точки зрения ПДД. Это как мне пытались светофор приписать: я ему я на мигающий зеленый его проехал, а он - а на какой цвет светофора вы закончили проезд пешеходного перехода? Я говорю чего, я должен был выскочить из машины пробежать назад и посмотреть? После этого они отвяли. И кстати это уже не первый раз, когда пытались на мигающий зеленый прицепиться. Конечно и генерал *удак, зачем вызывать и подставлять спецназ, возьми протокол и после суда уволь или выговор впаяй.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
я непосредственно в формулу Тимошенко подставлял текущие переменные и получал на выходе точно такую же цену, по которой "реформаторы" продают Украине российский газ якобы из Словакии через свои швейцарские прокладки!
Поэтому нынешние контракты не менее, и не более эффективны, чем таковые за подписью Тимошенко от 2009-го года!
Только вот разница, тем не менее, есть - то, что в дополнение к импорту вытворяла банда Порошенко-НКРЭКУ-Коболев с газом Укрдобычи последние 5 лет, не позволял себе ранее никто и никогда! На объеме в 15 млрд кубов с населения снимается не менее 1 млрд долларов в год сверхприбыли, растворяемой затем в коррупционных закупках Нефтегаза, а также начислении бонусов его подставному руководству!
yanyura написав:А нам постоянно "втюхивали", что "словацкий" газ нужен для населения, поэтому и цена газа для него такая большая. Фактически же дешевый украинский газ продавали "своим" производственникам, дорогой "словацкий" населению.
в студію ціну на газ для промисловості та для населення. причому за рік щоб було все видно. а то задовбали ретранслювати цю дич баби юлі.
Еще раз.
Для населения в 2017-м суммарно - 21,2 млрд куб. м (правда в этот объем входит и отопление для промышленности, но пренебрежем этой цифрой, т.к. суммарно она 1,0 млрд куб. м). Сюда также включены технологические потери (на добычу, транспортировку и газораспределение), а также на производство сжиженого газа - 4,4 млрд. куб.
Мы сейчас выполняем самую большую инвестиционную программу в истории УГД.
Министры продлили действие постановления №187, которое фиксирует цену газа для населения на уровне 6800 грн за 1000 куб. м, до 1 ноября 2018 года. С 1 ноября вступает в силу новое постановление, которое повышает отпускную цену газа от НАК "Нафтогаз Украины" до 8550 грн за 1000 куб. м.
Ну а мое мнение - и одна, и второй, мягко говоря, вводят читателей в заблуждение. Первая занижает цифры, второй завышает.
де у вашому дописі інформація про ЦІНУ на газ для різних категорій споживачів (а саме для населення та промисловості)? писати мені опуси про ОБ’ЄМИ споживання та ціни по яким викуповує нафтогаз не потрібно.