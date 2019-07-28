zРадио написав:

то, что ты пытаешься навязать, надрывая пуканчик, уже разбиралось здесь:Тимошенко подставлял текущие переменные и получал на выходе точно такую же цену, по которой "реформаторы" продают Украине российский газ якобы из Словакии через свои швейцарские прокладки!Поэтому нынешние контракты не менее, и не более эффективны, чем таковые за подписью Тимошенко от 2009-го года!Только вот разница, тем не менее, есть - то, что в дополнение к импорту вытворяла банда Порошенко-НКРЭКУ-Коболев с газом Укрдобычи последние 5 лет, не позволял себе ранее никто и никогда! На объеме в 15 млрд кубов с населения снимается не менее 1 млрд долларов в год сверхприбыли, растворяемой затем в коррупционных закупках Нефтегаза, а также начислении бонусов его подставному руководству!