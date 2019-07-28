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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3700370137023703 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 29 лип, 2019 16:15 Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет.

А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью.

На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь.

Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики... Волгарь Повідомлень: 6896 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 17:31 Волгарь написав: Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет.

А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью.

На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь.

Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики... Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет.А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью.На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь.Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...

Нет смысла обсуждать, вы начали выдергивать какую-то статистику в рублях переводить в гривны, чтобы доказать на иносми китайская статья в переводе, что говорит как раз об обратном, еще раз повторю, что какие-то цифры могут совпадать исключительно для манипуляций. Это в стиле одного из здешних завсегдатаев, если 100+100=200, то значит статья китайская и переведена на руский, только это абсолютно ничего не значит, кроме случайного или намеренного совпадения.

А особенно про бред с гражданской войной. Нет смысла обсуждать, вы начали выдергивать какую-то статистику в рублях переводить в гривны, чтобы доказать на иносми китайская статья в переводе, что говорит как раз об обратном, еще раз повторю, что какие-то цифры могут совпадать исключительно для манипуляций. Это в стиле одного из здешних завсегдатаев, если 100+100=200, то значит статья китайская и переведена на руский, только это абсолютно ничего не значит, кроме случайного или намеренного совпадения.А особенно про бред с гражданской войной. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5270 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3700370137023703 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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