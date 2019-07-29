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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3704370537063707 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 30 лип, 2019 14:11 Faceless написав: ......

Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только. ......Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.

Первая фраза верна.

Вторая... Уже писать надоело.

1. Вы лично готовы пойти на фронт?

2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо?

3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.

Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе. Первая фраза верна.Вторая... Уже писать надоело.1. Вы лично готовы пойти на фронт?2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо?3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13712 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4223 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 14:23 Faceless написав: sequence написав: Faceless написав: ..

Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?

.. ..Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?..

к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать.

Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать.

С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше.

Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся.

Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать.Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать.С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше.Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся.Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны



Почва эта не является основанием для переквалификации конфликта. Никак.

Просто "прекратить" невозможно . Вы ж должны и сами понимать, что с окончанием боевых действий все эти" руководители республик" теряют все, им это не нужно. Одностороннее прекращение эквивалентно капитуляции и ещё большему обострению. Да и просто "прекратить стрелять" нельзя, обиды может и забудутся, а то, что страна тупо утерлась в ответ на агрессию и убийство своих граждан, запомнят враги и повторят в ближайшее время.

Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только. Почва эта не является основанием для переквалификации конфликта. Никак.. Вы ж должны и сами понимать, что с окончанием боевых действий все эти" руководители республик" теряют все, им это не нужно. Одностороннее прекращение эквивалентно капитуляции и ещё большему обострению. Да и просто "прекратить стрелять" нельзя, обиды может и забудутся, а то, что страна тупо утерлась в ответ на агрессию и убийство своих граждан, запомнят враги и повторят в ближайшее время.Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.

ВОЗМОЖНО. Прекратить стрелять - вполне возможно (если, конечно все командиры на линии фронта подчиняются верховному командованию). А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться) ВОЗМОЖНО. Прекратить стрелять - вполне возможно (если, конечно все командиры на линии фронта подчиняются верховному командованию). А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться) Волгарь Повідомлень: 6902 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3704370537063707 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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