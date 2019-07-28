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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3697369836993700

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:43

Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.
Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.
Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.
Удивительно.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:43

  freeze написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Просто заипали. Неужели непонятно.
Надо сказать, точный и лапидарный анализ, практически по Чехову. Точно схвачена суть.

Абсолютно неконкретно и непонятно.
Детский сад.
Чем условный Богуслаев не угодил?
Тем, что у него денег куры не клюют, а нам на водку не хватает?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:44

  freeze написав:Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.
Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.
Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.
Удивительно.

радует хотя бы то, что по Львовской области пролетели националисты...

"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" - Марк Твен
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:49

  Starikan написав:
  freeze написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Просто заипали. Неужели непонятно.
Надо сказать, точный и лапидарный анализ, практически по Чехову. Точно схвачена суть.

Абсолютно неконкретно и непонятно.
Детский сад.
Чем условный Богуслаев не угодил?
Тем, что у него денег куры не клюют, а нам на водку не хватает?

а почему "условный Богуслаев" должен нравиться избирателям? его цели и задачи более-менее понятны, а избирателям какая от него польза?...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:00

  freeze написав:Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.
Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.
Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.
Удивительно.


Ответ, полагаю, следует искать в истории деятельности ОУН-УПА, эпицентром которой были именно территории Галиции - современных Львовской, Франковской и Тернопольской областей. Т.н. группа "Запад". Остальные, де-факто, были лишь малочисленными сочувствующими, включая группу "Север" - современные Волынская, Ровенская и Житомирская области.

Вот на этот костяк антисоветского сопротивления все послевоенные годы и делалась ставка извне. На него и на прибалтов. Финансировалась подрывная деятельность, велась информационная работа.

Сегодня на население Галичины опираются и внутренние националистические силы...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:05

  Starikan написав:
  freeze написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Просто заипали. Неужели непонятно.
Надо сказать, точный и лапидарный анализ, практически по Чехову. Точно схвачена суть.

Абсолютно неконкретно и непонятно.
Детский сад.
Чем условный Богуслаев не угодил?
Тем, что у него денег куры не клюют, а нам на водку не хватает?


Оранжевый абсолютно точно написал. Просто пришло время смены элит. Надоели, причем все.
И Ярош с Белецким, и Порошенко с Вятровичем, и Колесников с Богуслаевым, и Ляшко с Садовым, и Гриценко с Гройсманом.
Свершилась Великая Электоральная революция.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 22:08

  zРадио написав:mephala

то, что ты пытаешься навязать, надрывая пуканчик, уже разбиралось здесь:
Ринок енергоносіїв в контексті

я непосредственно в формулу Тимошенко подставлял текущие переменные и получал на выходе точно такую же цену, по которой "реформаторы" продают Украине российский газ якобы из Словакии через свои швейцарские прокладки!

Поэтому нынешние контракты не менее, и не более эффективны, чем таковые за подписью Тимошенко от 2009-го года!

Только вот разница, тем не менее, есть - то, что в дополнение к импорту вытворяла банда Порошенко-НКРЭКУ-Коболев с газом Укрдобычи последние 5 лет, не позволял себе ранее никто и никогда! На объеме в 15 млрд кубов с населения снимается не менее 1 млрд долларов в год сверхприбыли, растворяемой затем в коррупционных закупках Нефтегаза, а также начислении бонусов его подставному руководству!


Так порох - верный регионец и" беззаветно любит денежные знаки" ("Золотой теленок" Ильф и Петров).
rjkz
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