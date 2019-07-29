Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет. А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью. На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь. Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...
Волгарь написав:Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет. А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью. На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь. Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...
Нет смысла обсуждать, вы начали выдергивать какую-то статистику в рублях переводить в гривны, чтобы доказать на иносми китайская статья в переводе, что говорит как раз об обратном, еще раз повторю, что какие-то цифры могут совпадать исключительно для манипуляций. Это в стиле одного из здешних завсегдатаев, если 100+100=200, то значит статья китайская и переведена на руский, только это абсолютно ничего не значит, кроме случайного или намеренного совпадения. А особенно про бред с гражданской войной.
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Волгарь написав:Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет. А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью. На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь. Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...
Австралия на добыче руды неплохо развивается. Просто там деньги от добычи в стране остаются и идут на развитие територии. Кстати в Киеве всегда были сильны проевропейские настроения. Непонятно почему Раша посткоммунистическая противоставляет себя западу. До 1917 в засос целовались с англичанами и французами. Всё противопоставление это серьезный комплекс который тянет рашу на дно.
budivelnik написав:5 Взагалі є три області з яскраво вираженими рисами -Тернопільська+Івано-Франківська+Львівська - ці голосували за Європу в лиці Чорновола ще в 1991 році Наступні Чернівецька,Хмельницька,Рівенська,Волинська - приєднались в своєму голосуванні за Європу в 1996 Ще наступні Житомирська,Вінницька,Київська,Черкаська,Чернігівська -приєднались в своєму голосуванні за Європу в 2004
Давай уже всех украинцев проСОРТируй... Тебе не впервой...
Дурень якщо чогось не зрозуміє - то обовязково свою дурь на когось спробує перекинути 1 Я нікого не сортував-це тобі приснилось 2 Я показував як змінювались політичні уподобання українців на різних виборах 3 Те що тобюі і твоєму керівництву це не подобається - мене тільки радує.
Якщо зрадофілом щось не подобається-значить патріоти можуть заявити що в Державі все йде правильно.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Якщо зрадофілом щось не подобається-значить патріоти можуть заявити що в Державі все йде правильно.
ЗрадофилОм не подобається? Падежов ты не учил, это понятно Но зачем от своих слов отказываться?
Не нравится тебе слово "сортировать" - ок, пусть будет "ранжировать". Тем не менее, ты это делал, как ни называй!
Объясняешь бОльший процент голосов в пользу националистов более высоким уровнем образования, не приводя никаких данных, на которых это можно было бы увидеть. А между тем, если здесь и есть корреляция, то она обратная!
Вот тебе карта научных публикаций на 10 тыс населения:
И что мы видим - да, Ровно действительно не радует, но точно так же и Франковск. А Львов уступает даже провинциальным Сумам и Черкассам. Не говоря уже об отставании от Харькова в разы! Вот тебе и "більш освітчений"...
zРадио написав:Вот тебе карта научных публикаций на 10 тыс населения:
И что мы видим - да, Ровно действительно не радует, но точно так же и Франковск. А Львов уступает даже провинциальным Сумам и Черкассам. Не говоря уже об отставании от Харькова в разы! Вот тебе и "більш освітчений"...
а є така ж сама карта по кількості ВУЗів по регіонам? а то я знаю як у ВУЗах друкуються наукові статті коли потрібна певна їх кількість за період для утримання на посаді або просто набивка кількості для захисту наукових ступеней. а по факту як копнеш то липа липою. благо розповідали люди які безпосередньо в цьому варяться.
mephala написав:а є така ж сама карта по кількості ВУЗів по регіонам? а то я знаю як у ВУЗах друкуються наукові статті коли потрібна певна їх кількість за період для утримання на посаді або просто набивка кількості для захисту наукових ступеней. а по факту як копнеш то липа липою. благо розповідали люди які безпосередньо в цьому варяться.
На карте не встречал. А в текстовой форме, вероятно, найти эту инфу не проблема.
Однако же сам твой аргумент не очень состоятельный - накрутка количества публикаций, разумеется, существует, и в больших объемах. Но предполагать, что во Львове и Харькове это явление проявляется, соответственно, в меньшей и большей степени, мягко говоря, неумно. Тем более, что все ВУЗы в стране работают по одним нормативам.
Количество публикаций отражает концентрацию образовательных и научных институтов.