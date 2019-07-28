Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.
Одно дело обычная статья, а другое деза...
В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.
А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.
Одно дело обычная статья, а другое деза...
В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.
Извините, но цифры высосанные из пальца - это даже не повод к обсуждению... и бред про гражданскую войну и прочие высосанные из пальца данные... Фразы типа всем известно и тому подобное...
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А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.
Одно дело обычная статья, а другое деза...
В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.
Извините, но цифры высосанные из пальца - это даже не повод к обсуждению... и бред про гражданскую войну и прочие высосанные из пальца данные... Фразы типа всем известно и тому подобное...
Напрасно сумневаетесь - с цифрами я всегда очень аккуратен. Остается загадкой, какой объем в общем объеме промпродукции СССР составлял тогдашний хай-тек, но вот общий объем промпроизводства в 1988-ом в УССР и РСФСР известен точно - 157 и 492 млрд. рублей соответственно(т.е. 31,9%). Учитывая гипертрофированное развитие ТЭК в России тогда, для перечисленных выше отраслей это соотношение, конечно было еще выше. А вот как дело выглядит сейчас Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-травні 2019 року млн.грн Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання 72 564,2 Включает в себя Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції Виробництво електричного устатковання Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів Виробництво інших транспортних засобів http://www.ukrstat.gov.ua/ "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности Российской Федерации за 2019 год" млн. рублей (январь-май) Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 386 443 Производство электрического оборудования 320 193 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 415 763 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 1 010 505 Производство прочих транспортных средств и оборудования 571 453 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... dustrial/# Как видите, перечень тот же самый, и в сумме составляет 2 704 357 млн. рублей, при среднем кросс-курсе гривны к рублю в этом году 2,45, это будет 1 103 млн. грн. в эквиваленте, т.е. соотношение украинских и российский аналогичных отраслей суммарно - 6,6%. Т.е. падение доли в 5 раз. Опять же, чтобы исключить влияние нынешнего российского ТЭК ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА январь-май, млн. рублей 16 749 805 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... dustrial/# Переробна промисловість у січні-травні 2019 року млн.грн 666 258,4 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. 9,7%. Так что китайцы вовсе не сгущают краски, скорее наоборот.
freeze написав:Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история. Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области. Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному. Удивительно.
Ровенский уезд и Волынская губерния входили в состав Российской империи. Будучи православными, их жители были полноценными и полноправными гражданами своего государства.
Жители же Галиции никогда не входили в состав Российской империи, а передавались от одного хозяина к другому. Как относились к местному населению их австрийские, польские и прочие католические хозяева - Вы сами сможете прочитать в исторической литературе. Я повторять не буду, из известных соображений.
Отсюда совершенно очевидное отличие в менталитете и политических предпочтениях.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.