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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3696369736983699

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:05

  zРадио написав:mephala

то, что ты пытаешься навязать, надрывая пуканчик, уже разбиралось здесь:
Ринок енергоносіїв в контексті

я непосредственно в формулу Тимошенко подставлял текущие переменные и получал на выходе точно такую же цену, по которой "реформаторы" продают Украине российский газ якобы из Словакии через свои швейцарские прокладки!

Поэтому нынешние контракты не менее, и не более эффективны, чем таковые за подписью Тимошенко от 2009-го года!

Только вот разница, тем не менее, есть - то, что в дополнение к импорту вытворяла банда Порошенко-НКРЭКУ-Коболев с газом Укрдобычи последние 5 лет, не позволял себе ранее никто и никогда! На объеме в 15 млрд кубов с населения снимается не менее 1 млрд долларов в год сверхприбыли, растворяемой затем в коррупционных закупках Нефтегаза, а также начислении бонусов его подставному руководству!

пукан якраз рветься у вас в намаганні всіх обмазати лайном.
якщо в січні і була ціна майже як по бабі юлі (хоча задля справедливості потрібно сказати що реально вона була дешевша на 10 баксів) але вже влітку ціна разюче відрізняється від цін по бабі юлі і економія складає 100 баксів на одному кубі.
так що протріт свої оченята та перерахуйте в своєму дописі не тільки січень 2019 і й червень 2019.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:13

  mephala написав:якщо в січні і була ціна майже як по бабі юлі (хоча задля справедливості потрібно сказати що реально вона була дешевша на 10 баксів) але вже влітку ціна разюче відрізняється від цін по бабі юлі і економія складає 100 баксів на одному кубі.


Ты это серьезно? Т.е. по твоему, ценовая динамика на нефтяное сырье 2019-го в точности повторяет таковую от 2009-го? :shock: :roll: А иначе как ты мог сделать вывод о "разительной разнице"???

Если хочешь пересчитать еще и июнь по формуле Тимошенко, не вопрос - цены из каталога Platts я тебе дам
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 13:28

  zРадио написав:
  mephala написав:якщо в січні і була ціна майже як по бабі юлі (хоча задля справедливості потрібно сказати що реально вона була дешевша на 10 баксів) але вже влітку ціна разюче відрізняється від цін по бабі юлі і економія складає 100 баксів на одному кубі.


Ты это серьезно? Т.е. по твоему, ценовая динамика на нефтяное сырье 2019-го в точности повторяет таковую от 2009-го? :shock: :roll: А иначе как ты мог сделать вывод о "разительной разнице"???

Если хочешь пересчитать еще и июнь по формуле Тимошенко, не вопрос - цены из каталога Platts я тебе дам

кажу ще раз - не порви щось в намаганні всіх лайном обмазати
якщо повиокувало то повернись іще раз до мого допису - я приводив посилання на мінфін на ціни нафти та ціни імпортного газу на МЕРТ.
згідно цих цін 2018 та 2019 року і був зроблений обрахунок а не як тобі ввижається по 2009
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:04

  mephala написав:кажу ще раз - не порви щось в намаганні всіх лайном обмазати
якщо повиокувало то повернись іще раз до мого допису - я приводив посилання на мінфін на ціни нафти та ціни імпортного газу на МЕРТ.
згідно цих цін 2018 та 2019 року і був зроблений обрахунок а не як тобі ввижається по 2009



Просто клиника какая-то...

Как ты без подставления в формулу Тимошенко текущих значений переменных можешь сделать объективное сравнение?????

Все, чем тебе помогут данные МЕРТ, это сравнить сценарии "как было" и "как есть".

А тебе, балда, нужно сравнить сценарии "как было БЫ" и "как есть" 8)

Не тупи уже, бога ради :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:40

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:
  AlexxK написав:
  ЛАД написав:[quote="4712329:Tegularius"]
..... Хорошо, если тем экспертам хватит ума консультироваться с такими, как тот Богуслаев и идти им навстречу.

Будем надеяться, хватит.
Согласен, что такие, как Богуслаев, в Раде были бы нужны. Его неизбрание удивило.

На заводе «Мотор-Сич» порядка десяти тысяч работников примерно, плюс члены их семей (умножаем на 3), плюс пенсионеры – бывшие работники завода, живущие в домах, построенных заводом. По району, где расположен округ для голосования, ходят трамваи, купленные на деньги завода. Плюс поликлиника, плюс санатории, детские лагеря на лето для детей работников завода.
Накануне голосования по цехам и подразделениям завода проводилась «убедительная» работа начальниками разных уровней, как надо правильно голосовать на округе, кто их кормит, лечит и «отдыхает», какой Богуслаев великий и могучий, Герой Украины и т.д. и т.п.
За Богуслаева проголосовало 21 512 человек.
Почему не все вышеперечисленные проголосовали за него? Может, «не все ладно в Датском королевстве»?

Вот это меня удивило в результатах выборов больше всего.

Ладно, Порох плохой, националист, обвалил гривну, начал войну, поссорился с братским народом, разбогател на крови, липецкая фабрика и т.п. - это понятно.

Но за 30 лет сформировалось примерно 50% электората, которые стабильно голосовали сначала за симоненок-морозов, потом за крепких хозяйственников. И это был далеко не только Донбасс и Крым.
Откуда такой поворот? Ведь крепкие хозяйственники за мир на Донбассе и дружбу с Россией, за русский язык и прочие атрибуты, которые всегда привлекали эти 50%.[/quote] Просто заипали. Неужели непонятно.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 16:55

  Оранжевый-хит сезона написав:Просто заипали. Неужели непонятно.


Надо сказать, точный и лапидарный анализ, практически по Чехову. Точно схвачена суть.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:18

  zРадио написав:
  mephala написав:кажу ще раз - не порви щось в намаганні всіх лайном обмазати
якщо повиокувало то повернись іще раз до мого допису - я приводив посилання на мінфін на ціни нафти та ціни імпортного газу на МЕРТ.
згідно цих цін 2018 та 2019 року і був зроблений обрахунок а не як тобі ввижається по 2009



Просто клиника какая-то...

Как ты без подставления в формулу Тимошенко текущих значений переменных можешь сделать объективное сравнение?????

Все, чем тебе помогут данные МЕРТ, это сравнить сценарии "как было" и "как есть".

А тебе, балда, нужно сравнить сценарии "как было БЫ" и "как есть" 8)

Не тупи уже, бога ради :mrgreen:

балда це як раз ти якщо не розумієш вже навіть коли розжували та в рот поклали
Зображення
перша колонка це обрахована середня ціни нафти помісячно для 2019 року за попередні 9 місяців
друга колонка це ціна реальна по якій зараз купляємо згідно статистики МЕРТ
третя колонка це яка була б зараз ціна по контракту баби юлі виходячи з середньої вартості нафти яка приведена в першій колонці.
компренде чи все ще далі тупим?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:39

  mephala написав:
  zРадио написав:
  mephala написав:кажу ще раз - не порви щось в намаганні всіх лайном обмазати
якщо повиокувало то повернись іще раз до мого допису - я приводив посилання на мінфін на ціни нафти та ціни імпортного газу на МЕРТ.
згідно цих цін 2018 та 2019 року і був зроблений обрахунок а не як тобі ввижається по 2009



Просто клиника какая-то...

Как ты без подставления в формулу Тимошенко текущих значений переменных можешь сделать объективное сравнение?????

Все, чем тебе помогут данные МЕРТ, это сравнить сценарии "как было" и "как есть".

А тебе, балда, нужно сравнить сценарии "как было БЫ" и "как есть" 8)

Не тупи уже, бога ради :mrgreen:

балда це як раз ти якщо не розумієш вже навіть коли розжували та в рот поклали
Зображення
перша колонка це обрахована середня ціни нафти помісячно для 2019 року за попередні 9 місяців
друга колонка це ціна реальна по якій зараз купляємо згідно статистики МЕРТ
третя колонка це яка була б зараз ціна по контракту баби юлі виходячи з середньої вартості нафти яка приведена в першій колонці.
компренде чи все ще далі тупим?


В формуле Тимошенко ни слова про нефть, балда!!! Когда я тебе даю ссылку, это не просто так!

В формуле газойль и мазут!
Еще раз призываю сначала изучить матчасть, а затем выпендриваться:
Ринок енергоносіїв в контексті

PS: почему ты сел в лужу с информацией по МЭРТ? Даже не потому, что не разобрался в вопросе - чего-то не знать несмертельно. Ты доверился пропагандонам из МЭРТ, которые по заказу предвыборного штаба Порошенко навояли этот идиотизм в надежде на то, что "пипл схавает". Вот ты и схавал...
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:46

  Starikan написав:Вот это меня удивило в результатах выборов больше всего.

Ладно, Порох плохой, националист, обвалил гривну, начал войну, поссорился с братским народом, разбогател на крови, липецкая фабрика и т.п. - это понятно.

Но за 30 лет сформировалось примерно 50% электората, которые стабильно голосовали сначала за симоненок-морозов, потом за крепких хозяйственников. И это был далеко не только Донбасс и Крым.
Откуда такой поворот? Ведь крепкие хозяйственники за мир на Донбассе и дружбу с Россией, за русский язык и прочие атрибуты, которые всегда привлекали эти 50%.


Видимо, наконец поумнели и поняли, что это все одна система - и националисты, и интернационалисты, и хозяйственники, и горлопаны.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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