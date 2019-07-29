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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3705370637073708> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 30 лип, 2019 14:11 Faceless написав: ......

Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только. ......Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.

Первая фраза верна.

Вторая... Уже писать надоело.

1. Вы лично готовы пойти на фронт?

2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо?

3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.

Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе. Первая фраза верна.Вторая... Уже писать надоело.1. Вы лично готовы пойти на фронт?2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо?3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13713 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4223 раз. Подякували: 3898 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 14:23 Faceless написав: sequence написав: Faceless написав: ..

Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?

.. ..Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?..

к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать.

Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать.

С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше.

Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся.

Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать.Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать.С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше.Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся.Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны



Почва эта не является основанием для переквалификации конфликта. Никак.

Просто "прекратить" невозможно . Вы ж должны и сами понимать, что с окончанием боевых действий все эти" руководители республик" теряют все, им это не нужно. Одностороннее прекращение эквивалентно капитуляции и ещё большему обострению. Да и просто "прекратить стрелять" нельзя, обиды может и забудутся, а то, что страна тупо утерлась в ответ на агрессию и убийство своих граждан, запомнят враги и повторят в ближайшее время.

Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только. Почва эта не является основанием для переквалификации конфликта. Никак.. Вы ж должны и сами понимать, что с окончанием боевых действий все эти" руководители республик" теряют все, им это не нужно. Одностороннее прекращение эквивалентно капитуляции и ещё большему обострению. Да и просто "прекратить стрелять" нельзя, обиды может и забудутся, а то, что страна тупо утерлась в ответ на агрессию и убийство своих граждан, запомнят враги и повторят в ближайшее время.Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.

ВОЗМОЖНО. Прекратить стрелять - вполне возможно (если, конечно все командиры на линии фронта подчиняются верховному командованию). А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться) ВОЗМОЖНО. Прекратить стрелять - вполне возможно (если, конечно все командиры на линии фронта подчиняются верховному командованию). А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться) Волгарь Повідомлень: 6905 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 14:45 airmax78 написав: Вкладчик1234 написав: А вот и маршрут армовира подвезли:

https://www.dp.ru/a/2019/07/30/Stal_izvesten_punkt_nazna

Я считаю правильным полностью перейти на российские источники - самые правдивые. По всем вопросам. Начиная с MH17. Че уж там. Я считаю правильным полностью перейти на российские источники - самые правдивые. По всем вопросам. Начиная с MH17. Че уж там.

Если бы вы прочитали статью, ссылку на которую привел Вкладчик1234, то заметили бы, что там в первом же предложении указан источник - подчеркнутая кликабельная ссылка. А вот на что они ссылаются, смотрите сами.



"Украинская правда" тоже российский источник?

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/29/7222237/



И третий российский источник:

Александр Онищенко

4 ч.



Порошенко улетел на запад не на отдых, а для встреч с лоббистами.

Петр Алексеевич понимает, что по его фигуре плотно начали работать все. Также он понимает, что если копнут глубже, то созданный его политтехнологами образ "Порошенко - патриот" рассыпается как карточный домик за секунду.

Поэтому у Петра Алексеевича осталась последняя надежда на западных партнеров.

https://www.facebook.com/aleksandr.onys ... 7528053324



А вот "Вести Украина" считают, что Порошенко не сбежал из Украины, а просто уехал на отдых с семьей своей и сына в полном составе - https://vesti-ukr.com/strana/338572-beh ... i-realnost



"Сбежал" или "уехал на отдых" скоро узнаем - 12 августа Порошенко должен явиться к следователю. Если бы вы прочитали статью, ссылку на которую привел, то заметили бы, что там в первом же предложении указан источник - подчеркнутая кликабельная ссылка. А вот на что они ссылаются, смотрите сами."Украинская правда" тоже российский источник?И третий российский источник:А вот "Вести Украина" считают, что Порошенко не сбежал из Украины, а просто уехал на отдых с семьей своей и сына в полном составе -"Сбежал" или "уехал на отдых" скоро узнаем - 12 августа Порошенко должен явиться к следователю. yanyura Повідомлень: 4859 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1202 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 15:02 Волгарь написав: А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться) А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться)

чудно.

як чечню відгородити - так сама буде назад проситися через 5 років.

а як відогордити "лднр" - так вони значить назад не повернуться через 5 років.

в чому така різниця? а я підкажу в чому.

тому що в "лднр" дійсно всі під контролем раші хай і через васалів. немає там ніякого громадянського конфлікту.

і чім довше вони під її контролем тим все більше поглиблюється про те що він дійсно пише чудно.як чечню відгородити - так сама буде назад проситися через 5 років.а як відогордити "лднр" - так вони значить назад не повернуться через 5 років.в чому така різниця? а я підкажу в чому.тому що в "лднр" дійсно всі під контролем раші хай і через васалів. немає там ніякого громадянського конфлікту.і чім довше вони під її контролем тим все більше поглиблюється про те що він дійсно пише Востаннє редагувалось mephala в Вів 30 лип, 2019 15:07, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5027 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 645 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 15:07 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: Скорее всего они проголосуют за возвращение Скорее всего они проголосуют за возвращение

Интересно, на чем основывается столь оптимистичный прогноз?

В условиях, когда даже жители мирной Украины активно покидают родину, явно разуверившись в её перспективах, по–моему трудно ожидать, что сепаратисты возжелают разделить все тяготы и лишения вместо них.

Рад буду услышать аргументированные доводы, что этих тягот и лишений не будет, страна будет цвести и развиваться. О чем, собственно, и просил "патриотов" по факту критики китайской/русской статьи. Но аргументов, ожидаемо, не услышал.

Опять только мечты, что либо сами к нам прибегут, потому что у нас почему–то вдруг станет "ой как хорошо", либо – мы их завоюем за неделю, а русские будут молча смотреть и восхищаться мощью нашей армии. Ну чисто дети..



По–моему очень в тему.. Специально для "патриотов" – Бутусов в вышиванке

https://www.youtube.com/watch?v=FNpW-C0e-6A Интересно, на чем основывается столь оптимистичный прогноз?В условиях, когда даже жители мирной Украины активно покидают родину, явно разуверившись в её перспективах, по–моему трудно ожидать, что сепаратисты возжелают разделить все тяготы и лишения вместо них.Рад буду услышать аргументированные доводы, что этих тягот и лишений не будет, страна будет цвести и развиваться. О чем, собственно, и просил "патриотов" по факту критики китайской/русской статьи. Но аргументов, ожидаемо, не услышал.Опять только мечты, что либо сами к нам прибегут, потому что у нас почему–то вдруг станет "ой как хорошо", либо – мы их завоюем за неделю, а русские будут молча смотреть и восхищаться мощью нашей армии. Ну чисто дети..По–моему очень в тему.. Специально для "патриотов" – Бутусов в вышиванке fokus Повідомлень: 377 З нами з: 19.03.16 Подякував: 67 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 15:34 sequence написав: нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать

идей, как раз, достаточно.

сначала федеративный статус, закреплённый в конституции.

потом восстановление за счет нашего бюджета.

потом признание отсутствия претензий к внешнему агрессору.

потом признание статуса Крыма в составе эрефии.

и т.д.

с учетом того, что очень многим, а особенно - присутствующим на этой ветке, эти идеи нравятся и полностью совпадают с их мировоззрением, тогда соглашусь с вами: нужно переставать шмалять, не отвечать, укреплять правый берег и т.п. идей, как раз, достаточно.сначала федеративный статус, закреплённый в конституции.потом восстановление за счет нашего бюджета.потом признание отсутствия претензий к внешнему агрессору.потом признание статуса Крыма в составе эрефии.и т.д.с учетом того, что очень многим, а особенно - присутствующим на этой ветке, эти идеи нравятся и полностью совпадают с их мировоззрением, тогда соглашусь с вами: нужно переставать шмалять, не отвечать, укреплять правый берег и т.п. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14077 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1877 раз. Подякували: 4028 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 15:37 ЛАД написав: Faceless написав: ......

Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только. ......Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только. Первая фраза верна.

Вторая... Уже писать надоело.

1. Вы лично готовы пойти на фронт? Первая фраза верна.Вторая... Уже писать надоело.1. Вы лично готовы пойти на фронт? 1 Особисто я -готовий

Друге питання,що такі як я там не потрібні , бо ми будемо більше обузою ніж допомогою

2 Навіть під час ВВ на фронті був тільки кожен 20-тий

Ви ж не будете звинувачувати 95% населення СРСР в тому що вони шлангували? ЛАД написав: 2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо? 2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо? В залежності від

а - швидкості нашого наступу(якщо пройдемо і відріжемо Донецьк-Луганськ від кордону за 72 а краще 24 години - росіяни не рипнуться

б - від наявності у нас ракетної зброї ,при цьому бажано було б неофіційно заявити про наявність боєголовок з брудною бомбою ЛАД написав: 3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.

Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе. 3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе. Я якось не вірю , що може відбутись повноцінне зіткнення..

Зіткнення спецпідрозділів чисельністю до 100 000 осіб з сторони ерефії і нашими ЗСУ чисельністю в 300 000 осіб але гірше оснащених і без повноцінної авіапідтримки - я ще допускаю...

Але повноцінного введення танкових і піхотних підрозділів навіть на територію ОРДЛО не говорячи вже про територію за межами ОРДЛО - ні.

Навіть при сьогоднішньому тоталітарно спрямованому суспільстві ереф - казка про

вставай страна огромная......

не пройде. 1 Особисто я -готовийДруге питання,що такі як я там не потрібні , бо ми будемо більше обузою ніж допомогою2 Навіть під час ВВ на фронті був тільки кожен 20-тийВи ж не будете звинувачувати 95% населення СРСР в тому що вони шлангували?В залежності віда - швидкості нашого наступу(якщо пройдемо і відріжемо Донецьк-Луганськ від кордону за 72 а краще 24 години - росіяни не рипнутьсяб - від наявності у нас ракетної зброї ,при цьому бажано було б неофіційно заявити про наявність боєголовок з брудною бомбоюЯ якось не вірю , що може відбутись повноцінне зіткнення..Зіткнення спецпідрозділів чисельністю до 100 000 осіб з сторони ерефії і нашими ЗСУ чисельністю в 300 000 осіб але гірше оснащених і без повноцінної авіапідтримки - я ще допускаю...Але повноцінного введення танкових і піхотних підрозділів навіть на територію ОРДЛО не говорячи вже про територію за межами ОРДЛО - ні.Навіть при сьогоднішньому тоталітарно спрямованому суспільстві ереф - казка провставай страна огромная......не пройде. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21230 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 15:38 mephala написав: Волгарь написав: А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться) А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться)

чудно.

як чечню відгородити - так сама буде назад проситися через 5 років.

а як відогордити "лднр" - так вони значить назад не повернуться через 5 років.

в чому така різниця? а я підкажу в чому.

тому що в "лднр" дійсно всі під контролем раші хай і через васалів. немає там ніякого громадянського конфлікту.

і чім довше вони під її контролем тим все більше поглиблюється про те що він дійсно пише чудно.як чечню відгородити - так сама буде назад проситися через 5 років.а як відогордити "лднр" - так вони значить назад не повернуться через 5 років.в чому така різниця? а я підкажу в чому.тому що в "лднр" дійсно всі під контролем раші хай і через васалів. немає там ніякого громадянського конфлікту.і чім довше вони під її контролем тим все більше поглиблюється про те що він дійсно пише

Милейший, Чечня состоит из 140 тейпов, которые ненавидят друг друга из-за многочисленных прошлых обид, там резня при отсутствии верховной власти - обычное дело. На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ. Если ситуацию заморозить, продолжая стрелять, то будет еще одно Приднестровье/Юж. Осетия/Абхазия. А советчики вроде Вас будут продолжать мечтать о распаде России (после которого Донбасс вернется)еще 6/16/26 лет, как это делали такие же националисты в Грузии или Молдавии. И С ТЕМ ЖЕ УСПЕХОМ Милейший, Чечня состоит из 140 тейпов, которые ненавидят друг друга из-за многочисленных прошлых обид, там резня при отсутствии верховной власти - обычное дело. На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ. Если ситуацию заморозить, продолжая стрелять, то будет еще одно Приднестровье/Юж. Осетия/Абхазия. А советчики вроде Вас будут продолжать мечтать о распаде России (после которого Донбасс вернется)еще 6/16/26 лет, как это делали такие же националисты в Грузии или Молдавии. И С ТЕМ ЖЕ УСПЕХОМ Волгарь Повідомлень: 6905 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 15:40 Вкладчик1234 написав: В интернетах пишут, что Томас Армовирович вылетел с семьёй в ОАЭ 2-мя самолётами, и не проходил таможенный контроль.







Пытаюсь найти подтверждение в других источниках В интернетах пишут, что Томас Армовирович вылетел с семьёй в ОАЭ 2-мя самолётами, и не проходил таможенный контроль.Пытаюсь найти подтверждение в других источниках

а вес багажа был случайно не больше 350 кг?... а вес багажа был случайно не больше 350 кг?... Cler

Повідомлень: 2872 З нами з: 15.07.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 743 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 15:46 Волгарь написав: На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ . На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же

оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша. оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша. Востаннє редагувалось mephala в Вів 30 лип, 2019 15:47, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5027 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 645 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3705370637073708> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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