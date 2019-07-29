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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3704370537063707

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:11

  Faceless написав:......
Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.

Первая фраза верна.
Вторая... Уже писать надоело.
1. Вы лично готовы пойти на фронт?
2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо?
3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.
Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:23

  Faceless написав:
sequence написав:
  Faceless написав:..
Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?
..

к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать.
Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать.
С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше.
Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся.
Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны


Почва эта не является основанием для переквалификации конфликта. Никак.
Просто "прекратить" невозможно. Вы ж должны и сами понимать, что с окончанием боевых действий все эти" руководители республик" теряют все, им это не нужно. Одностороннее прекращение эквивалентно капитуляции и ещё большему обострению. Да и просто "прекратить стрелять" нельзя, обиды может и забудутся, а то, что страна тупо утерлась в ответ на агрессию и убийство своих граждан, запомнят враги и повторят в ближайшее время.
Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.

ВОЗМОЖНО. Прекратить стрелять - вполне возможно (если, конечно все командиры на линии фронта подчиняются верховному командованию). А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться)
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