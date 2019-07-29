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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 29 лип, 2019 16:15
Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет.
А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью.
На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь.
Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...
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Волгарь
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Додано: Пон 29 лип, 2019 17:31
Волгарь написав:
Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет.
А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью.
На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь.
Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...
Нет смысла обсуждать, вы начали выдергивать какую-то статистику в рублях переводить в гривны, чтобы доказать на иносми китайская статья в переводе, что говорит как раз об обратном, еще раз повторю, что какие-то цифры могут совпадать исключительно для манипуляций. Это в стиле одного из здешних завсегдатаев, если 100+100=200, то значит статья китайская и переведена на руский, только это абсолютно ничего не значит, кроме случайного или намеренного совпадения.
А особенно про бред с гражданской войной.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 20:39
Волгарь написав:
Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет.
А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью.
На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь.
Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...
Австралия на добыче руды неплохо развивается. Просто там деньги от добычи в стране остаются и идут на развитие територии. Кстати в Киеве всегда были сильны проевропейские настроения. Непонятно почему Раша посткоммунистическая противоставляет себя западу. До 1917 в засос целовались с англичанами и французами. Всё противопоставление это серьезный комплекс который тянет рашу на дно.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 20:40
zРадио написав: budivelnik написав:
5 Взагалі є три області з яскраво вираженими рисами
-Тернопільська+Івано-Франківська+Львівська - ці голосували за Європу в лиці Чорновола ще в 1991 році
Наступні
Чернівецька,Хмельницька,Рівенська,Волинська - приєднались в своєму голосуванні за Європу в 1996
Ще наступні
Житомирська,Вінницька,Київська,Черкаська,Чернігівська -приєднались в своєму голосуванні за Європу в 2004
Давай уже всех украинцев проСОРТируй... Тебе не впервой...
Дурень якщо чогось не зрозуміє - то обовязково свою дурь на когось спробує перекинути
1 Я нікого не сортував-це тобі приснилось
2 Я показував як змінювались політичні уподобання українців на різних виборах
3 Те що тобюі і твоєму керівництву це не подобається - мене тільки радує.
Якщо зрадофілом щось не подобається-значить патріоти можуть заявити що в Державі все йде правильно.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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