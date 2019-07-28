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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:43
Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.
Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.
Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.
Удивительно.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 21:43
freeze написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Просто заипали. Неужели непонятно.
Надо сказать, точный и лапидарный анализ, практически по Чехову. Точно схвачена суть.
Абсолютно неконкретно и непонятно.
Детский сад.
Чем условный Богуслаев не угодил?
Тем, что у него денег куры не клюют, а нам на водку не хватает?
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Додано: Нед 28 лип, 2019 21:44
freeze написав:
Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.
Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.
Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.
Удивительно.
радует хотя бы то, что по Львовской области пролетели националисты...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" - Марк Твен
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Додано: Нед 28 лип, 2019 21:49
Starikan написав: freeze написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Просто заипали. Неужели непонятно.
Надо сказать, точный и лапидарный анализ, практически по Чехову. Точно схвачена суть.
Абсолютно неконкретно и непонятно.
Детский сад.
Чем условный Богуслаев не угодил?
Тем, что у него денег куры не клюют, а нам на водку не хватает?
а почему "условный Богуслаев" должен нравиться избирателям? его цели и задачи более-менее понятны, а избирателям какая от него польза?...
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Додано: Нед 28 лип, 2019 22:00
freeze написав:
Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.
Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.
Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.
Удивительно.
Ответ, полагаю, следует искать в истории деятельности ОУН-УПА, эпицентром которой были именно территории Галиции - современных Львовской, Франковской и Тернопольской областей. Т.н. группа "Запад". Остальные, де-факто, были лишь малочисленными сочувствующими, включая группу "Север" - современные Волынская, Ровенская и Житомирская области.
Вот на этот костяк антисоветского сопротивления все послевоенные годы и делалась ставка извне. На него и на прибалтов. Финансировалась подрывная деятельность, велась информационная работа.
Сегодня на население Галичины опираются и внутренние националистические силы...
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Додано: Нед 28 лип, 2019 22:05
Starikan написав: freeze написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Просто заипали. Неужели непонятно.
Надо сказать, точный и лапидарный анализ, практически по Чехову. Точно схвачена суть.
Абсолютно неконкретно и непонятно.
Детский сад.
Чем условный Богуслаев не угодил?
Тем, что у него денег куры не клюют, а нам на водку не хватает?
Оранжевый абсолютно точно написал. Просто пришло время смены элит. Надоели, причем все.
И Ярош с Белецким, и Порошенко с Вятровичем, и Колесников с Богуслаевым, и Ляшко с Садовым, и Гриценко с Гройсманом.
Свершилась Великая Электоральная революция.
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Додано: Нед 28 лип, 2019 22:08
zРадио написав:mephala
то, что ты пытаешься навязать, надрывая пуканчик, уже разбиралось здесь:Ринок енергоносіїв в контексті
я непосредственно в формулу
Тимошенко подставлял текущие переменные и получал на выходе точно такую же цену, по которой "реформаторы" продают Украине российский газ якобы из Словакии через свои швейцарские прокладки!
Поэтому нынешние контракты не менее, и не более эффективны, чем таковые за подписью Тимошенко от 2009-го года!
Только вот разница, тем не менее, есть - то, что в дополнение к импорту вытворяла банда Порошенко-НКРЭКУ-Коболев с газом Укрдобычи последние 5 лет, не позволял себе ранее никто и никогда! На объеме в 15 млрд кубов с населения снимается не менее 1 млрд долларов в год сверхприбыли, растворяемой затем в коррупционных закупках Нефтегаза, а также начислении бонусов его подставному руководству!
Так порох - верный регионец и" беззаветно любит денежные знаки" ("Золотой теленок" Ильф и Петров).
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