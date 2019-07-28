А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.
Одно дело обычная статья, а другое деза...
В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.