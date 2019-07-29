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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3703370437053706> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 30 лип, 2019 12:08 Faceless написав: ...

Так что хватит чуши про "гражданскую войну" .. ...Так что хватит чуши про "гражданскую войну" .. такой ответ прокатит, в определенной стадии.

тут какая загогулина оказалась - на первом этапе войну зажгли реально русские, командиры, техника, бабло и вояки всякие.

на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона, и таки на текущем этапе да, сейчас де-факто она гражданская.

чеченские войны у русских тоже гражданские, так же само поддерживались разными ваххабитами, катарами, СА с другой стороны.

разница в том, что русские нашли способ утихомирить регион

а у нас решение и близко даже не нарисовуется такой ответ прокатит, в определенной стадии.тут какая загогулина оказалась - на первом этапе войну зажгли реально русские, командиры, техника, бабло и вояки всякие.на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона, и такида, сейчас де-факто она гражданская.чеченские войны у русских тоже гражданские, так же само поддерживались разными ваххабитами, катарами, СА с другой стороны.разница в том, что русские нашли способ утихомирить региона у нас решение и близко даже не нарисовуется sequence Повідомлень: 2721 З нами з: 29.12.15 Подякував: 320 раз. Подякували: 704 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 12:08







Пытаюсь найти подтверждение в других источниках В интернетах пишут, что Томас Армовирович вылетел с семьёй в ОАЭ 2-мя самолётами, и не проходил таможенный контроль.Пытаюсь найти подтверждение в других источниках Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8984 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6161 раз. Подякували: 2424 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 12:13





Источник:

https://twitter.com/AvakovArsen/status/1156060510116356098 Источник: Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8984 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6161 раз. Подякували: 2424 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 12:14 Вкладчик1234 написав: В интернетах пишут, что Томас Армовирович вылетел с семьёй в ОАЭ 2-мя самолётами, и не проходил таможенный контроль.







Пытаюсь найти подтверждение в других источниках В интернетах пишут, что Томас Армовирович вылетел с семьёй в ОАЭ 2-мя самолётами, и не проходил таможенный контроль.Пытаюсь найти подтверждение в других источниках

камазы с добром куда следуют? камазы с добром куда следуют? 19yuriy91 Повідомлень: 2085 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 12:16 sequence написав: Faceless написав: ...

Так что хватит чуши про "гражданскую войну" .. ...Так что хватит чуши про "гражданскую войну" .. такой ответ прокатит, в определенной стадии.

тут какая загогулина оказалась - на первом этапе войну зажгли реально русские, командиры, техника, бабло и вояки всякие.

на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона, и таки на текущем этапе да, сейчас де-факто она гражданская.

чеченские войны у русских тоже гражданские, так же само поддерживались разными ваххабитами, катарами, СА с другой стороны.

разница в том, что русские нашли способ утихомирить регион

а у нас решение и близко даже не нарисовуется такой ответ прокатит, в определенной стадии.тут какая загогулина оказалась - на первом этапе войну зажгли реально русские, командиры, техника, бабло и вояки всякие.на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона, и такида, сейчас де-факто она гражданская.чеченские войны у русских тоже гражданские, так же само поддерживались разными ваххабитами, катарами, СА с другой стороны.разница в том, что русские нашли способ утихомирить региона у нас решение и близко даже не нарисовуется

вам блище до душі вирішення проблеми ось такими способами?

фото грозного після штурму мокшанськими військами



доречі катари та ваххабіти постачали буки чи що? вам блище до душі вирішення проблеми ось такими способами?фото грозного після штурму мокшанськими військамидоречі катари та ваххабіти постачали буки чи що? mephala Повідомлень: 5025 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 645 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 12:19 19yuriy91 написав: Вкладчик1234 написав: В интернетах пишут, что Томас Армовирович вылетел с семьёй в ОАЭ 2-мя самолётами, и не проходил таможенный контроль.







Пытаюсь найти подтверждение в других источниках В интернетах пишут, что Томас Армовирович вылетел с семьёй в ОАЭ 2-мя самолётами, и не проходил таможенный контроль.Пытаюсь найти подтверждение в других источниках

камазы с добром куда следуют? камазы с добром куда следуют?



Камазы - это "агрессивно".



Сейчас в тренде "патриотизм". Поэтому вместо камазов - боинги





А вот и маршрут армовира подвезли:

https://www.dp.ru/a/2019/07/30/Stal_izvesten_punkt_nazna Камазы - это "агрессивно".Сейчас в тренде "патриотизм". Поэтому вместо камазов - боинги Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8984 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6161 раз. Подякували: 2424 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 12:26



Оказывается в фейсбуке Аваков запостил расширенную версию своего поста: Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8984 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6161 раз. Подякували: 2424 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 12:37 Вкладчик1234 написав: Оказывается в фейсбуке Аваков запостил расширенную версию своего поста:



Оказывается в фейсбуке Аваков запостил расширенную версию своего поста:

Аваков очень хочет остаться Министром ВД. Очень. Аваков очень хочет остаться Министром ВД. Очень. airmax78 Повідомлень: 30889 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3637 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 12:39 Faceless написав: И чтобы поставить точку и окончательный ответ пропагандонам про "гражданскую войну".

Гражданская война определяется не просто соотношением граждан конкретного государства с обоих сторон.

1) Мотивы, причины. Любая гражданская война основывается на очень глубоких основаниях, на глубоком различии между частями одной страны. Его и не было как такового, всякий бред о языковом законе можно отмести сходу - ни по одним опросам до начала конфликта языковый вопрос не был даже в первой пятерке по важности. Донбасс был широчайшим образом представлен во всех властных структурах.

У текущего конфликта на Донбассе вообще нет никакой вразумительной цели. "Представители" террористов не способны сформулировать их до сих пор.

2) Организация. Определенные различия существуют везде и всегда, в любой стране, в любом государстве, они могут вызывать определенные конфликты. Но в случаях, когда дело доходит до гражданской войны, ВСЕГДА есть организация, представляющая интересы тех сторон на всех уровнях. Политические партии, массовые общественные движения, даже отдельные ветви власти. Все это было и во Франции, и в Англии, и в США, и в той же России. Но вот ничего подобного на Донбассе не было. Партия, в первую очередь представляющая интересы Донбасса, многие годы представлена в Раде, периодически контролирующая парламент и кабмин, и что самое главное - официально выступавшая ПРОТИВ какого-то там отделения. И даже олигарв не приплетешь - Ахметову эта война также нафиг не сдалась.

3) Инициаторы. Гражданскую войну инициировать могут ТОЛЬКО сами граждане, организованные в некие структуры, в первую очередь политические, имеющие четкие цели и требования, и руководимые только гражданами. Что мы имеем по факту: лидеры террористов, особенно поначалу - почти повально граждане РФ, вооруженные силы - оттуда же, техника, боеприпасы - оттуда же. Или это Гиркин с Безлером, по мнению российских пропагандонов, представители Донбасса?

Никакой самостоятельности "республики" не представляют, финансирование наемников и большая часть самих наемников идет из РФ, поставки оружия, боеприпасов - из РФ.

И никаких конкретных целей войны как не было так и нет.



Так что хватит чуши про "гражданскую войну", лучше обе Чеченские не забудьте в гражданские переименовать, в учебниках в первую очередь И чтобы поставить точку и окончательный ответ пропагандонам про "гражданскую войну".Гражданская война определяется не просто соотношением граждан конкретного государства с обоих сторон.1) Мотивы, причины. Любая гражданская война основывается на очень глубоких основаниях, на глубоком различии между частями одной страны. Его и не было как такового, всякий бред о языковом законе можно отмести сходу - ни по одним опросам до начала конфликта языковый вопрос не был даже в первой пятерке по важности. Донбасс был широчайшим образом представлен во всех властных структурах.У текущего конфликта на Донбассе вообще нет никакой вразумительной цели. "Представители" террористов не способны сформулировать их до сих пор.2) Организация. Определенные различия существуют везде и всегда, в любой стране, в любом государстве, они могут вызывать определенные конфликты. Но в случаях, когда дело доходит до гражданской войны, ВСЕГДА есть организация, представляющая интересы тех сторон на всех уровнях. Политические партии, массовые общественные движения, даже отдельные ветви власти. Все это было и во Франции, и в Англии, и в США, и в той же России. Но вот ничего подобного на Донбассе не было. Партия, в первую очередь представляющая интересы Донбасса, многие годы представлена в Раде, периодически контролирующая парламент и кабмин, и что самое главное - официально выступавшая ПРОТИВ какого-то там отделения. И даже олигарв не приплетешь - Ахметову эта война также нафиг не сдалась.3) Инициаторы. Гражданскую войну инициировать могут ТОЛЬКО сами граждане, организованные в некие структуры, в первую очередь политические, имеющие четкие цели и требования, и руководимые только гражданами. Что мы имеем по факту: лидеры террористов, особенно поначалу - почти повально граждане РФ, вооруженные силы - оттуда же, техника, боеприпасы - оттуда же. Или это Гиркин с Безлером, по мнению российских пропагандонов, представители Донбасса?Никакой самостоятельности "республики" не представляют, финансирование наемников и большая часть самих наемников идет из РФ, поставки оружия, боеприпасов - из РФ.И никаких конкретных целей войны как не было так и нет.Так что хватит чуши про "гражданскую войну", лучше обе Чеченские не забудьте в гражданские переименовать, в учебниках в первую очередь

Війна на Донбасі - спецоперація супостата пу по відволіканню сил і засобів України після анексії Криму. Війна на Донбасі - спецоперація супостата пу по відволіканню сил і засобів України після анексії Криму. Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

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Оказывается в фейсбуке Аваков запостил расширенную версию своего поста:

Народний Фронт не в Раді - логічно Арсену подати у відставку.

Він ще більше втратив довіру ніж Порох. Народний Фронт не в Раді - логічно Арсену подати у відставку.Він ще більше втратив довіру ніж Порох. Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29375 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3703370437053706> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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