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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3699370037013702 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 29 лип, 2019 11:56 А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.

Одно дело обычная статья, а другое деза...

В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР. В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленностьИ это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР. Волгарь Повідомлень: 6892 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 12:02 https://user.guancha.cn/main/content?id=127289

они написаны действительно китайцами, а вот комменты на Иносми русскими.

Гугл-переводчик (или любой другой) в помощь. Судя по комментам на оригинале статьи -они написаны действительно китайцами, а вот комменты на Иносми русскими.Гугл-переводчик (или любой другой) в помощь. yanyura Повідомлень: 4857 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1202 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 12:48 Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские места. freeze 4 Повідомлень: 12393 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3612 раз. Подякували: 5267 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 12:52 yanyura написав: Судя по комментам на оригинале статьи - https://user.guancha.cn/main/content?id=127289

они написаны действительно китайцами, а вот комменты на Иносми русскими.

Гугл-переводчик (или любой другой) в помощь. Судя по комментам на оригинале статьи -они написаны действительно китайцами, а вот комменты на Иносми русскими.Гугл-переводчик (или любой другой) в помощь.

Ну, главный вопрос не в этом - соответствует ли текст реальной ситуации?

ДА. А все остальное - от лукавого. Ну, главный вопрос не в этом - соответствует ли текст реальной ситуации?ДА. А все остальное - от лукавого. Волгарь Повідомлень: 6892 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 12:56 Волгарь написав: А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.

Одно дело обычная статья, а другое деза...

В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР. В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленностьИ это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.

Извините, но цифры высосанные из пальца - это даже не повод к обсуждению...

и бред про гражданскую войну и прочие высосанные из пальца данные...

Фразы типа всем известно и тому подобное... Извините, но цифры высосанные из пальца - это даже не повод к обсуждению...и бред про гражданскую войну и прочие высосанные из пальца данные...Фразы типа всем известно и тому подобное... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5269 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 13:44 ol_zy написав: Волгарь написав: А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.

Одно дело обычная статья, а другое деза...

В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР. В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленностьИ это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.

Извините, но цифры высосанные из пальца - это даже не повод к обсуждению...

и бред про гражданскую войну и прочие высосанные из пальца данные...

Фразы типа всем известно и тому подобное... Извините, но цифры высосанные из пальца - это даже не повод к обсуждению...и бред про гражданскую войну и прочие высосанные из пальца данные...Фразы типа всем известно и тому подобное...

Напрасно сумневаетесь - с цифрами я всегда очень аккуратен. Остается загадкой, какой объем в общем объеме промпродукции СССР составлял тогдашний хай-тек, но вот общий объем промпроизводства в 1988-ом в УССР и РСФСР известен точно - 157 и 492 млрд. рублей соответственно(т.е. 31,9%). Учитывая гипертрофированное развитие ТЭК в России тогда, для перечисленных выше отраслей это соотношение, конечно было еще выше.

А вот как дело выглядит сейчас

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-травні 2019 року млн.грн

Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання

72 564,2

Включает в себя

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

Виробництво електричного устатковання

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

Виробництво інших транспортних засобів

http://www.ukrstat.gov.ua/

"Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности

Российской Федерации за 2019 год" млн. рублей (январь-май)

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 386 443

Производство электрического оборудования 320 193

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

415 763

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 1 010 505

Производство прочих транспортных средств и оборудования 571 453

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... dustrial/#

Как видите, перечень тот же самый, и в сумме составляет 2 704 357 млн. рублей, при среднем кросс-курсе гривны к рублю в этом году 2,45, это будет 1 103 млн. грн. в эквиваленте, т.е. соотношение украинских и российский аналогичных отраслей суммарно - 6,6% . Т.е. падение доли в 5 раз.

Опять же, чтобы исключить влияние нынешнего российского ТЭК

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА январь-май, млн. рублей 16 749 805

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... dustrial/#

Переробна промисловість у січні-травні 2019 року млн.грн

666 258,4

http://www.ukrstat.gov.ua/

Т.е. 9,7%. Так что китайцы вовсе не сгущают краски, скорее наоборот. Напрасно сумневаетесь - с цифрами я всегда очень аккуратен. Остается загадкой, какой объем в общем объеме промпродукции СССР составлял тогдашний хай-тек, но вот общий объем промпроизводства в 1988-ом в УССР и РСФСР известен точно - 157 и 492 млрд. рублей соответственно(т.е. 31,9%). Учитывая гипертрофированное развитие ТЭК в России тогда, для перечисленных выше отраслей это соотношение, конечно было еще выше.А вот как дело выглядит сейчасВключает в себяВиробництво інших транспортних засобівКак видите, перечень тот же самый, и в сумме составляет 2 704 357 млн. рублей, при среднем кросс-курсе гривны к рублю в этом году 2,45, это будет 1 103 млн. грн. в эквиваленте, т.е. соотношение украинских и российский аналогичных отраслей суммарно -. Т.е. падение доли в 5 раз.Опять же, чтобы исключить влияние нынешнего российского ТЭКТ.е. 9,7%. Так что китайцы вовсе не сгущают краски, скорее наоборот. Волгарь Повідомлень: 6892 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 13:59 freeze написав: Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.

Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.

Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.

Удивительно. Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.Удивительно.

Ровенский уезд и Волынская губерния входили в состав Российской империи. Будучи православными, их жители были полноценными и полноправными гражданами своего государства.



Жители же Галиции никогда не входили в состав Российской империи, а передавались от одного хозяина к другому. Как относились к местному населению их австрийские, польские и прочие католические хозяева - Вы сами сможете прочитать в исторической литературе. Я повторять не буду, из известных соображений.



Отсюда совершенно очевидное отличие в менталитете и политических предпочтениях. Ровенский уезд и Волынская губерния входили в состав Российской империи. Будучи православными, их жители были полноценными и полноправными гражданами своего государства.Жители же Галиции никогда не входили в состав Российской империи, а передавались от одного хозяина к другому. Как относились к местному населению их австрийские, польские и прочие католические хозяева - Вы сами сможете прочитать в исторической литературе. Я повторять не буду, из известных соображений.Отсюда совершенно очевидное отличие в менталитете и политических предпочтениях. Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 438 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3699370037013702 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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