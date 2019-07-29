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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3701370237033704

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:16

  mephala написав:
  zРадио написав:Количество публикаций отражает концентрацию образовательных и научных институтов.

так я про це і хотів сказати. що картинка кількості статей просто може повторювати кількість ВУЗів в регіоні.


Я имел в виду с поправкой на количество населения. Харьков же не просто так называют городом студентом... Было бы их пропорционально так же, как везде, не было бы предпосылок для такого статуса...

  mephala написав:Або ще краще давайте спочатку визначимося що розуміється під терміном "освічена людина"


А это надо у budivelnik спрашивать - полагаю, что-то вроде "говорит по-украински, причащается в ПЦУ, голосует за Порошенко" :mrgreen:

Если серьезно, то я бы предложил показатель "доля людей с высшим образованием от всех людей по спискам избирателей". Только, во-первых, где это можно взять, а во-вторых, как учесть выехавших на заработки?..

PS: лучше всего эту тему вообще не развивать и не делить регионально украинцев еще и по признаку образованности. Я бы ее сам никогда не поднял. А почему вмешался - нужно было осадить одного разжигателя с его теорией об интеллектуальном превосходстве львонян, как костяка электората национал-патриотических сил
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:43

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА.

Очередной бред, с таким же успехом можно сказать, что 95% участвующие в бан. формированиях, т.е. носящих оружие и открывающих огонь со стороны луган.дона - это росийские граждане и военные, о том что они там есть и даже регулярные части, есть масса доказательств с фотографиями, но ответ на них - это все не правда и фотошоп и даже были задержаны рос. военные, которые чудным образом, то заблудились, то уволены задним числом.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:48

  zРадио написав:не делить регионально украинцев еще и по признаку образованности.
Ще раз
1 Я нікого не ділю ні по яким ознакам
2 Проста констатація факту що голосування за європейські цінності вже 28 років рухається з Заходу на Схід і підтвердженням цього є голосування населення - не є поділом на кращих чи гірших
3 Однозначно ,що існує якийсь чинник(або сума чинників) які зумовлюють такі зміни в настроях населення
4 Чомусь львівяни+тернопільчани+іванофранківці - були в перших рядах голосуючих за Європу
Через 5 років їх підтримали волиняни+рівенчани+хмельничани+чернівчани....
Ще через 8 років їх підтримала Центральна Україна...

Таким чином
Важко будучи в абсолютній меншості просувати ідеї,які черездесятки років підтримають ті хто був проти...
Галичани -це змогли.
Раз так-то саме вони були носіями тих знань,які через 20 років заволоділи розумами 80% мешканців України.
Звідки в Галичан ці знання і цілеспрямованість по передачі цих знань- тема для досліджень...
Але однозначно - це не поділ...
Ви ж не звинувачуєте вчителя в школі що він просуваючи своє знання ділить учнів на тих хто зрозумів і тих хто так і залишився неуком?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:51

  ol_zy написав:
  Волгарь написав:Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА.

Очередной бред, с таким же успехом можно сказать, что 95% участвующие в бан. формированиях, т.е. носящих оружие и открывающих огонь со стороны луган.дона - это росийские граждане и военные, о том что они там есть и даже регулярные части, есть масса доказательств с фотографиями, но ответ на них - это все не правда и фотошоп и даже были задержаны рос. военные, которые чудным образом, то заблудились, то уволены задним числом.

Не бред. Со стороны ВСУ на фронте около 65 тыс, ЛНДР -35 тыс. Всего 100.
На сепаратистских территориях находится около 6 тыс. российских военнослужащих (в основном инструкторов и штабных). Но даже если представить, что 5 тыс. из них участвуют (что маловероятно) в боевых действиях - ЭТО И ЕСТЬ 5%. А в реале, эту недостающую квоту с обеих сторон заполняют иностранные добровольцы-наемники.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:52

  Волгарь написав:
  ol_zy написав:
  Волгарь написав:Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА.

Очередной бред, с таким же успехом можно сказать, что 95% участвующие в бан. формированиях, т.е. носящих оружие и открывающих огонь со стороны луган.дона - это росийские граждане и военные, о том что они там есть и даже регулярные части, есть масса доказательств с фотографиями, но ответ на них - это все не правда и фотошоп и даже были задержаны рос. военные, которые чудным образом, то заблудились, то уволены задним числом.

Не бред. Со стороны ВСУ на фронте около 65 тыс, ЛНДР -35 тыс. Всего 100.
На сепаратистских территориях находится около 6 тыс. российских военнослужащих (в основном инструкторов и штабных). Но даже если представить, что 5 тыс. из них участвуют (что маловероятно) в боевых действиях - ЭТО И ЕСТЬ 5%. А в реале, эту недостающую квоту с обеих сторон заполняют иностранные добровольцы-наемники.

Бред, еще и какой. Коллаборанты и наемники не превращают этот конфликт в гражданский.
Кстати, у вас Чеченские войны в учебниках названы гражданскими?
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:05

  Волгарь написав:
  ol_zy написав:
  Волгарь написав:Насчет гражданской войны - этот термин, конечно, абсолютное табу на Украине и на форуме. Но простите, как еще следует называть конфликт, 95% вооруженных участников которого - ГРАЖДАНЕ ОДНОГО ГОСУДАРСТВА.

Очередной бред, с таким же успехом можно сказать, что 95% участвующие в бан. формированиях, т.е. носящих оружие и открывающих огонь со стороны луган.дона - это росийские граждане и военные, о том что они там есть и даже регулярные части, есть масса доказательств с фотографиями, но ответ на них - это все не правда и фотошоп и даже были задержаны рос. военные, которые чудным образом, то заблудились, то уволены задним числом.

Не бред. Со стороны ВСУ на фронте около 65 тыс, ЛНДР -35 тыс. Всего 100.
На сепаратистских территориях находится около 6 тыс. российских военнослужащих (в основном инструкторов и штабных). Но даже если представить, что 5 тыс. из них участвуют (что маловероятно) в боевых действиях - ЭТО И ЕСТЬ 5%. А в реале, эту недостающую квоту с обеих сторон заполняют иностранные добровольцы-наемники.

иностранные добровольцы - это не граждане Украины. И процент надо брать с каждой стороны отдельно, и вот уже ваши мифические 5 становятся 25, а в реале 65. Опять же все цифры берутся с потолка. Вы вот решили, что со
Практически весь мир признал, что войну на востоке Украины ведет и финансирует и снабжает оружием росия поэтому гражданской ее назвать ну аж ни как не выходит.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:20

  ol_zy написав:.. ведет и финансирует и снабжает оружием росия поэтому гражданской ее назвать ну аж ни как не выходит.

ну, тут такое дело. Войну в Сирии сейчас называют гражданской, а "финансируют и снабжают оружием" ее все подряд - Штаты, Иран, Россия , Саудиты..
такой ответ не прокатит
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