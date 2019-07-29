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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3701370237033704 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 30 лип, 2019 10:16 mephala написав: zРадио написав: Количество публикаций отражает концентрацию образовательных и научных институтов. Количество публикаций отражает концентрацию образовательных и научных институтов.

так я про це і хотів сказати. що картинка кількості статей просто може повторювати кількість ВУЗів в регіоні.

так я про це і хотів сказати. що картинка кількості статей просто може повторювати кількість ВУЗів в регіоні.



Я имел в виду с поправкой на количество населения. Харьков же не просто так называют городом студентом... Было бы их пропорционально так же, как везде, не было бы предпосылок для такого статуса...



mephala написав: Або ще краще давайте спочатку визначимося що розуміється під терміном "освічена людина" Або ще краще давайте спочатку визначимося що розуміється під терміном "освічена людина"



А это надо у budivelnik спрашивать - полагаю, что-то вроде "говорит по-украински, причащается в ПЦУ, голосует за Порошенко"



Если серьезно, то я бы предложил показатель "доля людей с высшим образованием от всех людей по спискам избирателей". Только, во-первых, где это можно взять, а во-вторых, как учесть выехавших на заработки?..



PS: лучше всего эту тему вообще не развивать и не делить регионально украинцев еще и по признаку образованности. Я бы ее сам никогда не поднял. А почему вмешался - нужно было осадить одного разжигателя с его теорией об интеллектуальном превосходстве львонян, как костяка электората национал-патриотических сил Я имел в виду с поправкой на количество населения. Харьков же не просто так называют городом студентом... Было бы их пропорционально так же, как везде, не было бы предпосылок для такого статуса...А это надо успрашивать - полагаю, что-то вроде "говорит по-украински, причащается в ПЦУ, голосует за Порошенко"Если серьезно, то я бы предложил показатель "доля людей с высшим образованием от всех людей по спискам избирателей". Только, во-первых, где это можно взять, а во-вторых, как учесть выехавших на заработки?..PS: лучше всего эту тему вообще не развивать и не делить регионально украинцев еще и по признаку образованности. Я бы ее сам никогда не поднял. А почему вмешался - нужно было осадить одного разжигателя с его теорией об интеллектуальном превосходстве львонян, как костяка электората национал-патриотических сил zРадио

Повідомлень: 3093 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1783 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 10:43 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА. Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА.

Очередной бред, с таким же успехом можно сказать, что 95% участвующие в бан. формированиях, т.е. носящих оружие и открывающих огонь со стороны луган.дона - это росийские граждане и военные, о том что они там есть и даже регулярные части, есть масса доказательств с фотографиями, но ответ на них - это все не правда и фотошоп и даже были задержаны рос. военные, которые чудным образом, то заблудились, то уволены задним числом. Очередной бред, с таким же успехом можно сказать, что 95% участвующие в бан. формированиях, т.е. носящих оружие и открывающих огонь со стороны луган.дона - это росийские граждане и военные, о том что они там есть и даже регулярные части, есть масса доказательств с фотографиями, но ответ на них - это все не правда и фотошоп и даже были задержаны рос. военные, которые чудным образом, то заблудились, то уволены задним числом. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5272 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 10:48 zРадио написав: не делить регионально украинцев еще и по признаку образованности. не делить регионально украинцев еще и по признаку образованности. Ще раз

1 Я нікого не ділю ні по яким ознакам

2 Проста констатація факту що голосування за європейські цінності вже 28 років рухається з Заходу на Схід і підтвердженням цього є голосування населення - не є поділом на кращих чи гірших

3 Однозначно ,що існує якийсь чинник(або сума чинників) які зумовлюють такі зміни в настроях населення

4 Чомусь львівяни+тернопільчани+іванофранківці - були в перших рядах голосуючих за Європу

Через 5 років їх підтримали волиняни+рівенчани+хмельничани+чернівчани....

Ще через 8 років їх підтримала Центральна Україна...



Таким чином

Важко будучи в абсолютній меншості просувати ідеї,які черездесятки років підтримають ті хто був проти...

Галичани -це змогли.

Раз так-то саме вони були носіями тих знань,які через 20 років заволоділи розумами 80% мешканців України.

Звідки в Галичан ці знання і цілеспрямованість по передачі цих знань- тема для досліджень...

Але однозначно - це не поділ...

Ви ж не звинувачуєте вчителя в школі що він просуваючи своє знання ділить учнів на тих хто зрозумів і тих хто так і залишився неуком? Ще раз1 Я нікого не ділю ні по яким ознакам2 Проста констатація факту що голосування за європейські цінності вже 28 років рухається з Заходу на Схід і підтвердженням цього є голосування населення - не є поділом на кращих чи гірших3 Однозначно ,що існує якийсь чинник(або сума чинників) які зумовлюють такі зміни в настроях населення4 Чомусь львівяни+тернопільчани+іванофранківці - були в перших рядах голосуючих за ЄвропуЧерез 5 років їх підтримали волиняни+рівенчани+хмельничани+чернівчани....Ще через 8 років їх підтримала Центральна Україна...Таким чиномВажко будучи в абсолютній меншості просувати ідеї,які черездесятки років підтримають ті хто був проти...Галичани -це змогли.Раз так-то саме вони були носіями тих знань,які через 20 років заволоділи розумами 80% мешканців України.Звідки в Галичан ці знання і цілеспрямованість по передачі цих знань- тема для досліджень...Але однозначно - це не поділ...Ви ж не звинувачуєте вчителя в школі що він просуваючи своє знання ділить учнів на тих хто зрозумів і тих хто так і залишився неуком? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21228 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 10:51 ol_zy написав: Волгарь написав: Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА. Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА.

Очередной бред, с таким же успехом можно сказать, что 95% участвующие в бан. формированиях, т.е. носящих оружие и открывающих огонь со стороны луган.дона - это росийские граждане и военные, о том что они там есть и даже регулярные части, есть масса доказательств с фотографиями, но ответ на них - это все не правда и фотошоп и даже были задержаны рос. военные, которые чудным образом, то заблудились, то уволены задним числом. Очередной бред, с таким же успехом можно сказать, что 95% участвующие в бан. формированиях, т.е. носящих оружие и открывающих огонь со стороны луган.дона - это росийские граждане и военные, о том что они там есть и даже регулярные части, есть масса доказательств с фотографиями, но ответ на них - это все не правда и фотошоп и даже были задержаны рос. военные, которые чудным образом, то заблудились, то уволены задним числом.

Не бред. Со стороны ВСУ на фронте около 65 тыс, ЛНДР -35 тыс. Всего 100.

На сепаратистских территориях находится около 6 тыс. российских военнослужащих (в основном инструкторов и штабных). Но даже если представить, что 5 тыс. из них участвуют (что маловероятно) в боевых действиях - ЭТО И ЕСТЬ 5%. А в реале, эту недостающую квоту с обеих сторон заполняют иностранные добровольцы-наемники. Не бред. Со стороны ВСУ на фронте около 65 тыс, ЛНДР -35 тыс. Всего 100.На сепаратистских территориях находится около 6 тыс. российских военнослужащих (в основном инструкторов и штабных). Но даже если представить, что 5 тыс. из них участвуют (что маловероятно) в боевых действиях - ЭТО И ЕСТЬ 5%. А в реале, эту недостающую квотузаполняют иностранные добровольцы-наемники. Волгарь Повідомлень: 6900 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 10:52 Волгарь написав: ol_zy написав: Волгарь написав: Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА. Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА.

Очередной бред, с таким же успехом можно сказать, что 95% участвующие в бан. формированиях, т.е. носящих оружие и открывающих огонь со стороны луган.дона - это росийские граждане и военные, о том что они там есть и даже регулярные части, есть масса доказательств с фотографиями, но ответ на них - это все не правда и фотошоп и даже были задержаны рос. военные, которые чудным образом, то заблудились, то уволены задним числом. Очередной бред, с таким же успехом можно сказать, что 95% участвующие в бан. формированиях, т.е. носящих оружие и открывающих огонь со стороны луган.дона - это росийские граждане и военные, о том что они там есть и даже регулярные части, есть масса доказательств с фотографиями, но ответ на них - это все не правда и фотошоп и даже были задержаны рос. военные, которые чудным образом, то заблудились, то уволены задним числом.

Не бред. Со стороны ВСУ на фронте около 65 тыс, ЛНДР -35 тыс. Всего 100.

На сепаратистских территориях находится около 6 тыс. российских военнослужащих (в основном инструкторов и штабных). Но даже если представить, что 5 тыс. из них участвуют (что маловероятно) в боевых действиях - ЭТО И ЕСТЬ 5%. А в реале, эту недостающую квоту с обеих сторон заполняют иностранные добровольцы-наемники. Не бред. Со стороны ВСУ на фронте около 65 тыс, ЛНДР -35 тыс. Всего 100.На сепаратистских территориях находится около 6 тыс. российских военнослужащих (в основном инструкторов и штабных). Но даже если представить, что 5 тыс. из них участвуют (что маловероятно) в боевых действиях - ЭТО И ЕСТЬ 5%. А в реале, эту недостающую квотузаполняют иностранные добровольцы-наемники.

Бред, еще и какой. Коллаборанты и наемники не превращают этот конфликт в гражданский.

Кстати, у вас Чеченские войны в учебниках названы гражданскими? Бред, еще и какой. Коллаборанты и наемники не превращают этот конфликт в гражданский.Кстати, у вас Чеченские войны в учебниках названы гражданскими? Faceless

Модератор Повідомлень: 25236 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5937 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 11:05 Волгарь написав: ol_zy написав: Волгарь написав: Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА. Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА.

Очередной бред, с таким же успехом можно сказать, что 95% участвующие в бан. формированиях, т.е. носящих оружие и открывающих огонь со стороны луган.дона - это росийские граждане и военные, о том что они там есть и даже регулярные части, есть масса доказательств с фотографиями, но ответ на них - это все не правда и фотошоп и даже были задержаны рос. военные, которые чудным образом, то заблудились, то уволены задним числом. Очередной бред, с таким же успехом можно сказать, что 95% участвующие в бан. формированиях, т.е. носящих оружие и открывающих огонь со стороны луган.дона - это росийские граждане и военные, о том что они там есть и даже регулярные части, есть масса доказательств с фотографиями, но ответ на них - это все не правда и фотошоп и даже были задержаны рос. военные, которые чудным образом, то заблудились, то уволены задним числом.

Не бред. Со стороны ВСУ на фронте около 65 тыс, ЛНДР -35 тыс. Всего 100.

На сепаратистских территориях находится около 6 тыс. российских военнослужащих (в основном инструкторов и штабных). Но даже если представить, что 5 тыс. из них участвуют (что маловероятно) в боевых действиях - ЭТО И ЕСТЬ 5%. А в реале, эту недостающую квоту с обеих сторон заполняют иностранные добровольцы-наемники. Не бред. Со стороны ВСУ на фронте около 65 тыс, ЛНДР -35 тыс. Всего 100.На сепаратистских территориях находится около 6 тыс. российских военнослужащих (в основном инструкторов и штабных). Но даже если представить, что 5 тыс. из них участвуют (что маловероятно) в боевых действиях - ЭТО И ЕСТЬ 5%. А в реале, эту недостающую квотузаполняют иностранные добровольцы-наемники.

иностранные добровольцы - это не граждане Украины. И процент надо брать с каждой стороны отдельно, и вот уже ваши мифические 5 становятся 25, а в реале 65. Опять же все цифры берутся с потолка. Вы вот решили, что со

Практически весь мир признал, что войну на востоке Украины ведет и финансирует и снабжает оружием росия поэтому гражданской ее назвать ну аж ни как не выходит. иностранные добровольцы - это не граждане Украины. И процент надо брать с каждой стороны отдельно, и вот уже ваши мифические 5 становятся 25, а в реале 65. Опять же все цифры берутся с потолка. Вы вот решили, что соПрактически весь мир признал, что войну на востоке Украины ведет и финансирует и снабжает оружием росия поэтому гражданской ее назвать ну аж ни как не выходит. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5272 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 11:20 ol_zy написав: .. ведет и финансирует и снабжает оружием росия поэтому гражданской ее назвать ну аж ни как не выходит. .. ведет и финансирует и снабжает оружием росия поэтому гражданской ее назвать ну аж ни как не выходит.

ну, тут такое дело. Войну в Сирии сейчас называют гражданской, а "финансируют и снабжают оружием" ее все подряд - Штаты, Иран, Россия , Саудиты..

такой ответ не прокатит ну, тут такое дело. Войну в Сирии сейчас называют гражданской, а "финансируют и снабжают оружием" ее все подряд - Штаты, Иран, Россия , Саудиты..такой ответ не прокатит sequence Повідомлень: 2720 З нами з: 29.12.15 Подякував: 320 раз. Подякували: 702 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3701370237033704 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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