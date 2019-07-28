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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3696369736983699 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Нед 28 лип, 2019 13:05 zРадио написав: mephala



то, что ты пытаешься навязать, надрывая пуканчик, уже разбиралось здесь:

Ринок енергоносіїв в контексті



я непосредственно в формулу Тимошенко подставлял текущие переменные и получал на выходе точно такую же цену, по которой "реформаторы" продают Украине российский газ якобы из Словакии через свои швейцарские прокладки!



Поэтому нынешние контракты не менее, и не более эффективны, чем таковые за подписью Тимошенко от 2009-го года!



Только вот разница, тем не менее, есть - то, что в дополнение к импорту вытворяла банда Порошенко-НКРЭКУ-Коболев с газом Укрдобычи последние 5 лет, не позволял себе ранее никто и никогда! На объеме в 15 млрд кубов с населения снимается не менее 1 млрд долларов в год сверхприбыли, растворяемой затем в коррупционных закупках Нефтегаза, а также начислении бонусов его подставному руководству! то, что ты пытаешься навязать, надрывая пуканчик, уже разбиралось здесь:Тимошенко подставлял текущие переменные и получал на выходе точно такую же цену, по которой "реформаторы" продают Украине российский газ якобы из Словакии через свои швейцарские прокладки!Поэтому нынешние контракты не менее, и не более эффективны, чем таковые за подписью Тимошенко от 2009-го года!Только вот разница, тем не менее, есть - то, что в дополнение к импорту вытворяла банда Порошенко-НКРЭКУ-Коболев с газом Укрдобычи последние 5 лет, не позволял себе ранее никто и никогда! На объеме в 15 млрд кубов с населения снимается не менее 1 млрд долларов в год сверхприбыли, растворяемой затем в коррупционных закупках Нефтегаза, а также начислении бонусов его подставному руководству!

пукан якраз рветься у вас в намаганні всіх обмазати лайном.

якщо в січні і була ціна майже як по бабі юлі (хоча задля справедливості потрібно сказати що реально вона була дешевша на 10 баксів) але вже влітку ціна разюче відрізняється від цін по бабі юлі і економія складає 100 баксів на одному кубі.

так що протріт свої оченята та перерахуйте в своєму дописі не тільки січень 2019 і й червень 2019. пукан якраз рветься у вас в намаганні всіх обмазати лайном.якщо в січні і була ціна майже як по бабі юлі (хоча задля справедливості потрібно сказати що реально вона була дешевша на 10 баксів) але вже влітку ціна разюче відрізняється від цін по бабі юлі і економія складає 100 баксів на одному кубі.так що протріт свої оченята та перерахуйте в своєму дописі не тільки січень 2019 і й червень 2019. mephala Повідомлень: 5015 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2019 13:13 mephala написав: якщо в січні і була ціна майже як по бабі юлі (хоча задля справедливості потрібно сказати що реально вона була дешевша на 10 баксів) але вже влітку ціна разюче відрізняється від цін по бабі юлі і економія складає 100 баксів на одному кубі.

якщо в січні і була ціна майже як по бабі юлі (хоча задля справедливості потрібно сказати що реально вона була дешевша на 10 баксів) але вже влітку ціна разюче відрізняється від цін по бабі юлі і економія складає 100 баксів на одному кубі.



Ты это серьезно? Т.е. по твоему, ценовая динамика на нефтяное сырье 2019-го в точности повторяет таковую от 2009-го? А иначе как ты мог сделать вывод о "разительной разнице"???



Если хочешь пересчитать еще и июнь по формуле Тимошенко, не вопрос - цены из каталога Platts я тебе дам Ты это серьезно? Т.е. по твоему, ценовая динамика на нефтяное сырье 2019-го в точности повторяет таковую от 2009-го?А иначе как ты мог сделать вывод о "разительной разнице"???Если хочешь пересчитать еще и июнь по формуле Тимошенко, не вопрос - цены из каталога Platts я тебе дам zРадио

Повідомлень: 3085 З нами з: 02.05.18 Подякував: 748 раз. Подякували: 1776 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2019 13:28 zРадио написав: mephala написав: якщо в січні і була ціна майже як по бабі юлі (хоча задля справедливості потрібно сказати що реально вона була дешевша на 10 баксів) але вже влітку ціна разюче відрізняється від цін по бабі юлі і економія складає 100 баксів на одному кубі.

якщо в січні і була ціна майже як по бабі юлі (хоча задля справедливості потрібно сказати що реально вона була дешевша на 10 баксів) але вже влітку ціна разюче відрізняється від цін по бабі юлі і економія складає 100 баксів на одному кубі.



Ты это серьезно? Т.е. по твоему, ценовая динамика на нефтяное сырье 2019-го в точности повторяет таковую от 2009-го? А иначе как ты мог сделать вывод о "разительной разнице"???



Если хочешь пересчитать еще и июнь по формуле Тимошенко, не вопрос - цены из каталога Platts я тебе дам Ты это серьезно? Т.е. по твоему, ценовая динамика на нефтяное сырье 2019-го в точности повторяет таковую от 2009-го?А иначе как ты мог сделать вывод о "разительной разнице"???Если хочешь пересчитать еще и июнь по формуле Тимошенко, не вопрос - цены из каталога Platts я тебе дам

кажу ще раз - не порви щось в намаганні всіх лайном обмазати

якщо повиокувало то повернись іще раз до мого допису - я приводив посилання на мінфін на ціни нафти та ціни імпортного газу на МЕРТ.

згідно цих цін 2018 та 2019 року і був зроблений обрахунок а не як тобі ввижається по 2009 кажу ще раз - не порви щось в намаганні всіх лайном обмазатиякщо повиокувало то повернись іще раз до мого допису - я приводив посилання на мінфін на ціни нафти та ціни імпортного газу на МЕРТ.згідно цих цін 2018 та 2019 року і був зроблений обрахунок а не як тобі ввижається по 2009 mephala Повідомлень: 5015 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2019 15:04 mephala написав: кажу ще раз - не порви щось в намаганні всіх лайном обмазати

якщо повиокувало то повернись іще раз до мого допису - я приводив посилання на мінфін на ціни нафти та ціни імпортного газу на МЕРТ.

згідно цих цін 2018 та 2019 року і був зроблений обрахунок а не як тобі ввижається по 2009 кажу ще раз - не порви щось в намаганні всіх лайном обмазатиякщо повиокувало то повернись іще раз до мого допису - я приводив посилання на мінфін на ціни нафти та ціни імпортного газу на МЕРТ.згідно цих цін 2018 та 2019 року і був зроблений обрахунок а не як тобі ввижається по 2009





Просто клиника какая-то...



Как ты без подставления в формулу Тимошенко текущих значений переменных можешь сделать объективное сравнение?????



Все, чем тебе помогут данные МЕРТ, это сравнить сценарии "как было" и "как есть".



А тебе, балда, нужно сравнить сценарии "как было БЫ" и "как есть"



Не тупи уже, бога ради Просто клиника какая-то...Как ты без подставления в формулу Тимошенко текущих значений переменных можешь сделать объективное сравнение?????Все, чем тебе помогут данные МЕРТ, это сравнить сценарии "как было" и "как есть".А тебе, балда, нужно сравнить сценарии "как было" и "как есть"Не тупи уже, бога ради zРадио

Повідомлень: 3085 З нами з: 02.05.18 Подякував: 748 раз. Подякували: 1776 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2019 15:40 Re: Політичні дискусії Starikan написав: AlexxK написав: ЛАД написав: [quote="4712329:Tegularius"]

..... Хорошо, если тем экспертам хватит ума консультироваться с такими, как тот Богуслаев и идти им навстречу. [quote="4712329:Tegularius"]..... Хорошо, если тем экспертам хватит ума консультироваться с такими, как тот Богуслаев и идти им навстречу.

Будем надеяться, хватит.

Согласен, что такие, как Богуслаев, в Раде были бы нужны. Его неизбрание удивило. Будем надеяться, хватит.Согласен, что такие, как Богуслаев, в Раде были бы нужны. Его неизбрание удивило.

На заводе «Мотор-Сич» порядка десяти тысяч работников примерно, плюс члены их семей (умножаем на 3), плюс пенсионеры – бывшие работники завода, живущие в домах, построенных заводом. По району, где расположен округ для голосования, ходят трамваи, купленные на деньги завода. Плюс поликлиника, плюс санатории, детские лагеря на лето для детей работников завода.

Накануне голосования по цехам и подразделениям завода проводилась «убедительная» работа начальниками разных уровней, как надо правильно голосовать на округе, кто их кормит, лечит и «отдыхает», какой Богуслаев великий и могучий, Герой Украины и т.д. и т.п.

За Богуслаева проголосовало 21 512 человек.

Почему не все вышеперечисленные проголосовали за него? Может, «не все ладно в Датском королевстве»? На заводе «Мотор-Сич» порядка десяти тысяч работников примерно, плюс члены их семей (умножаем на 3), плюс пенсионеры – бывшие работники завода, живущие в домах, построенных заводом. По району, где расположен округ для голосования, ходят трамваи, купленные на деньги завода. Плюс поликлиника, плюс санатории, детские лагеря на лето для детей работников завода.Накануне голосования по цехам и подразделениям завода проводилась «убедительная» работа начальниками разных уровней, как надо правильно голосовать на округе, кто их кормит, лечит и «отдыхает», какой Богуслаев великий и могучий, Герой Украины и т.д. и т.п.За Богуслаева проголосовало 21 512 человек.Почему не все вышеперечисленные проголосовали за него? Может, «не все ладно в Датском королевстве»?

Вот это меня удивило в результатах выборов больше всего.



Ладно, Порох плохой, националист, обвалил гривну, начал войну, поссорился с братским народом, разбогател на крови, липецкая фабрика и т.п. - это понятно.



Но за 30 лет сформировалось примерно 50% электората, которые стабильно голосовали сначала за симоненок-морозов, потом за крепких хозяйственников. И это был далеко не только Донбасс и Крым.

Откуда такой поворот? Ведь крепкие хозяйственники за мир на Донбассе и дружбу с Россией, за русский язык и прочие атрибуты, которые всегда привлекали эти 50%.[/quote] Просто заипали. Неужели непонятно.



Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk Вот это меня удивило в результатах выборов больше всего.Ладно, Порох плохой, националист, обвалил гривну, начал войну, поссорился с братским народом, разбогател на крови, липецкая фабрика и т.п. - это понятно.Но за 30 лет сформировалось примерно 50% электората, которые стабильно голосовали сначала за симоненок-морозов, потом за крепких хозяйственников. И это был далеко не только Донбасс и Крым.Откуда такой поворот? Ведь крепкие хозяйственники за мир на Донбассе и дружбу с Россией, за русский язык и прочие атрибуты, которые всегда привлекали эти 50%.[/quote] Просто заипали. Неужели непонятно.Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 19932 З нами з: 20.04.08 Подякував: 362 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 лип, 2019 16:55 Оранжевый-хит сезона написав: Просто заипали. Неужели непонятно. Просто заипали. Неужели непонятно.



Надо сказать, точный и лапидарный анализ, практически по Чехову. Точно схвачена суть. Надо сказать, точный и лапидарный анализ, практически по Чехову. Точно схвачена суть. freeze 4 Повідомлень: 12389 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3612 раз. Подякували: 5265 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3696369736983699 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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