Безусловно. Вопрос - кто это будет: люди, десятилетиями работавшие на том предприятии, знающие все нюансы и подноготные - или же новые мальчики, пусть даже - теоретики с отличным "западным" образованием.
Необходимость реформировать промышленность давно назрела и перезрела, но решать эту проблему будут уже другие управленцы, время Богуслаевых и Субботиных ушло.
Как бы то "реформирование" "другими управленцами" не превратилось в порезать на металлолом. Предприятия уровня Турбоатома, Моторсичи, Южмаша - это сложные высокие технологии, тот хайтек, где мы до сих пор можем быть конкурентны в мире. Без них Украина будет большой Албанией.
Каждый из известных людей имеет свою конкретную историю, известную людям. Часто-густо она весьма неблаговидна. Об этом не пишут в официальных биографиях и пафосных интервью, но рано или поздно критическая масса таких неблаговидных поступков превышает все мыслимые пределы, хотя законность при их совершении более-менее соблюдается. Вот люди и дали оценку этим "деятелям", причем весьма цивилизованным и европейским способом - посредством выборов.
Рискну сказать, что в тех услових, которые существовали последние три десятка лет, невозможно было сохранить те предприятия, оставаясь при этом абсолютно "чистым". Также не думаю, что все те избиратели реально анализировали те поступки, а не реагировали инстинктивно на рекламу.
Пишут, что чуть ли не треть новых депутатов вообще без высшего образования. Это как? В наших условиях даже полудурок может получить ВО.