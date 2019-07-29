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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3700370137023703 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Пон 29 лип, 2019 16:15 Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет.

А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью.

На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь.

Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики... Волгарь Повідомлень: 6896 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 17:31 Волгарь написав: Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет.

А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью.

На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь.

Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики... Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет.А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью.На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь.Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...

Нет смысла обсуждать, вы начали выдергивать какую-то статистику в рублях переводить в гривны, чтобы доказать на иносми китайская статья в переводе, что говорит как раз об обратном, еще раз повторю, что какие-то цифры могут совпадать исключительно для манипуляций. Это в стиле одного из здешних завсегдатаев, если 100+100=200, то значит статья китайская и переведена на руский, только это абсолютно ничего не значит, кроме случайного или намеренного совпадения.

А особенно про бред с гражданской войной. Нет смысла обсуждать, вы начали выдергивать какую-то статистику в рублях переводить в гривны, чтобы доказать на иносми китайская статья в переводе, что говорит как раз об обратном, еще раз повторю, что какие-то цифры могут совпадать исключительно для манипуляций. Это в стиле одного из здешних завсегдатаев, если 100+100=200, то значит статья китайская и переведена на руский, только это абсолютно ничего не значит, кроме случайного или намеренного совпадения.А особенно про бред с гражданской войной. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5271 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 20:39 Волгарь написав: Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет.

А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью.

На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь.

Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики... Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет.А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью.На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь.Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...

Австралия на добыче руды неплохо развивается. Просто там деньги от добычи в стране остаются и идут на развитие територии. Кстати в Киеве всегда были сильны проевропейские настроения. Непонятно почему Раша посткоммунистическая противоставляет себя западу. До 1917 в засос целовались с англичанами и французами. Всё противопоставление это серьезный комплекс который тянет рашу на дно. Австралия на добыче руды неплохо развивается. Просто там деньги от добычи в стране остаются и идут на развитие територии. Кстати в Киеве всегда были сильны проевропейские настроения. Непонятно почему Раша посткоммунистическая противоставляет себя западу. До 1917 в засос целовались с англичанами и французами. Всё противопоставление это серьезный комплекс который тянет рашу на дно. innamax2008

Повідомлень: 317 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 20:40 zРадио написав: budivelnik написав: 5 Взагалі є три області з яскраво вираженими рисами

-Тернопільська+Івано-Франківська+Львівська - ці голосували за Європу в лиці Чорновола ще в 1991 році

Наступні

Чернівецька,Хмельницька,Рівенська,Волинська - приєднались в своєму голосуванні за Європу в 1996

Ще наступні

Житомирська,Вінницька,Київська,Черкаська,Чернігівська -приєднались в своєму голосуванні за Європу в 2004 5 Взагалі є три області з яскраво вираженими рисами-Тернопільська+Івано-Франківська+Львівська - ці голосували за Європу в лиці Чорновола ще в 1991 роціНаступніЧернівецька,Хмельницька,Рівенська,Волинська - приєднались в своєму голосуванні за Європу в 1996Ще наступніЖитомирська,Вінницька,Київська,Черкаська,Чернігівська -приєднались в своєму голосуванні за Європу в 2004 Давай уже всех украинцев проСОРТируй... Тебе не впервой... Давай уже всех украинцев проСОРТируй... Тебе не впервой... Дурень якщо чогось не зрозуміє - то обовязково свою дурь на когось спробує перекинути

1 Я нікого не сортував-це тобі приснилось

2 Я показував як змінювались політичні уподобання українців на різних виборах

3 Те що тобюі і твоєму керівництву це не подобається - мене тільки радує.



Якщо зрадофілом щось не подобається-значить патріоти можуть заявити що в Державі все йде правильно. Дурень якщо чогось не зрозуміє - то обовязково свою дурь на когось спробує перекинути1 Я нікого не сортував-це тобі приснилось2 Я показував як змінювались політичні уподобання українців на різних виборах3 Те що тобюі і твоєму керівництву це не подобається - мене тільки радує.Якщо зрадофілом щось не подобається-значить патріоти можуть заявити що в Державі все йде правильно. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21228 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 21:51 Все что нужно знать о жителях самой "европейской " части Украины, о потомках нацистких приспешников и соблюдении законодательства Украины. Без комментариев.

YKK

Повідомлень: 1225 З нами з: 30.10.13 Подякував: 320 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 22:02 YKK написав: Все что нужно знать о жителях самой "европейской " части Украины, о потомках нацистких приспешников и соблюдении законодательства Украины. Без комментариев.

Все что нужно знать о жителях самой "европейской " части Украины, о потомках нацистких приспешников и соблюдении законодательства Украины. Без комментариев.

Хорошее видео про воинов сражавшихся с советской оккупацией. Каждый выбирает свой путь в борьбе, они погибли за Украину вечная им память. Хорошее видео про воинов сражавшихся с советской оккупацией. Каждый выбирает свой путь в борьбе, они погибли за Украину вечная им память. innamax2008

Повідомлень: 317 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 22:03 budivelnik написав: Якщо зрадофілом щось не подобається-значить патріоти можуть заявити що в Державі все йде правильно. Якщо зрадофілом щось не подобається-значить патріоти можуть заявити що в Державі все йде правильно.



ЗрадофилОм не подобається? Падежов ты не учил, это понятно Но зачем от своих слов отказываться?



Не нравится тебе слово "сортировать" - ок, пусть будет "ранжировать". Тем не менее, ты это делал, как ни называй!



Объясняешь бОльший процент голосов в пользу националистов более высоким уровнем образования, не приводя никаких данных, на которых это можно было бы увидеть. А между тем, если здесь и есть корреляция, то она обратная!



Вот тебе карта научных публикаций на 10 тыс населения:





И что мы видим - да, Ровно действительно не радует, но точно так же и Франковск. А Львов уступает даже провинциальным Сумам и Черкассам. Не говоря уже об отставании от Харькова в разы! Вот тебе и "більш освітчений"... Зрадофилм не подобається? Падежов ты не учил, это понятноНо зачем от своих слов отказываться?Не нравится тебе слово "сортировать" - ок, пусть будет "ранжировать". Тем не менее, ты это делал, как ни называй!Объясняешь бОльший процент голосов в пользу националистов более высоким уровнем образования, не приводя никаких данных, на которых это можно было бы увидеть. А между тем, если здесь и есть корреляция, то она обратная!Вот тебе карта научных публикаций на 10 тыс населения:И что мы видим - да, Ровно действительно не радует, но точно так же и Франковск. А Львов уступает даже провинциальным Сумам и Черкассам. Не говоря уже об отставании от Харькова в разы! Вот тебе и "більш освітчений"... zРадио

Повідомлень: 3092 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1783 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 23:10 zРадио написав: Вот тебе карта научных публикаций на 10 тыс населения:





И что мы видим - да, Ровно действительно не радует, но точно так же и Франковск. А Львов уступает даже провинциальным Сумам и Черкассам. Не говоря уже об отставании от Харькова в разы! Вот тебе и "більш освітчений"... Вот тебе карта научных публикаций на 10 тыс населения:И что мы видим - да, Ровно действительно не радует, но точно так же и Франковск. А Львов уступает даже провинциальным Сумам и Черкассам. Не говоря уже об отставании от Харькова в разы! Вот тебе и "більш освітчений"...

а є така ж сама карта по кількості ВУЗів по регіонам?

а то я знаю як у ВУЗах друкуються наукові статті коли потрібна певна їх кількість за період для утримання на посаді або просто набивка кількості для захисту наукових ступеней. а по факту як копнеш то липа липою. благо розповідали люди які безпосередньо в цьому варяться. а є така ж сама карта по кількості ВУЗів по регіонам?а то я знаю як у ВУЗах друкуються наукові статті коли потрібна певна їх кількість за період для утримання на посаді або просто набивка кількості для захисту наукових ступеней. а по факту як копнеш то липа липою. благо розповідали люди які безпосередньо в цьому варяться. mephala Повідомлень: 5022 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 645 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 лип, 2019 23:26 mephala написав: а є така ж сама карта по кількості ВУЗів по регіонам?

а то я знаю як у ВУЗах друкуються наукові статті коли потрібна певна їх кількість за період для утримання на посаді або просто набивка кількості для захисту наукових ступеней. а по факту як копнеш то липа липою. благо розповідали люди які безпосередньо в цьому варяться. а є така ж сама карта по кількості ВУЗів по регіонам?а то я знаю як у ВУЗах друкуються наукові статті коли потрібна певна їх кількість за період для утримання на посаді або просто набивка кількості для захисту наукових ступеней. а по факту як копнеш то липа липою. благо розповідали люди які безпосередньо в цьому варяться.



На карте не встречал. А в текстовой форме, вероятно, найти эту инфу не проблема.



Однако же сам твой аргумент не очень состоятельный - накрутка количества публикаций, разумеется, существует, и в больших объемах. Но предполагать, что во Львове и Харькове это явление проявляется, соответственно, в меньшей и большей степени, мягко говоря, неумно. Тем более, что все ВУЗы в стране работают по одним нормативам.



Количество публикаций отражает концентрацию образовательных и научных институтов. На карте не встречал. А в текстовой форме, вероятно, найти эту инфу не проблема.Однако же сам твой аргумент не очень состоятельный - накрутка количества публикаций, разумеется, существует, и в больших объемах. Но предполагать, что во Львове и Харькове это явление проявляется, соответственно, в меньшей и большей степени, мягко говоря, неумно. Тем более, что все ВУЗы в стране работают по одним нормативам.Количество публикаций отражает концентрацию образовательных и научных институтов. zРадио

Повідомлень: 3092 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1783 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 00:12 Re: Політичні дискусії Петя скрылся из страны, в Испании будет просить убежище.



Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 19944 З нами з: 20.04.08 Подякував: 362 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3700370137023703 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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