RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3703370437053706

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:45

  Вкладчик1234 написав:А вот и маршрут армовира подвезли:
https://www.dp.ru/a/2019/07/30/Stal_izvesten_punkt_nazna

Я считаю правильным полностью перейти на российские источники - самые правдивые. По всем вопросам. Начиная с MH17. Че уж там.
airmax78
 
Повідомлень: 30889
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3637 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:47

  Квесторе_поверніться написав:Народний Фронт не в Раді - логічно Арсену подати у відставку.
Він ще більше втратив довіру ніж Порох.

Ага. У Авакова совсем другие планы.
airmax78
 
Повідомлень: 30889
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3637 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:52

  Faceless написав:И чтобы поставить точку и окончательный ответ пропагандонам про "гражданскую войну".
Гражданская война определяется не просто соотношением граждан конкретного государства с обоих сторон.
1) Мотивы, причины. Любая гражданская война основывается на очень глубоких основаниях, на глубоком различии между частями одной страны. Его и не было как такового, всякий бред о языковом законе можно отмести сходу - ни по одним опросам до начала конфликта языковый вопрос не был даже в первой пятерке по важности. Донбасс был широчайшим образом представлен во всех властных структурах.
У текущего конфликта на Донбассе вообще нет никакой вразумительной цели. "Представители" террористов не способны сформулировать их до сих пор.
2) Организация. Определенные различия существуют везде и всегда, в любой стране, в любом государстве, они могут вызывать определенные конфликты. Но в случаях, когда дело доходит до гражданской войны, ВСЕГДА есть организация, представляющая интересы тех сторон на всех уровнях. Политические партии, массовые общественные движения, даже отдельные ветви власти. Все это было и во Франции, и в Англии, и в США, и в той же России. Но вот ничего подобного на Донбассе не было. Партия, в первую очередь представляющая интересы Донбасса, многие годы представлена в Раде, периодически контролирующая парламент и кабмин, и что самое главное - официально выступавшая ПРОТИВ какого-то там отделения. И даже олигарв не приплетешь - Ахметову эта война также нафиг не сдалась.
3) Инициаторы. Гражданскую войну инициировать могут ТОЛЬКО сами граждане, организованные в некие структуры, в первую очередь политические, имеющие четкие цели и требования, и руководимые только гражданами. Что мы имеем по факту: лидеры террористов, особенно поначалу - почти повально граждане РФ, вооруженные силы - оттуда же, техника, боеприпасы - оттуда же. Или это Гиркин с Безлером, по мнению российских пропагандонов, представители Донбасса?
Никакой самостоятельности "республики" не представляют, финансирование наемников и большая часть самих наемников идет из РФ, поставки оружия, боеприпасов - из РФ.
И никаких конкретных целей войны как не было так и нет.
Простите, НО ЭТО ВАША ЛИЧНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ. И НЕ БОЛЕЕ
Гражданская война
Гражда́нская война́ — наиболее острая форма разрешения накопившихся социальных противоречий внутри государства, которая проявляется в виде крупномасштабного вооружённого противостояния между организованными группами или, реже, между нациями, входившими в состав ранее единой страны. Целью сторон, как правило, является захват власти в стране или в отдельном регионе.

Признаками гражданской войны являются втянутость гражданского населения и вызванные этим значительные потери

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%BD%D0%B0
ВСЕ ПРИЗНАКИ НАЛИЦО
Так что хватит чуши про "гражданскую войну", лучше обе Чеченские не забудьте в гражданские переименовать, в учебниках в первую очередь[

И обе чеченские войны, конечно, были гражданскими. Величайшей ошибкой РФ было то, что она ввязалось в крупномасштабное военное противостояние вместо того, чтобы организованно вывезти оттуда всех не чеченцев (кто пожелает), огородить границы минными полями с пулеметными вышками и установив односторонний пропускной режим - всех выпускать, никого не впускать (в Россию). И забыть об этом. Через 5 лет (максимум) там бы шла такая резня, что лидеры Ичкерии приползли бы на коленях, прося ввести миротворцев.
Увы, тогдашнее российское руководство выбрало самый неудачный путь. В результате большая кровь и геноцид - в 91-93-ем не чеченцев, в 94-96-ом и 99-ом -2003-ем чеченцев. Бессмысленная и жестокая бойня, из которой никто не извлек уроков из печального опыта России - ни в 2008-ом, ни в 2014-ом.
Так то чечены - в сущности бешеные волки по своим законам и отношению ко всем людям другой веры и другой крови. Конечно, там многое изменилось - сейчас это самый спокойный регион России, но практически моноэтнический.
Противостояния в Донбассе ТОЧНО МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ, но как всегда история повторилась...
Волгарь
 
Повідомлень: 6901
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:55

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона, и таки на текущем этапе да, сейчас де-факто она гражданская.

Опять таки нет. Почему - я выше по пунктам расписал.
Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?
"Республики" даже друг с другом не ладят, не то чтобы иметь общую организацию, которая бы представляла их и их требования (которых нет).
"Республики" финансировались и финансируются рашкой, оружие поставлялось и поставляется оттуда.
Даже если туда втянуто население региона, это НЕ делает конфликт гражданской войной.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25239
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5937 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 3703370437053706
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14206)
30.07.2019 13:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.