Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:И чтобы поставить точку и окончательный ответ пропагандонам про "гражданскую войну". Гражданская война определяется не просто соотношением граждан конкретного государства с обоих сторон. 1) Мотивы, причины. Любая гражданская война основывается на очень глубоких основаниях, на глубоком различии между частями одной страны. Его и не было как такового, всякий бред о языковом законе можно отмести сходу - ни по одним опросам до начала конфликта языковый вопрос не был даже в первой пятерке по важности. Донбасс был широчайшим образом представлен во всех властных структурах. У текущего конфликта на Донбассе вообще нет никакой вразумительной цели. "Представители" террористов не способны сформулировать их до сих пор. 2) Организация. Определенные различия существуют везде и всегда, в любой стране, в любом государстве, они могут вызывать определенные конфликты. Но в случаях, когда дело доходит до гражданской войны, ВСЕГДА есть организация, представляющая интересы тех сторон на всех уровнях. Политические партии, массовые общественные движения, даже отдельные ветви власти. Все это было и во Франции, и в Англии, и в США, и в той же России. Но вот ничего подобного на Донбассе не было. Партия, в первую очередь представляющая интересы Донбасса, многие годы представлена в Раде, периодически контролирующая парламент и кабмин, и что самое главное - официально выступавшая ПРОТИВ какого-то там отделения. И даже олигарв не приплетешь - Ахметову эта война также нафиг не сдалась. 3) Инициаторы. Гражданскую войну инициировать могут ТОЛЬКО сами граждане, организованные в некие структуры, в первую очередь политические, имеющие четкие цели и требования, и руководимые только гражданами. Что мы имеем по факту: лидеры террористов, особенно поначалу - почти повально граждане РФ, вооруженные силы - оттуда же, техника, боеприпасы - оттуда же. Или это Гиркин с Безлером, по мнению российских пропагандонов, представители Донбасса? Никакой самостоятельности "республики" не представляют, финансирование наемников и большая часть самих наемников идет из РФ, поставки оружия, боеприпасов - из РФ. И никаких конкретных целей войны как не было так и нет. Простите, НО ЭТО ВАША ЛИЧНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ. И НЕ БОЛЕЕ Гражданская война
Гражда́нская война́ — наиболее острая форма разрешения накопившихся социальных противоречий внутри государства, которая проявляется в виде крупномасштабного вооружённого противостояния между организованными группами или, реже, между нациями, входившими в состав ранее единой страны. Целью сторон, как правило, является захват власти в стране или в отдельном регионе.
Признаками гражданской войны являются втянутость гражданского населения и вызванные этим значительные потери
Так что хватит чуши про "гражданскую войну", лучше обе Чеченские не забудьте в гражданские переименовать, в учебниках в первую очередь[
И обе чеченские войны, конечно, были гражданскими. Величайшей ошибкой РФ было то, что она ввязалось в крупномасштабное военное противостояние вместо того, чтобы организованно вывезти оттуда всех не чеченцев (кто пожелает), огородить границы минными полями с пулеметными вышками и установив односторонний пропускной режим - всех выпускать, никого не впускать (в Россию). И забыть об этом. Через 5 лет (максимум) там бы шла такая резня, что лидеры Ичкерии приползли бы на коленях, прося ввести миротворцев. Увы, тогдашнее российское руководство выбрало самый неудачный путь. В результате большая кровь и геноцид - в 91-93-ем не чеченцев, в 94-96-ом и 99-ом -2003-ем чеченцев. Бессмысленная и жестокая бойня, из которой никто не извлек уроков из печального опыта России - ни в 2008-ом, ни в 2014-ом. Так то чечены - в сущности бешеные волки по своим законам и отношению ко всем людям другой веры и другой крови. Конечно, там многое изменилось - сейчас это самый спокойный регион России, но практически моноэтнический. Противостояния в Донбассе ТОЧНО МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ, но как всегда история повторилась...
sequence написав:на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона, и таки на текущем этапе да, сейчас де-факто она гражданская.
Опять таки нет. Почему - я выше по пунктам расписал. Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной? "Республики" даже друг с другом не ладят, не то чтобы иметь общую организацию, которая бы представляла их и их требования (которых нет). "Республики" финансировались и финансируются рашкой, оружие поставлялось и поставляется оттуда. Даже если туда втянуто население региона, это НЕ делает конфликт гражданской войной.
Faceless написав:.. Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной? ..
к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать. Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать. С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше. Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся. Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны
Faceless написав:.. Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной? ..
к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать. Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать. С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше. Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся. Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны
Почва эта не является основанием для переквалификации конфликта. Никак. Просто "прекратить" невозможно. Вы ж должны и сами понимать, что с окончанием боевых действий все эти" руководители республик" теряют все, им это не нужно. Одностороннее прекращение эквивалентно капитуляции и ещё большему обострению. Да и просто "прекратить стрелять" нельзя, обиды может и забудутся, а то, что страна тупо утерлась в ответ на агрессию и убийство своих граждан, запомнят враги и повторят в ближайшее время. Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.
Faceless написав:..решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.
военное решение - это то, чего русские ждут и ждали. Так точно без левого берега можно остаться - нельзя недооценивать противника. самое худшее, что в военных решениях нас уже никто не поддержит. А воевать то и сейчас особо нечем: люди есть - техники нет, в случае затягивания острой фазы придется шапками закидывать. да и с мотивацией так себе. неуместно сейчас, еще неуместнее будет позже нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать