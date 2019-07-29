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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3701370237033704

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 02:43

  AlexxK написав:Найти специалистов,могущих заменить 80-летнего Богуслаева, задача трудная, но возможная. Тем более что время поджимает. Рано или поздно это произойдет по-любому.

Безусловно. Вопрос - кто это будет: люди, десятилетиями работавшие на том предприятии, знающие все нюансы и подноготные - или же новые мальчики, пусть даже - теоретики с отличным "западным" образованием.

Необходимость реформировать промышленность давно назрела и перезрела, но решать эту проблему будут уже другие управленцы, время Богуслаевых и Субботиных ушло.

Как бы то "реформирование" "другими управленцами" не превратилось в порезать на металлолом. Предприятия уровня Турбоатома, Моторсичи, Южмаша - это сложные высокие технологии, тот хайтек, где мы до сих пор можем быть конкурентны в мире. Без них Украина будет большой Албанией.

Каждый из известных людей имеет свою конкретную историю, известную людям. Часто-густо она весьма неблаговидна. Об этом не пишут в официальных биографиях и пафосных интервью, но рано или поздно критическая масса таких неблаговидных поступков превышает все мыслимые пределы, хотя законность при их совершении более-менее соблюдается. Вот люди и дали оценку этим "деятелям", причем весьма цивилизованным и европейским способом - посредством выборов.

Рискну сказать, что в тех услових, которые существовали последние три десятка лет, невозможно было сохранить те предприятия, оставаясь при этом абсолютно "чистым". Также не думаю, что все те избиратели реально анализировали те поступки, а не реагировали инстинктивно на рекламу.
Пишут, что чуть ли не треть новых депутатов вообще без высшего образования. Это как? В наших условиях даже полудурок может получить ВО.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 02:46

  innamax2008 написав:
  YKK написав:Все что нужно знать о жителях самой "европейской " части Украины, о потомках нацистких приспешников и соблюдении законодательства Украины. Без комментариев.

Хорошее видео про воинов сражавшихся с советской оккупацией. Каждый выбирает свой путь в борьбе, они погибли за Украину вечная им память.

Нет, они погибли за Третий Рейх и Адольфа Алоизыча.
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З нами з: 11.02.14
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  #<1 ... 3701370237033704
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