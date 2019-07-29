Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:... Так что хватит чуши про "гражданскую войну" ..
такой ответ прокатит, в определенной стадии. тут какая загогулина оказалась - на первом этапе войну зажгли реально русские, командиры, техника, бабло и вояки всякие. на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона, и таки на текущем этапе да, сейчас де-факто она гражданская. чеченские войны у русских тоже гражданские, так же само поддерживались разными ваххабитами, катарами, СА с другой стороны. разница в том, что русские нашли способ утихомирить регион а у нас решение и близко даже не нарисовуется
Faceless написав:... Так что хватит чуши про "гражданскую войну" ..
такой ответ прокатит, в определенной стадии. тут какая загогулина оказалась - на первом этапе войну зажгли реально русские, командиры, техника, бабло и вояки всякие. на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона, и таки на текущем этапе да, сейчас де-факто она гражданская. чеченские войны у русских тоже гражданские, так же само поддерживались разными ваххабитами, катарами, СА с другой стороны. разница в том, что русские нашли способ утихомирить регион а у нас решение и близко даже не нарисовуется
вам блище до душі вирішення проблеми ось такими способами? фото грозного після штурму мокшанськими військами доречі катари та ваххабіти постачали буки чи що?
Faceless написав:И чтобы поставить точку и окончательный ответ пропагандонам про "гражданскую войну". Гражданская война определяется не просто соотношением граждан конкретного государства с обоих сторон. 1) Мотивы, причины. Любая гражданская война основывается на очень глубоких основаниях, на глубоком различии между частями одной страны. Его и не было как такового, всякий бред о языковом законе можно отмести сходу - ни по одним опросам до начала конфликта языковый вопрос не был даже в первой пятерке по важности. Донбасс был широчайшим образом представлен во всех властных структурах. У текущего конфликта на Донбассе вообще нет никакой вразумительной цели. "Представители" террористов не способны сформулировать их до сих пор. 2) Организация. Определенные различия существуют везде и всегда, в любой стране, в любом государстве, они могут вызывать определенные конфликты. Но в случаях, когда дело доходит до гражданской войны, ВСЕГДА есть организация, представляющая интересы тех сторон на всех уровнях. Политические партии, массовые общественные движения, даже отдельные ветви власти. Все это было и во Франции, и в Англии, и в США, и в той же России. Но вот ничего подобного на Донбассе не было. Партия, в первую очередь представляющая интересы Донбасса, многие годы представлена в Раде, периодически контролирующая парламент и кабмин, и что самое главное - официально выступавшая ПРОТИВ какого-то там отделения. И даже олигарв не приплетешь - Ахметову эта война также нафиг не сдалась. 3) Инициаторы. Гражданскую войну инициировать могут ТОЛЬКО сами граждане, организованные в некие структуры, в первую очередь политические, имеющие четкие цели и требования, и руководимые только гражданами. Что мы имеем по факту: лидеры террористов, особенно поначалу - почти повально граждане РФ, вооруженные силы - оттуда же, техника, боеприпасы - оттуда же. Или это Гиркин с Безлером, по мнению российских пропагандонов, представители Донбасса? Никакой самостоятельности "республики" не представляют, финансирование наемников и большая часть самих наемников идет из РФ, поставки оружия, боеприпасов - из РФ. И никаких конкретных целей войны как не было так и нет.
Так что хватит чуши про "гражданскую войну", лучше обе Чеченские не забудьте в гражданские переименовать, в учебниках в первую очередь
Війна на Донбасі - спецоперація супостата пу по відволіканню сил і засобів України після анексії Криму.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Вкладчик1234 написав:Оказывается в фейсбуке Аваков запостил расширенную версию своего поста:
Народний Фронт не в Раді - логічно Арсену подати у відставку. Він ще більше втратив довіру ніж Порох.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.