Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет. А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью. На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь. Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...
Волгарь написав:Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет. А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью. На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь. Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...
Нет смысла обсуждать, вы начали выдергивать какую-то статистику в рублях переводить в гривны, чтобы доказать на иносми китайская статья в переводе, что говорит как раз об обратном, еще раз повторю, что какие-то цифры могут совпадать исключительно для манипуляций. Это в стиле одного из здешних завсегдатаев, если 100+100=200, то значит статья китайская и переведена на руский, только это абсолютно ничего не значит, кроме случайного или намеренного совпадения. А особенно про бред с гражданской войной.
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Волгарь написав:Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет. А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью. На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь. Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...
Австралия на добыче руды неплохо развивается. Просто там деньги от добычи в стране остаются и идут на развитие територии. Кстати в Киеве всегда были сильны проевропейские настроения. Непонятно почему Раша посткоммунистическая противоставляет себя западу. До 1917 в засос целовались с англичанами и французами. Всё противопоставление это серьезный комплекс который тянет рашу на дно.
budivelnik написав:Якщо зрадофілом щось не подобається-значить патріоти можуть заявити що в Державі все йде правильно.
ЗрадофилОм не подобається? Падежов ты не учил, это понятно Но зачем от своих слов отказываться?
Не нравится тебе слово "сортировать" - ок, пусть будет "ранжировать". Тем не менее, ты это делал, как ни называй!
Объясняешь бОльший процент голосов в пользу националистов более высоким уровнем образования, не приводя никаких данных, на которых это можно было бы увидеть. А между тем, если здесь и есть корреляция, то она обратная!
Вот тебе карта научных публикаций на 10 тыс населения:
И что мы видим - да, Ровно действительно не радует, но точно так же и Франковск. А Львов уступает даже провинциальным Сумам и Черкассам. Не говоря уже об отставании от Харькова в разы! Вот тебе и "більш освітчений"...
zРадио написав:Вот тебе карта научных публикаций на 10 тыс населения:
И что мы видим - да, Ровно действительно не радует, но точно так же и Франковск. А Львов уступает даже провинциальным Сумам и Черкассам. Не говоря уже об отставании от Харькова в разы! Вот тебе и "більш освітчений"...
а є така ж сама карта по кількості ВУЗів по регіонам? а то я знаю як у ВУЗах друкуються наукові статті коли потрібна певна їх кількість за період для утримання на посаді або просто набивка кількості для захисту наукових ступеней. а по факту як копнеш то липа липою. благо розповідали люди які безпосередньо в цьому варяться.
mephala написав:а є така ж сама карта по кількості ВУЗів по регіонам? а то я знаю як у ВУЗах друкуються наукові статті коли потрібна певна їх кількість за період для утримання на посаді або просто набивка кількості для захисту наукових ступеней. а по факту як копнеш то липа липою. благо розповідали люди які безпосередньо в цьому варяться.
На карте не встречал. А в текстовой форме, вероятно, найти эту инфу не проблема.
Однако же сам твой аргумент не очень состоятельный - накрутка количества публикаций, разумеется, существует, и в больших объемах. Но предполагать, что во Львове и Харькове это явление проявляется, соответственно, в меньшей и большей степени, мягко говоря, неумно. Тем более, что все ВУЗы в стране работают по одним нормативам.
Количество публикаций отражает концентрацию образовательных и научных институтов.
AlexxK написав:Найти специалистов,могущих заменить 80-летнего Богуслаева, задача трудная, но возможная. Тем более что время поджимает. Рано или поздно это произойдет по-любому.
Безусловно. Вопрос - кто это будет: люди, десятилетиями работавшие на том предприятии, знающие все нюансы и подноготные - или же новые мальчики, пусть даже - теоретики с отличным "западным" образованием.
Необходимость реформировать промышленность давно назрела и перезрела, но решать эту проблему будут уже другие управленцы, время Богуслаевых и Субботиных ушло.
Как бы то "реформирование" "другими управленцами" не превратилось в порезать на металлолом. Предприятия уровня Турбоатома, Моторсичи, Южмаша - это сложные высокие технологии, тот хайтек, где мы до сих пор можем быть конкурентны в мире. Без них Украина будет большой Албанией.
Каждый из известных людей имеет свою конкретную историю, известную людям. Часто-густо она весьма неблаговидна. Об этом не пишут в официальных биографиях и пафосных интервью, но рано или поздно критическая масса таких неблаговидных поступков превышает все мыслимые пределы, хотя законность при их совершении более-менее соблюдается. Вот люди и дали оценку этим "деятелям", причем весьма цивилизованным и европейским способом - посредством выборов.
Рискну сказать, что в тех услових, которые существовали последние три десятка лет, невозможно было сохранить те предприятия, оставаясь при этом абсолютно "чистым". Также не думаю, что все те избиратели реально анализировали те поступки, а не реагировали инстинктивно на рекламу. Пишут, что чуть ли не треть новых депутатов вообще без высшего образования. Это как? В наших условиях даже полудурок может получить ВО.
zРадио написав:Количество публикаций отражает концентрацию образовательных и научных институтов.
так я про це і хотів сказати. що картинка кількості статей просто може повторювати кількість ВУЗів в регіоні. і ніяк на пряму не пов’язано з кількістю освічених людей які можуть туди-сюди переїжджати. саме про кількість освічених людей же спочатку йшла мова наскільки я зрозумів? Або ще краще давайте спочатку визначимося що розуміється під терміном "освічена людина"
Волгарь написав:Я так и думал, что после приведенных сравнительных цифр, тезис о высосанных из пальца, как-то тихо сошел на нет. А между тем, политика процентов на 90 зависит от экономики (см. тему), и характер происходящих в политике процессов как раз и определяется экономической ситуацией. И, если среднедушевой номинальный ВВП в стране не дотягивает даже до 4 000 долларов (130 млрд. на 35,5 млн. постоянного населения), то причина этого во многом кроется в УНИЧТОЖЕНИИ на протяжении жизни одного поколения отраслей индустрии с высокой добавленной стоимостью. На выращивании кукурузы и добыче жел. руды, увы, много не заработаешь. Хорошо, когда это есть вдобавок к чему-то, но вот если это основа экономики...
Нет смысла обсуждать, вы начали выдергивать какую-то статистику в рублях переводить в гривны, чтобы доказать на иносми китайская статья в переводе, что говорит как раз об обратном, еще раз повторю, что какие-то цифры могут совпадать исключительно для манипуляций. Это в стиле одного из здешних завсегдатаев, если 100+100=200, то значит статья китайская и переведена на руский, только это абсолютно ничего не значит, кроме случайного или намеренного совпадения. А особенно про бред с гражданской войной.
Эта фраза всего лишь доказывает, что Вы мой пост не читали. Цифры совершенно адекватные - в советских рублях для 1988-го года (а какой, простите, рубль, был тогда?) и в рублях и гривнах сейчас. Можно перевести в доллары, но и тогда доля украинской промышленности не увеличится. А причина всего этого предельна проста - 30 лет назад экономика РСФСР была больше, чем УССР втрое (по производству, по потреблению максимуму в 2,5 раза из-за диспаритете цен), сейчас номинально в 13 раз. С тех пор (1988-го) реальная экономика РФ (по ППС) выросла на 60%, Украины - уменьшилась на 40%. И тут как ни считай - результат будет тот же. Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА.
Австралия на добыче руды неплохо развивается. Просто там деньги от добычи в стране остаются и идут на развитие територии. Кстати в Киеве всегда были сильны проевропейские настроения. Непонятно почему Раша посткоммунистическая противоставляет себя западу. До 1917 в засос целовались с англичанами и французами. Всё противопоставление это серьезный комплекс который тянет рашу на дно.
Насчет целовались взасос - Вы сильно преувеличиваете. Антанта, созданная в 1907-ом, была попыткой противостоять растущей мощи Германии, но каждый в ней преследовал свои собственные интересы. А в нынешней ситуации ВСЕ ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО. Если Вы помните, кризис в российско-атлантических отношениях начался осенью 2003-го, когда МБХ пытался продать ЮКСИ (2% всех разведанных мировых запасов нефти). До того момента нищая Россия на словах была союзником (под Саратовым даже была перевалочная база НАТО по пути в Афганистан). А вот посл его посадки, когда стало ясно, что российскую природную ренту будет получать исключительно Россия, без участия западной финансовой олигархии, сразу стала врагом. А уж когда подполковник позволил себе в 2007-ом в Мюнхене предложить остановить движение НАТО на Восток - превратилась в изгоя. Ниччо, нам не привыкать - экономика РФ уже на 200 млрд. долларов по ППС больше, чем в 2014-ом, а в 2020-ом году будет больше на 15%. А РА до Мюнхена и сейчас просто смешно сравнивать - помнится тогда Б.Е. Немцов саркастически писал, что промышленность произвела 1 (один) боевой самолет. В 2018-ом - более сотни.