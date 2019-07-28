Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.
Одно дело обычная статья, а другое деза...
В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.
А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.
Одно дело обычная статья, а другое деза...
В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.
Извините, но цифры высосанные из пальца - это даже не повод к обсуждению... и бред про гражданскую войну и прочие высосанные из пальца данные... Фразы типа всем известно и тому подобное...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
А Вы почитайте inosmi и переводы с китайского там. Стиль точно такой же вне зависимости от темы - БЕЗ ЛИЧНОСТИ АВТОРА. Т.е. в оригинале, при написании она, наверное есть, но при переводе утрачивается. Именно потому, что нет нюансов - иероглифы.
Одно дело обычная статья, а другое деза...
В чем, простите, деза? В том, что 30 лет назад украиснкий хай-тек (т.е. машиностроение/металлобработка/электротехническая/электронная промышленность составляли до 40% по объему от российской, а теперь около 5%. И это при том, что соответствующие отрасли РФ потеряли до половины ТЕХ объемов от уровня РСФСР.
Извините, но цифры высосанные из пальца - это даже не повод к обсуждению... и бред про гражданскую войну и прочие высосанные из пальца данные... Фразы типа всем известно и тому подобное...
Напрасно сумневаетесь - с цифрами я всегда очень аккуратен. Остается загадкой, какой объем в общем объеме промпродукции СССР составлял тогдашний хай-тек, но вот общий объем промпроизводства в 1988-ом в УССР и РСФСР известен точно - 157 и 492 млрд. рублей соответственно(т.е. 31,9%). Учитывая гипертрофированное развитие ТЭК в России тогда, для перечисленных выше отраслей это соотношение, конечно было еще выше. А вот как дело выглядит сейчас Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні-травні 2019 року млн.грн Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання 72 564,2 Включает в себя Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції Виробництво електричного устатковання Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів Виробництво інших транспортних засобів http://www.ukrstat.gov.ua/ "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности Российской Федерации за 2019 год" млн. рублей (январь-май) Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 386 443 Производство электрического оборудования 320 193 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 415 763 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 1 010 505 Производство прочих транспортных средств и оборудования 571 453 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... dustrial/# Как видите, перечень тот же самый, и в сумме составляет 2 704 357 млн. рублей, при среднем кросс-курсе гривны к рублю в этом году 2,45, это будет 1 103 млн. грн. в эквиваленте, т.е. соотношение украинских и российский аналогичных отраслей суммарно - 6,6%. Т.е. падение доли в 5 раз. Опять же, чтобы исключить влияние нынешнего российского ТЭК ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА январь-май, млн. рублей 16 749 805 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... dustrial/# Переробна промисловість у січні-травні 2019 року млн.грн 666 258,4 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. 9,7%. Так что китайцы вовсе не сгущают краски, скорее наоборот.
freeze написав:Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история. Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области. Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному. Удивительно.
Ровенский уезд и Волынская губерния входили в состав Российской империи. Будучи православными, их жители были полноценными и полноправными гражданами своего государства.
Жители же Галиции никогда не входили в состав Российской империи, а передавались от одного хозяина к другому. Как относились к местному населению их австрийские, польские и прочие католические хозяева - Вы сами сможете прочитать в исторической литературе. Я повторять не буду, из известных соображений.
Отсюда совершенно очевидное отличие в менталитете и политических предпочтениях.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
freeze написав:Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история. Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области. Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному. Удивительно.
Ровенский уезд и Волынская губерния входили в состав Российской империи. Будучи православными, их жители были полноценными и полноправными гражданами своего государства.
Жители же Галиции никогда не входили в состав Российской империи, а передавались от одного хозяина к другому. Как относились к местному населению их австрийские, польские и прочие католические хозяева - Вы сами сможете прочитать в исторической литературе. Я повторять не буду, из известных соображений.
Отсюда совершенно очевидное отличие в менталитете и политических предпочтениях.
Простите, Вы забыли упомянуть, что часть Волынской губернии после 1919-го отошла к Речи Посполитой. Характеризуя настроения в губернии в начале 20-го века, известный монархист, редактор газеты Киевлянин, потом депутат Госдумы Василий Шульгин, писал, что в период 1-ой Революции ее жители коллективно подписали адрес Николаю 2-ому (несколько миллионов подписей), в котором были такие слова: Это край русский...
freeze написав:Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история. Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области. Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному. Удивительно.
Ровенский уезд и Волынская губерния входили в состав Российской империи. Будучи православными, их жители были полноценными и полноправными гражданами своего государства. Жители же Галиции никогда не входили в состав Российской империи, а передавались от одного хозяина к другому. Как относились к местному населению их австрийские, польские и прочие католические хозяева - Вы сами сможете прочитать в исторической литературе. Я повторять не буду, из известных соображений. Отсюда совершенно очевидное отличие в менталитете и политических предпочтениях.
До чого може дійти хвора уява совкохворої людини імперця..... 1 Від часу входження в склад росімперії і до сьогодні - пройшло вже більше 102 років 2 Останніх 78 років Рівенщина+Волинь+Галичина знаходились в одних і тих самих умовах (немецька окупація+сововк+незалежна Україна) 3 67 років тому в Україні було всього 30 млн населення,які до 1991 зросли до 52 млн і в подальшому зменшились до 44 млн - тільки цей показник вказує на те що ніякий вплив 102 і більше років тому не зміг би кардинально щось змінитив цьому совковому котлі який свідомо місив народи 4 А от освітній рівень - а саме наявність вищих учбових закладів у Львові в порівнянні з Рівним чи Луцьком - якраз не на користь останніх Саме тому Волинь і Рівенщина більше центриські ніж Галичина 5 Взагалі є три області з яскраво вираженими рисами -Тернопільська+Івано-Франківська+Львівська - ці голосували за Європу в лиці Чорновола ще в 1991 році Наступні Чернівецька,Хмельницька,Рівенська,Волинська - приєднались в своєму голосуванні за Європу в 1996 Ще наступні Житомирська,Вінницька,Київська,Черкаська,Чернігівська -приєднались в своєму голосуванні за Європу в 2004
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69