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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3699370037013702

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:56

А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.

Одно дело обычная статья, а другое деза...

В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:02

Судя по комментам на оригинале статьи - https://user.guancha.cn/main/content?id=127289
они написаны действительно китайцами, а вот комменты на Иносми русскими.
Гугл-переводчик (или любой другой) в помощь.
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  #<1 ... 3699370037013702
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