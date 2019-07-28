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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3698369937003701

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:15

  Tegularius написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Просто заипали. Неужели непонятно.

Ну хорошо, поставят управлять Мотором нового мальчика после 2-х месячных курсов. Справится? Или оставят предприятие без заказов, обанкротят. Кому лучше будет? Что будут делать тысячи работников: уедут чернорабочими на стройки в Польшу и Москву? Что будет с инфраструктурой? Что будет с теми мелкими предпринимателями, у которых уехавшие покупали товары и услуги?
Я тоже - за новых лиц и всё такое. Но одно дело бортануть политиканов-горлопанов, другое - тех, у кого есть реальный и часто незаменимый опыт руководства.
В этом "заипали" - звучит какой-то инфантилизм.


Зачем такие крайности? Если я скажу сейчас, что Вы, коллега, безусый мальчик 7-го класса средней школы, мое утверждение будет голословным.
Впрочем, как и Ваше. :D
Найти специалистов,могущих заменить 80-летнего Богуслаева, задача трудная, но возможная. Тем более что время поджимает. Рано или поздно это произойдет по-любому. По факту посмотрим.
Необходимость реформировать промышленность давно назрела и перезрела, но решать эту проблему будут уже другие управленцы, время Богуслаевых и Субботиных ушло.

А что касается недоумения Старикана по претензиям к "условному Богуслаеву", - претензии не к условным людям, а к вполне конкретным. Каждый из известных людей имеет свою конкретную историю, известную людям. Часто-густо она весьма неблаговидна. Об этом не пишут в официальных биографиях и пафосных интервью, но рано или поздно критическая масса таких неблаговидных поступков превышает все мыслимые пределы, хотя законность при их совершении более-менее соблюдается. Вот люди и дали оценку этим "деятелям", причем весьма цивилизованным и европейским способом - посредством выборов.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:54

  Tegularius написав:.. Что будут делать тысячи работников: уедут чернорабочими на стройки в Польшу и Москву? ..

не в Москву. В Питер, на завод Климова и Рыбнинск запорожских ребят уже лет десять без конкурса пристраивают
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 09:56

  airmax78 написав:
  freeze написав:Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.
Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.
Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.
Удивительно.

Во Львове образованных людей сильно больше.

та да. Альтернативно образованных
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:03

  airmax78 написав:
  freeze написав:Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.
Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.
Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.
Удивительно.

Во Львове образованных людей сильно больше.

Т.е. вы уже признаете, что Голос и СН это лучше чем ПЕС?
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС"
23,09 234732
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
22,03 224007
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
19,87 202022
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp317pt001f01=919pid100=46.html
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:37

  fokus написав:
  pesikot написав:Настолько топорная работа, что даже комментировать лень.

А вы напрягитесь все–таки. Хотелось бы получить аргументированную отповедь путинской пропаганде на китайском языке. Тем более это должно быть не трудно – работа то топорная.
  pesikot написав:Вкратце, российская пропаганда переведенная на китайской язык, расположенная на каком-то непонятном ресурсе.

Это понятно. Но хотелось бы по сути, а не штампами про пропаганду. И более развернуто. Чтобы взяла гордость за этапы большого пути! А не сожаления о профуканных возможностях..

Это известный китайский источник Гуанча
Guancha (观察者网) — созданный при поддержке Шанхайского института стратегических исследований «Чуньцю» (Chunqiu) сайт, публикующий актуальные критические статьи, отражающие ситуацию в Китае и во всем мире. Его название на русский язык переводится как «Обозреватель», а авторами статьей выступают китайские ученые и исследователи. Несмотря на то, что сайт финансируется Шанхайской академией общественных наук, его материалы отличаются от государственных СМИ довольно свободным стилем изложения, но при этом отражают официальную точку зрения на наиболее острые темы.
Сайт был запущен 16 апреля 2012 года. В октябре того же года была создана мобильная платформа сайта Гуаньча для наиболее комфортного использования. В 2013 году было создано приложение для пользователей продукции Apple.

https://inosmi.ru/guancha_cn/
И оригинал текста точно написан по-китайски и для китайской аудитории. Дело в том, что иероглиф невозможно перевести однозначно - он имеет несколько значений. Поэтому перевод с китайского почти всегда сух и не эмоционален - личное отношение остается за кадром. Именно в этом стиле и написан текст.
Волгарь
 
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