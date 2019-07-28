Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет.
А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью.
На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь.
Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...