Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Настолько топорная работа, что даже комментировать лень.
А вы напрягитесь все–таки. Хотелось бы получить аргументированную отповедь путинской пропаганде на китайском языке. Тем более это должно быть не трудно – работа то топорная.
pesikot написав:Вкратце, российская пропаганда переведенная на китайской язык, расположенная на каком-то непонятном ресурсе.
Это понятно. Но хотелось бы по сути, а не штампами про пропаганду. И более развернуто. Чтобы взяла гордость за этапы большого пути! А не сожаления о профуканных возможностях..
Это известный китайский источник Гуанча
Guancha (观察者网) — созданный при поддержке Шанхайского института стратегических исследований «Чуньцю» (Chunqiu) сайт, публикующий актуальные критические статьи, отражающие ситуацию в Китае и во всем мире. Его название на русский язык переводится как «Обозреватель», а авторами статьей выступают китайские ученые и исследователи. Несмотря на то, что сайт финансируется Шанхайской академией общественных наук, его материалы отличаются от государственных СМИ довольно свободным стилем изложения, но при этом отражают официальную точку зрения на наиболее острые темы. Сайт был запущен 16 апреля 2012 года. В октябре того же года была создана мобильная платформа сайта Гуаньча для наиболее комфортного использования. В 2013 году было создано приложение для пользователей продукции Apple.
https://inosmi.ru/guancha_cn/ И оригинал текста точно написан по-китайски и для китайской аудитории. Дело в том, что иероглиф невозможно перевести однозначно - он имеет несколько значений. Поэтому перевод с китайского почти всегда сух и не эмоционален - личное отношение остается за кадром. Именно в этом стиле и написан текст.
Волгарь написав:https://inosmi.ru/guancha_cn/ И оригинал текста точно написан по-китайски и для китайской аудитории. Дело в том, что иероглиф невозможно перевести однозначно - он имеет несколько значений. Поэтому перевод с китайского почти всегда сух и не эмоционален - личное отношение остается за кадром. Именно в этом стиле и написан текст.
Да уж - это очень весомый аргумент... Но, если написать, что "перевод текста точно написан по-китайски и для китайской аудитории", то выходит все точно также аргументировано, но смысл меняется на противоположный...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Волгарь написав:https://inosmi.ru/guancha_cn/ И оригинал текста точно написан по-китайски и для китайской аудитории. Дело в том, что иероглиф невозможно перевести однозначно - он имеет несколько значений. Поэтому перевод с китайского почти всегда сух и не эмоционален - личное отношение остается за кадром. Именно в этом стиле и написан текст.
Да уж - это очень весомый аргумент... Но, если написать, что "перевод текста точно написан по-китайски и для китайской аудитории", то выходит все точно также аргументировано, но смысл меняется на противоположный...
А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.
yanyura написав:По количеству проголосовавших это выглядит еще нагляднее, соответственно, 1 324 932 и 202 022.
Медаль має дві сторони _______________31_03_19___21_04_19____21_07_19___РЕЗУЛьтат 3 МІС Порошенко(ЄС)__3 014 609__4 522 450___1 184 547________-3 337 903 Зеленський(СН)_5 714 034_13 541 528___6 307 192________-7 234 336
За 3 місяці навіть нічого не роблячи на посаді Президента Зеленський втратив 50+% голосів тих хто за нього голосував
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Волгарь написав:https://inosmi.ru/guancha_cn/ И оригинал текста точно написан по-китайски и для китайской аудитории. Дело в том, что иероглиф невозможно перевести однозначно - он имеет несколько значений. Поэтому перевод с китайского почти всегда сух и не эмоционален - личное отношение остается за кадром. Именно в этом стиле и написан текст.
Да уж - это очень весомый аргумент... Но, если написать, что "перевод текста точно написан по-китайски и для китайской аудитории", то выходит все точно также аргументировано, но смысл меняется на противоположный...
А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.
Одно дело обычная статья, а другое деза...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
yanyura написав:По количеству проголосовавших это выглядит еще нагляднее, соответственно, 1 324 932 и 202 022.
Медаль має дві сторони _______________31_03_19___21_04_19____21_07_19___РЕЗУЛьтат 3 МІС Порошенко(ЄС)__3 014 609__4 522 450___1 184 547________-3 337 903 Зеленський(СН)_5 714 034_13 541 528___6 307 192________-7 234 336
За 3 місяці навіть нічого не роблячи на посаді Президента Зеленський втратив 50+% голосів тих хто за нього голосував
Ого сколько жителей стало во львовской области....
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
yanyura написав:По количеству проголосовавших это выглядит еще нагляднее, соответственно, 1 324 932 и 202 022.
Медаль має дві сторони _______________31_03_19___21_04_19____21_07_19___РЕЗУЛьтат 3 МІС Порошенко(ЄС)__3 014 609__4 522 450___1 184 547________-3 337 903 Зеленський(СН)_5 714 034_13 541 528___6 307 192________-7 234 336
За 3 місяці навіть нічого не роблячи на посаді Президента Зеленський втратив 50+% голосів тих хто за нього голосував
Вот только не надо передергивать!
Речь шла только о Львовской области, вы же переводите стрелки на всю Украину.
Я брал дату "31.03.2019" именно потому, что там был выбор не из 2-х, а из 39-ти кандидатов. Был выбор! Точно так же, как на парламентских выборах 21.07.2019 был выбор из 22 партий.
Соотв. по Зеленскому, по Львовской области, по количеству проголосовавших за него (его партию): 158 482 - 31.03.2019 224 007 - 21.07.2019 Т.е. за 3 месяца пребывания его на должности число жителей Львовской области, поверивших в Зеленского, увеличилось в 1,4 раза (на 65 525 человек), как бы вы ни старались доказать обратное.
--------------- P.S. Я допустил ошибку, написав
По количеству проголосовавших это выглядит еще нагляднее, соответственно, 1 324 932 и 202 022.
1 324 932 - это число всех, принявших участие в голосовании. За Порошенко же проголосовало 468 019 человек. Поэтому то предложение должно быть таким:
По количеству проголосовавших это выглядит еще нагляднее, соответственно, 468 019 и 202 022.
Т.е. число сторонников Порошенко во Львовской области за время между выборами уменьшилось не в 6,5 раза, а всего лишь в 2,3 раза.