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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3704370537063707> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 30 лип, 2019 12:45 Вкладчик1234 написав: А вот и маршрут армовира подвезли:

https://www.dp.ru/a/2019/07/30/Stal_izvesten_punkt_nazna

Я считаю правильным полностью перейти на российские источники - самые правдивые. По всем вопросам. Начиная с MH17. Че уж там. Я считаю правильным полностью перейти на российские источники - самые правдивые. По всем вопросам. Начиная с MH17. Че уж там. airmax78 Повідомлень: 30890 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3637 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 12:47 Квесторе_поверніться написав: Народний Фронт не в Раді - логічно Арсену подати у відставку.

Він ще більше втратив довіру ніж Порох. Народний Фронт не в Раді - логічно Арсену подати у відставку.Він ще більше втратив довіру ніж Порох.

Ага. У Авакова совсем другие планы. Ага. У Авакова совсем другие планы. airmax78 Повідомлень: 30890 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3637 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 12:52 Faceless написав: И чтобы поставить точку и окончательный ответ пропагандонам про "гражданскую войну".

Гражданская война определяется не просто соотношением граждан конкретного государства с обоих сторон.

1) Мотивы, причины. Любая гражданская война основывается на очень глубоких основаниях, на глубоком различии между частями одной страны. Его и не было как такового, всякий бред о языковом законе можно отмести сходу - ни по одним опросам до начала конфликта языковый вопрос не был даже в первой пятерке по важности. Донбасс был широчайшим образом представлен во всех властных структурах.

У текущего конфликта на Донбассе вообще нет никакой вразумительной цели. "Представители" террористов не способны сформулировать их до сих пор.

2) Организация. Определенные различия существуют везде и всегда, в любой стране, в любом государстве, они могут вызывать определенные конфликты. Но в случаях, когда дело доходит до гражданской войны, ВСЕГДА есть организация, представляющая интересы тех сторон на всех уровнях. Политические партии, массовые общественные движения, даже отдельные ветви власти. Все это было и во Франции, и в Англии, и в США, и в той же России. Но вот ничего подобного на Донбассе не было. Партия, в первую очередь представляющая интересы Донбасса, многие годы представлена в Раде, периодически контролирующая парламент и кабмин, и что самое главное - официально выступавшая ПРОТИВ какого-то там отделения. И даже олигарв не приплетешь - Ахметову эта война также нафиг не сдалась.

3) Инициаторы. Гражданскую войну инициировать могут ТОЛЬКО сами граждане, организованные в некие структуры, в первую очередь политические, имеющие четкие цели и требования, и руководимые только гражданами. Что мы имеем по факту: лидеры террористов, особенно поначалу - почти повально граждане РФ, вооруженные силы - оттуда же, техника, боеприпасы - оттуда же. Или это Гиркин с Безлером, по мнению российских пропагандонов, представители Донбасса?

Никакой самостоятельности "республики" не представляют, финансирование наемников и большая часть самих наемников идет из РФ, поставки оружия, боеприпасов - из РФ.

И никаких конкретных целей войны как не было так и нет.

Простите, НО ЭТО ВАША ЛИЧНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ. И НЕ БОЛЕЕ

Гражданская война

Гражда́нская война́ — наиболее острая форма разрешения накопившихся социальных противоречий внутри государства, которая проявляется в виде крупномасштабного вооружённого противостояния между организованными группами или, реже, между нациями, входившими в состав ранее единой страны. Целью сторон, как правило, является захват власти в стране или в отдельном регионе.

Признаками гражданской войны являются втянутость гражданского населения и вызванные этим значительные потери

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%BD%D0%B0

ВСЕ ПРИЗНАКИ НАЛИЦО

Так что хватит чуши про "гражданскую войну", лучше обе Чеченские не забудьте в гражданские переименовать, в учебниках в первую очередь[ И чтобы поставить точку и окончательный ответ пропагандонам про "гражданскую войну".Гражданская война определяется не просто соотношением граждан конкретного государства с обоих сторон.1) Мотивы, причины. Любая гражданская война основывается на очень глубоких основаниях, на глубоком различии между частями одной страны. Его и не было как такового, всякий бред о языковом законе можно отмести сходу - ни по одним опросам до начала конфликта языковый вопрос не был даже в первой пятерке по важности. Донбасс был широчайшим образом представлен во всех властных структурах.У текущего конфликта на Донбассе вообще нет никакой вразумительной цели. "Представители" террористов не способны сформулировать их до сих пор.2) Организация. Определенные различия существуют везде и всегда, в любой стране, в любом государстве, они могут вызывать определенные конфликты. Но в случаях, когда дело доходит до гражданской войны, ВСЕГДА есть организация, представляющая интересы тех сторон на всех уровнях. Политические партии, массовые общественные движения, даже отдельные ветви власти. Все это было и во Франции, и в Англии, и в США, и в той же России. Но вот ничего подобного на Донбассе не было. Партия, в первую очередь представляющая интересы Донбасса, многие годы представлена в Раде, периодически контролирующая парламент и кабмин, и что самое главное - официально выступавшая ПРОТИВ какого-то там отделения. И даже олигарв не приплетешь - Ахметову эта война также нафиг не сдалась.3) Инициаторы. Гражданскую войну инициировать могут ТОЛЬКО сами граждане, организованные в некие структуры, в первую очередь политические, имеющие четкие цели и требования, и руководимые только гражданами. Что мы имеем по факту: лидеры террористов, особенно поначалу - почти повально граждане РФ, вооруженные силы - оттуда же, техника, боеприпасы - оттуда же. Или это Гиркин с Безлером, по мнению российских пропагандонов, представители Донбасса?Никакой самостоятельности "республики" не представляют, финансирование наемников и большая часть самих наемников идет из РФ, поставки оружия, боеприпасов - из РФ.И никаких конкретных целей войны как не было так и нет.Простите, НО ЭТО ВАША ЛИЧНАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ. И НЕ БОЛЕЕВСЕ ПРИЗНАКИ НАЛИЦО

И обе чеченские войны, конечно, были гражданскими . Величайшей ошибкой РФ было то, что она ввязалось в крупномасштабное военное противостояние вместо того, чтобы организованно вывезти оттуда всех не чеченцев (кто пожелает), огородить границы минными полями с пулеметными вышками и установив односторонний пропускной режим - всех выпускать, никого не впускать (в Россию) . И забыть об этом. Через 5 лет (максимум) там бы шла такая резня, что лидеры Ичкерии приползли бы на коленях, прося ввести миротворцев.

Увы, тогдашнее российское руководство выбрало самый неудачный путь. В результате большая кровь и геноцид - в 91-93-ем не чеченцев, в 94-96-ом и 99-ом -2003-ем чеченцев. Бессмысленная и жестокая бойня, из которой никто не извлек уроков из печального опыта России - ни в 2008-ом, ни в 2014-ом.

Так то чечены - в сущности бешеные волки по своим законам и отношению ко всем людям другой веры и другой крови. Конечно, там многое изменилось - сейчас это самый спокойный регион России, но практически моноэтнический.

Противостояния в Донбассе ТОЧНО МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ, но как всегда история повторилась... И обе чеченские войны, конечно, были. Величайшей ошибкой РФ было то, что она ввязалось в крупномасштабное военное противостояние вместо того, чтобы организованно вывезти оттуда всех не чеченцев (кто пожелает), огородить границы минными полями с пулеметными вышками и установив односторонний пропускной режим -. И забыть об этом. Через 5 лет (максимум) там бы шла такая резня, что лидеры Ичкерии приползли бы на коленях, прося ввести миротворцев.Увы, тогдашнее российское руководство выбрало самый неудачный путь. В результате большая кровь и геноцид - в 91-93-ем не чеченцев, в 94-96-ом и 99-ом -2003-ем чеченцев. Бессмысленная и жестокая бойня, из которой никто не извлек уроков из печального опыта России - ни в 2008-ом, ни в 2014-ом.Так то чечены - в сущности бешеные волки по своим законам и отношению ко всем людям другой веры и другой крови. Конечно, там многое изменилось - сейчас это самый спокойный регион России, но практически моноэтнический.Противостояния в Донбассе ТОЧНО МОЖНО БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ, но как всегда история повторилась... Волгарь Повідомлень: 6902 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 12:55 Re: Політичні дискусії sequence написав: на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона, и таки на текущем этапе да, сейчас де-факто она гражданская. на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона, и таки на текущем этапе да, сейчас де-факто она гражданская.

Опять таки нет. Почему - я выше по пунктам расписал.

Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?

"Республики" даже друг с другом не ладят, не то чтобы иметь общую организацию, которая бы представляла их и их требования (которых нет).

"Республики" финансировались и финансируются рашкой, оружие поставлялось и поставляется оттуда.

Даже если туда втянуто население региона, это НЕ делает конфликт гражданской войной. Опять таки нет. Почему - я выше по пунктам расписал.Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?"Республики" даже друг с другом не ладят, не то чтобы иметь общую организацию, которая бы представляла их и их требования (которых нет)."Республики" финансировались и финансируются рашкой, оружие поставлялось и поставляется оттуда.Даже если туда втянуто население региона, это НЕ делает конфликт гражданской войной. Faceless

Модератор Повідомлень: 25241 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5937 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 13:01 airmax78 написав: Вкладчик1234 написав: А вот и маршрут армовира подвезли:

https://www.dp.ru/a/2019/07/30/Stal_izvesten_punkt_nazna

Я считаю правильным полностью перейти на российские источники - самые правдивые. По всем вопросам. Начиная с MH17. Че уж там. Я считаю правильным полностью перейти на российские источники - самые правдивые. По всем вопросам. Начиная с MH17. Че уж там.

этим трепачам пофиг откуда дерьмо таскать этим трепачам пофиг откуда дерьмо таскать Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14076 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1877 раз. Подякували: 4028 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 13:03 Вкладчик1234 написав: airmax78 написав: Я считаю правильным полностью перейти на российские источники Я считаю правильным полностью перейти на российские источники

Чому не на державній? Чому не на державній?

Я на языке правдивых источников - чтобы у вас больше доверия вызвать. Я на языке правдивых источников - чтобы у вас больше доверия вызвать. airmax78 Повідомлень: 30890 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3637 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 13:08 airmax78 написав: Я на языке правдивых источников - чтобы у вас больше доверия вызвать. Я на языке правдивых источников - чтобы у вас больше доверия вызвать.

А может вы просто агент кремля? А может вы просто агент кремля? Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8987 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6161 раз. Подякували: 2424 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 13:09 Faceless написав: ..

Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?

.. ..Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?..

к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать.

Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать.

С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше.

Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся.

Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать.Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать.С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше.Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся.Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны sequence Повідомлень: 2724 З нами з: 29.12.15 Подякував: 320 раз. Подякували: 706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 13:39 Re: Політичні дискусії sequence написав: Faceless написав: ..

Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?

.. ..Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?..

к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать.

Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать.

С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше.

Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся.

Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать.Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать.С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше.Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся.Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны



Почва эта не является основанием для переквалификации конфликта. Никак.

Просто "прекратить" невозможно. Вы ж должны и сами понимать, что с окончанием боевых действий все эти" руководители республик" теряют все, им это не нужно. Одностороннее прекращение эквивалентно капитуляции и ещё большему обострению. Да и просто "прекратить стрелять" нельзя, обиды может и забудутся, а то, что страна тупо утерлась в ответ на агрессию и убийство своих граждан, запомнят враги и повторят в ближайшее время.

Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только. Почва эта не является основанием для переквалификации конфликта. Никак.Просто "прекратить" невозможно. Вы ж должны и сами понимать, что с окончанием боевых действий все эти" руководители республик" теряют все, им это не нужно. Одностороннее прекращение эквивалентно капитуляции и ещё большему обострению. Да и просто "прекратить стрелять" нельзя, обиды может и забудутся, а то, что страна тупо утерлась в ответ на агрессию и убийство своих граждан, запомнят враги и повторят в ближайшее время.Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только. Faceless

Модератор Повідомлень: 25241 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5937 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 13:50 Faceless написав: ..решения нет. И оно так или иначе будет военным и только. ..решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.

военное решение - это то, чего русские ждут и ждали. Так точно без левого берега можно остаться - нельзя недооценивать противника.

самое худшее, что в военных решениях нас уже никто не поддержит. А воевать то и сейчас особо нечем: люди есть - техники нет, в случае затягивания острой фазы придется шапками закидывать.

да и с мотивацией так себе.

неуместно сейчас, еще неуместнее будет позже

нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать военное решение - это то, чего русские ждут и ждали. Так точно без левого берега можно остаться - нельзя недооценивать противника.самое худшее, что в военных решениях нас уже никто не поддержит. А воевать то и сейчас особо нечем: люди есть - техники нет, в случае затягивания острой фазы придется шапками закидывать.да и с мотивацией так себе.неуместно сейчас, еще неуместнее будет позженужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать sequence Повідомлень: 2724 З нами з: 29.12.15 Подякував: 320 раз. Подякували: 706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3704370537063707> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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