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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3698369937003701 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 29 лип, 2019 08:15 Tegularius написав: Оранжевый-хит сезона написав: Просто заипали. Неужели непонятно.

Просто заипали. Неужели непонятно.

Ну хорошо, поставят управлять Мотором нового мальчика после 2-х месячных курсов. Справится? Или оставят предприятие без заказов, обанкротят. Кому лучше будет? Что будут делать тысячи работников: уедут чернорабочими на стройки в Польшу и Москву? Что будет с инфраструктурой? Что будет с теми мелкими предпринимателями, у которых уехавшие покупали товары и услуги?

Я тоже - за новых лиц и всё такое. Но одно дело бортануть политиканов-горлопанов, другое - тех, у кого есть реальный и часто незаменимый опыт руководства.

В этом "заипали" - звучит какой-то инфантилизм. Ну хорошо, поставят управлять МоторомСправится? Или оставят предприятие без заказов, обанкротят. Кому лучше будет? Что будут делать тысячи работников: уедут чернорабочими на стройки в Польшу и Москву? Что будет с инфраструктурой? Что будет с теми мелкими предпринимателями, у которых уехавшие покупали товары и услуги?Я тоже - за новых лиц и всё такое. Но одно дело бортануть политиканов-горлопанов, другое - тех, у кого есть реальный и часто незаменимый опыт руководства.В этом "заипали" - звучит какой-то инфантилизм.



Зачем такие крайности? Если я скажу сейчас, что Вы, коллега, безусый мальчик 7-го класса средней школы, мое утверждение будет голословным.

Впрочем, как и Ваше.

Найти специалистов,могущих заменить 80-летнего Богуслаева, задача трудная, но возможная. Тем более что время поджимает. Рано или поздно это произойдет по-любому. По факту посмотрим.

Необходимость реформировать промышленность давно назрела и перезрела, но решать эту проблему будут уже другие управленцы, время Богуслаевых и Субботиных ушло.



А что касается недоумения Старикана по претензиям к "условному Богуслаеву", - претензии не к условным людям, а к вполне конкретным. Каждый из известных людей имеет свою конкретную историю, известную людям. Часто-густо она весьма неблаговидна. Об этом не пишут в официальных биографиях и пафосных интервью, но рано или поздно критическая масса таких неблаговидных поступков превышает все мыслимые пределы, хотя законность при их совершении более-менее соблюдается. Вот люди и дали оценку этим "деятелям", причем весьма цивилизованным и европейским способом - посредством выборов. Зачем такие крайности? Если я скажу сейчас, что Вы, коллега, безусый мальчик 7-го класса средней школы, мое утверждение будет голословным.Впрочем, как и Ваше.Найти специалистов,могущих заменить 80-летнего Богуслаева, задача трудная, но возможная. Тем более что время поджимает. Рано или поздно это произойдет по-любому. По факту посмотрим.Необходимость реформировать промышленность давно назрела и перезрела, но решать эту проблему будут уже другие управленцы, время Богуслаевых и Субботиных ушло.А что касается недоумения Старикана по претензиям к "условному Богуслаеву", - претензии не к условным людям, а к вполне конкретным. Каждый из известных людей имеет свою конкретную историю, известную людям. Часто-густо она весьма неблаговидна. Об этом не пишут в официальных биографиях и пафосных интервью, но рано или поздно критическая масса таких неблаговидных поступков превышает все мыслимые пределы, хотя законность при их совершении более-менее соблюдается. Вот люди и дали оценку этим "деятелям", причем весьма цивилизованным и европейским способом - посредством выборов. AlexxK Повідомлень: 7 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 09:54 Tegularius написав: .. Что будут делать тысячи работников: уедут чернорабочими на стройки в Польшу и Москву? .. .. Что будут делать тысячи работников: уедут чернорабочими на стройки в Польшу и Москву? ..

не в Москву. В Питер, на завод Климова и Рыбнинск запорожских ребят уже лет десять без конкурса пристраивают не в Москву. В Питер, на завод Климова и Рыбнинск запорожских ребят уже лет десять без конкурса пристраивают sequence Повідомлень: 2707 З нами з: 29.12.15 Подякував: 320 раз. Подякували: 699 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 09:56 airmax78 написав: freeze написав: Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.

Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.

Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.

Удивительно. Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.Удивительно.

Во Львове образованных людей сильно больше. Во Львове образованных людей сильно больше.

та да. Альтернативно образованных та да. Альтернативно образованных sequence Повідомлень: 2707 З нами з: 29.12.15 Подякував: 320 раз. Подякували: 699 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 10:03 airmax78 написав: freeze написав: Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.

Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.

Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.

Удивительно. Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.Удивительно.

Во Львове образованных людей сильно больше. Во Львове образованных людей сильно больше.

Т.е. вы уже признаете, что Голос и СН это лучше чем ПЕС?

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС"

23,09 234732

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"

22,03 224007

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"

19,87 202022

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp317pt001f01=919pid100=46.html Т.е. вы уже признаете, что Голос и СН это лучше чем ПЕС?ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС"23,09 234732ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"22,03 224007ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"19,87 202022 Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5263 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 10:37 fokus написав: pesikot написав: Настолько топорная работа, что даже комментировать лень. Настолько топорная работа, что даже комментировать лень.

А вы напрягитесь все–таки. Хотелось бы получить аргументированную отповедь путинской пропаганде на китайском языке. Тем более это должно быть не трудно – работа то топорная.

pesikot написав: Вкратце, российская пропаганда переведенная на китайской язык, расположенная на каком-то непонятном ресурсе. Вкратце, российская пропаганда переведенная на китайской язык, расположенная на каком-то непонятном ресурсе.

Это понятно. Но хотелось бы по сути, а не штампами про пропаганду. И более развернуто. Чтобы взяла гордость за этапы большого пути! А не сожаления о профуканных возможностях.. А вы напрягитесь все–таки. Хотелось бы получить аргументированную отповедь путинской пропаганде на китайском языке. Тем более это должно быть не трудно – работа то топорная.Это понятно. Но хотелось бы по сути, а не штампами про пропаганду. И более развернуто. Чтобы взяла гордость за этапы большого пути! А не сожаления о профуканных возможностях..

Это известный китайский источник Гуанча

Guancha (观察者网) — созданный при поддержке Шанхайского института стратегических исследований «Чуньцю» (Chunqiu) сайт, публикующий актуальные критические статьи, отражающие ситуацию в Китае и во всем мире. Его название на русский язык переводится как «Обозреватель», а авторами статьей выступают китайские ученые и исследователи. Несмотря на то, что сайт финансируется Шанхайской академией общественных наук, его материалы отличаются от государственных СМИ довольно свободным стилем изложения, но при этом отражают официальную точку зрения на наиболее острые темы.

Сайт был запущен 16 апреля 2012 года. В октябре того же года была создана мобильная платформа сайта Гуаньча для наиболее комфортного использования. В 2013 году было создано приложение для пользователей продукции Apple.

https://inosmi.ru/guancha_cn/

И оригинал текста точно написан по-китайски и для китайской аудитории. Дело в том, что иероглиф невозможно перевести однозначно - он имеет несколько значений. Поэтому перевод с китайского почти всегда сух и не эмоционален - личное отношение остается за кадром. Именно в этом стиле и написан текст. Это известный китайский источник ГуанчаИ оригинал текста точно написан по-китайски и для китайской аудитории. Дело в том, что иероглиф невозможно перевести однозначно - он имеет несколько значений. Поэтому перевод с китайского почти всегда сух и не эмоционален - личное отношение остается за кадром. Именно в этом стиле и написан текст. Волгарь Повідомлень: 6885 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3698369937003701 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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