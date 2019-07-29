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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3703370437053706>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:08

  Faceless написав:...
Так что хватит чуши про "гражданскую войну" ..
такой ответ прокатит, в определенной стадии.
тут какая загогулина оказалась - на первом этапе войну зажгли реально русские, командиры, техника, бабло и вояки всякие.
на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона, и таки на текущем этапе да, сейчас де-факто она гражданская.
чеченские войны у русских тоже гражданские, так же само поддерживались разными ваххабитами, катарами, СА с другой стороны.
разница в том, что русские нашли способ утихомирить регион
а у нас решение и близко даже не нарисовуется
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:08

В интернетах пишут, что Томас Армовирович вылетел с семьёй в ОАЭ 2-мя самолётами, и не проходил таможенный контроль.

Зображення

Пытаюсь найти подтверждение в других источниках
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:13

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Источник:
https://twitter.com/AvakovArsen/status/1156060510116356098
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:14

  Вкладчик1234 написав:В интернетах пишут, что Томас Армовирович вылетел с семьёй в ОАЭ 2-мя самолётами, и не проходил таможенный контроль.

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Пытаюсь найти подтверждение в других источниках

камазы с добром куда следуют? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:16

  sequence написав:
  Faceless написав:...
Так что хватит чуши про "гражданскую войну" ..
такой ответ прокатит, в определенной стадии.
тут какая загогулина оказалась - на первом этапе войну зажгли реально русские, командиры, техника, бабло и вояки всякие.
на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона, и таки на текущем этапе да, сейчас де-факто она гражданская.
чеченские войны у русских тоже гражданские, так же само поддерживались разными ваххабитами, катарами, СА с другой стороны.
разница в том, что русские нашли способ утихомирить регион
а у нас решение и близко даже не нарисовуется

вам блище до душі вирішення проблеми ось такими способами?
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доречі катари та ваххабіти постачали буки чи що?
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:19

  19yuriy91 написав:
  Вкладчик1234 написав:В интернетах пишут, что Томас Армовирович вылетел с семьёй в ОАЭ 2-мя самолётами, и не проходил таможенный контроль.

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Пытаюсь найти подтверждение в других источниках

камазы с добром куда следуют? :mrgreen:


Камазы - это "агрессивно".

Сейчас в тренде "патриотизм". Поэтому вместо камазов - боинги :)


А вот и маршрут армовира подвезли:
https://www.dp.ru/a/2019/07/30/Stal_izvesten_punkt_nazna
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:26

Оказывается в фейсбуке Аваков запостил расширенную версию своего поста:

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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:37

  Вкладчик1234 написав:Оказывается в фейсбуке Аваков запостил расширенную версию своего поста:

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Аваков очень хочет остаться Министром ВД. Очень.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:39

  Faceless написав:И чтобы поставить точку и окончательный ответ пропагандонам про "гражданскую войну".
Гражданская война определяется не просто соотношением граждан конкретного государства с обоих сторон.
1) Мотивы, причины. Любая гражданская война основывается на очень глубоких основаниях, на глубоком различии между частями одной страны. Его и не было как такового, всякий бред о языковом законе можно отмести сходу - ни по одним опросам до начала конфликта языковый вопрос не был даже в первой пятерке по важности. Донбасс был широчайшим образом представлен во всех властных структурах.
У текущего конфликта на Донбассе вообще нет никакой вразумительной цели. "Представители" террористов не способны сформулировать их до сих пор.
2) Организация. Определенные различия существуют везде и всегда, в любой стране, в любом государстве, они могут вызывать определенные конфликты. Но в случаях, когда дело доходит до гражданской войны, ВСЕГДА есть организация, представляющая интересы тех сторон на всех уровнях. Политические партии, массовые общественные движения, даже отдельные ветви власти. Все это было и во Франции, и в Англии, и в США, и в той же России. Но вот ничего подобного на Донбассе не было. Партия, в первую очередь представляющая интересы Донбасса, многие годы представлена в Раде, периодически контролирующая парламент и кабмин, и что самое главное - официально выступавшая ПРОТИВ какого-то там отделения. И даже олигарв не приплетешь - Ахметову эта война также нафиг не сдалась.
3) Инициаторы. Гражданскую войну инициировать могут ТОЛЬКО сами граждане, организованные в некие структуры, в первую очередь политические, имеющие четкие цели и требования, и руководимые только гражданами. Что мы имеем по факту: лидеры террористов, особенно поначалу - почти повально граждане РФ, вооруженные силы - оттуда же, техника, боеприпасы - оттуда же. Или это Гиркин с Безлером, по мнению российских пропагандонов, представители Донбасса?
Никакой самостоятельности "республики" не представляют, финансирование наемников и большая часть самих наемников идет из РФ, поставки оружия, боеприпасов - из РФ.
И никаких конкретных целей войны как не было так и нет.

Так что хватит чуши про "гражданскую войну", лучше обе Чеченские не забудьте в гражданские переименовать, в учебниках в первую очередь

Війна на Донбасі - спецоперація супостата пу по відволіканню сил і засобів України після анексії Криму.
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  Вкладчик1234 написав:Оказывается в фейсбуке Аваков запостил расширенную версию своего поста:

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Народний Фронт не в Раді - логічно Арсену подати у відставку.
Він ще більше втратив довіру ніж Порох.
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