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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3696369736983699

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:05

  zРадио написав:mephala

то, что ты пытаешься навязать, надрывая пуканчик, уже разбиралось здесь:
Ринок енергоносіїв в контексті

я непосредственно в формулу Тимошенко подставлял текущие переменные и получал на выходе точно такую же цену, по которой "реформаторы" продают Украине российский газ якобы из Словакии через свои швейцарские прокладки!

Поэтому нынешние контракты не менее, и не более эффективны, чем таковые за подписью Тимошенко от 2009-го года!

Только вот разница, тем не менее, есть - то, что в дополнение к импорту вытворяла банда Порошенко-НКРЭКУ-Коболев с газом Укрдобычи последние 5 лет, не позволял себе ранее никто и никогда! На объеме в 15 млрд кубов с населения снимается не менее 1 млрд долларов в год сверхприбыли, растворяемой затем в коррупционных закупках Нефтегаза, а также начислении бонусов его подставному руководству!

пукан якраз рветься у вас в намаганні всіх обмазати лайном.
якщо в січні і була ціна майже як по бабі юлі (хоча задля справедливості потрібно сказати що реально вона була дешевша на 10 баксів) але вже влітку ціна разюче відрізняється від цін по бабі юлі і економія складає 100 баксів на одному кубі.
так що протріт свої оченята та перерахуйте в своєму дописі не тільки січень 2019 і й червень 2019.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:13

  mephala написав:якщо в січні і була ціна майже як по бабі юлі (хоча задля справедливості потрібно сказати що реально вона була дешевша на 10 баксів) але вже влітку ціна разюче відрізняється від цін по бабі юлі і економія складає 100 баксів на одному кубі.


Ты это серьезно? Т.е. по твоему, ценовая динамика на нефтяное сырье 2019-го в точности повторяет таковую от 2009-го? :shock: :roll: А иначе как ты мог сделать вывод о "разительной разнице"???

Если хочешь пересчитать еще и июнь по формуле Тимошенко, не вопрос - цены из каталога Platts я тебе дам
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:28

  zРадио написав:
  mephala написав:якщо в січні і була ціна майже як по бабі юлі (хоча задля справедливості потрібно сказати що реально вона була дешевша на 10 баксів) але вже влітку ціна разюче відрізняється від цін по бабі юлі і економія складає 100 баксів на одному кубі.


Ты это серьезно? Т.е. по твоему, ценовая динамика на нефтяное сырье 2019-го в точности повторяет таковую от 2009-го? :shock: :roll: А иначе как ты мог сделать вывод о "разительной разнице"???

Если хочешь пересчитать еще и июнь по формуле Тимошенко, не вопрос - цены из каталога Platts я тебе дам

кажу ще раз - не порви щось в намаганні всіх лайном обмазати
якщо повиокувало то повернись іще раз до мого допису - я приводив посилання на мінфін на ціни нафти та ціни імпортного газу на МЕРТ.
згідно цих цін 2018 та 2019 року і був зроблений обрахунок а не як тобі ввижається по 2009
mephala
 
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