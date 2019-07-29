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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3701370237033704 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 30 лип, 2019 02:43 AlexxK написав: Найти специалистов,могущих заменить 80-летнего Богуслаева, задача трудная, но возможная. Тем более что время поджимает. Рано или поздно это произойдет по-любому. Найти специалистов,могущих заменить 80-летнего Богуслаева, задача трудная, но возможная. Тем более что время поджимает. Рано или поздно это произойдет по-любому.

Безусловно. Вопрос - кто это будет: люди, десятилетиями работавшие на том предприятии, знающие все нюансы и подноготные - или же новые мальчики, пусть даже - теоретики с отличным "западным" образованием.



Необходимость реформировать промышленность давно назрела и перезрела, но решать эту проблему будут уже другие управленцы, время Богуслаевых и Субботиных ушло.

Как бы то "реформирование" "другими управленцами" не превратилось в порезать на металлолом. Предприятия уровня Турбоатома, Моторсичи, Южмаша - это сложные высокие технологии, тот хайтек, где мы до сих пор можем быть конкурентны в мире. Без них Украина будет большой Албанией.



Каждый из известных людей имеет свою конкретную историю, известную людям. Часто-густо она весьма неблаговидна. Об этом не пишут в официальных биографиях и пафосных интервью, но рано или поздно критическая масса таких неблаговидных поступков превышает все мыслимые пределы, хотя законность при их совершении более-менее соблюдается. Вот люди и дали оценку этим "деятелям", причем весьма цивилизованным и европейским способом - посредством выборов.

Рискну сказать, что в тех услових, которые существовали последние три десятка лет, невозможно было сохранить те предприятия, оставаясь при этом абсолютно "чистым". Также не думаю, что все те избиратели реально анализировали те поступки, а не реагировали инстинктивно на рекламу.

Пишут, что чуть ли не треть новых депутатов вообще без высшего образования. Это как? В наших условиях даже полудурок может получить ВО. Безусловно. Вопрос - кто это будет: люди, десятилетиями работавшие на том предприятии, знающие все нюансы и подноготные - или же новые мальчики, пусть даже - теоретики с отличным "западным" образованием.Как бы то "реформирование" "другими управленцами" не превратилось в порезать на металлолом. Предприятия уровня Турбоатома, Моторсичи, Южмаша - это сложные высокие технологии, тот хайтек, где мы до сих пор можем быть конкурентны в мире. Без них Украина будет большой Албанией.Рискну сказать, что в тех услових, которые существовали последние три десятка лет, невозможно было сохранить те предприятия, оставаясь при этом абсолютно "чистым". Также не думаю, что все те избиратели реально анализировали те поступки, а не реагировали инстинктивно на рекламу.Пишут, что чуть ли не треть новых депутатов вообще без высшего образования. Это как? В наших условиях даже полудурок может получить ВО. Tegularius Повідомлень: 906 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 02:46 innamax2008 написав: YKK написав: Все что нужно знать о жителях самой "европейской " части Украины, о потомках нацистких приспешников и соблюдении законодательства Украины. Без комментариев.

Все что нужно знать о жителях самой "европейской " части Украины, о потомках нацистких приспешников и соблюдении законодательства Украины. Без комментариев.

Хорошее видео про воинов сражавшихся с советской оккупацией. Каждый выбирает свой путь в борьбе, они погибли за Украину вечная им память. Хорошее видео про воинов сражавшихся с советской оккупацией. Каждый выбирает свой путь в борьбе, они погибли за Украину вечная им память.

Нет, они погибли за Третий Рейх и Адольфа Алоизыча. Нет, они погибли за Третий Рейх и Адольфа Алоизыча. Tegularius Повідомлень: 906 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3701370237033704 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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