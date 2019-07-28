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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3699370037013702

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:56

А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.

Одно дело обычная статья, а другое деза...

В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:02

Судя по комментам на оригинале статьи - https://user.guancha.cn/main/content?id=127289
они написаны действительно китайцами, а вот комменты на Иносми русскими.
Гугл-переводчик (или любой другой) в помощь.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:48

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские места.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:52

  yanyura написав:Судя по комментам на оригинале статьи - https://user.guancha.cn/main/content?id=127289
они написаны действительно китайцами, а вот комменты на Иносми русскими.
Гугл-переводчик (или любой другой) в помощь.

Ну, главный вопрос не в этом - соответствует ли текст реальной ситуации?
ДА. А все остальное - от лукавого.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:56

  Волгарь написав:
А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.

Одно дело обычная статья, а другое деза...

В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.

Извините, но цифры высосанные из пальца - это даже не повод к обсуждению...
и бред про гражданскую войну и прочие высосанные из пальца данные...
Фразы типа всем известно и тому подобное...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:44

  ol_zy написав:
  Волгарь написав:
А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.

Одно дело обычная статья, а другое деза...

В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.

Извините, но цифры высосанные из пальца - это даже не повод к обсуждению...
и бред про гражданскую войну и прочие высосанные из пальца данные...
Фразы типа всем известно и тому подобное...

Напрасно сумневаетесь - с цифрами я всегда очень аккуратен. Остается загадкой, какой объем в общем объеме промпродукции СССР составлял тогдашний хай-тек, но вот общий объем промпроизводства в 1988-ом в УССР и РСФСР известен точно - 157 и 492 млрд. рублей соответственно(т.е. 31,9%). Учитывая гипертрофированное развитие ТЭК в России тогда, для перечисленных выше отраслей это соотношение, конечно было еще выше.
А вот как дело выглядит сейчас
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-травні 2019 року млн.грн
Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання
72 564,2
Включает в себя
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
Виробництво електричного устатковання
Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
Виробництво інших транспортних засобів
http://www.ukrstat.gov.ua/
"Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности
Российской Федерации за 2019 год" млн. рублей (январь-май)
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 386 443
Производство электрического оборудования 320 193
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
415 763
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 1 010 505
Производство прочих транспортных средств и оборудования 571 453
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... dustrial/#
Как видите, перечень тот же самый, и в сумме составляет 2 704 357 млн. рублей, при среднем кросс-курсе гривны к рублю в этом году 2,45, это будет 1 103 млн. грн. в эквиваленте, т.е. соотношение украинских и российский аналогичных отраслей суммарно - 6,6%. Т.е. падение доли в 5 раз.
Опять же, чтобы исключить влияние нынешнего российского ТЭК
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА январь-май, млн. рублей 16 749 805
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... dustrial/#
Переробна промисловість у січні-травні 2019 року млн.грн
666 258,4
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. 9,7%. Так что китайцы вовсе не сгущают краски, скорее наоборот.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:59

  freeze написав:Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.
Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.
Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.
Удивительно.

Ровенский уезд и Волынская губерния входили в состав Российской империи. Будучи православными, их жители были полноценными и полноправными гражданами своего государства.

Жители же Галиции никогда не входили в состав Российской империи, а передавались от одного хозяина к другому. Как относились к местному населению их австрийские, польские и прочие католические хозяева - Вы сами сможете прочитать в исторической литературе. Я повторять не буду, из известных соображений.

Отсюда совершенно очевидное отличие в менталитете и политических предпочтениях.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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