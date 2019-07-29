Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:...... Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.
Первая фраза верна. Вторая... Уже писать надоело. 1. Вы лично готовы пойти на фронт? 2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо? 3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон. Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав:.. Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной? ..
к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать. Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать. С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше. Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся. Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны
Почва эта не является основанием для переквалификации конфликта. Никак. Просто "прекратить" невозможно. Вы ж должны и сами понимать, что с окончанием боевых действий все эти" руководители республик" теряют все, им это не нужно. Одностороннее прекращение эквивалентно капитуляции и ещё большему обострению. Да и просто "прекратить стрелять" нельзя, обиды может и забудутся, а то, что страна тупо утерлась в ответ на агрессию и убийство своих граждан, запомнят враги и повторят в ближайшее время. Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.
ВОЗМОЖНО. Прекратить стрелять - вполне возможно (если, конечно все командиры на линии фронта подчиняются верховному командованию). А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться)
Я считаю правильным полностью перейти на российские источники - самые правдивые. По всем вопросам. Начиная с MH17. Че уж там.
Если бы вы прочитали статью, ссылку на которую привел Вкладчик1234, то заметили бы, что там в первом же предложении указан источник - подчеркнутая кликабельная ссылка. А вот на что они ссылаются, смотрите сами.
Порошенко улетел на запад не на отдых, а для встреч с лоббистами. Петр Алексеевич понимает, что по его фигуре плотно начали работать все. Также он понимает, что если копнут глубже, то созданный его политтехнологами образ "Порошенко - патриот" рассыпается как карточный домик за секунду. Поэтому у Петра Алексеевича осталась последняя надежда на западных партнеров.
Волгарь написав:А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться)
чудно. як чечню відгородити - так сама буде назад проситися через 5 років. а як відогордити "лднр" - так вони значить назад не повернуться через 5 років. в чому така різниця? а я підкажу в чому. тому що в "лднр" дійсно всі під контролем раші хай і через васалів. немає там ніякого громадянського конфлікту. і чім довше вони під її контролем тим все більше поглиблюється про те що він дійсно пише
Востаннє редагувалось mephala в Вів 30 лип, 2019 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:Скорее всего они проголосуют за возвращение
Интересно, на чем основывается столь оптимистичный прогноз? В условиях, когда даже жители мирной Украины активно покидают родину, явно разуверившись в её перспективах, по–моему трудно ожидать, что сепаратисты возжелают разделить все тяготы и лишения вместо них. Рад буду услышать аргументированные доводы, что этих тягот и лишений не будет, страна будет цвести и развиваться. О чем, собственно, и просил "патриотов" по факту критики китайской/русской статьи. Но аргументов, ожидаемо, не услышал. Опять только мечты, что либо сами к нам прибегут, потому что у нас почему–то вдруг станет "ой как хорошо", либо – мы их завоюем за неделю, а русские будут молча смотреть и восхищаться мощью нашей армии. Ну чисто дети..
sequence написав:нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать
идей, как раз, достаточно. сначала федеративный статус, закреплённый в конституции. потом восстановление за счет нашего бюджета. потом признание отсутствия претензий к внешнему агрессору. потом признание статуса Крыма в составе эрефии. и т.д. с учетом того, что очень многим, а особенно - присутствующим на этой ветке, эти идеи нравятся и полностью совпадают с их мировоззрением, тогда соглашусь с вами: нужно переставать шмалять, не отвечать, укреплять правый берег и т.п.
Faceless написав:...... Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.
Первая фраза верна. Вторая... Уже писать надоело. 1. Вы лично готовы пойти на фронт?
1 Особисто я -готовий Друге питання,що такі як я там не потрібні , бо ми будемо більше обузою ніж допомогою 2 Навіть під час ВВ на фронті був тільки кожен 20-тий Ви ж не будете звинувачувати 95% населення СРСР в тому що вони шлангували?
ЛАД написав:2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо?
В залежності від а - швидкості нашого наступу(якщо пройдемо і відріжемо Донецьк-Луганськ від кордону за 72 а краще 24 години - росіяни не рипнуться б - від наявності у нас ракетної зброї ,при цьому бажано було б неофіційно заявити про наявність боєголовок з брудною бомбою
ЛАД написав:3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон. Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе.
Я якось не вірю , що може відбутись повноцінне зіткнення.. Зіткнення спецпідрозділів чисельністю до 100 000 осіб з сторони ерефії і нашими ЗСУ чисельністю в 300 000 осіб але гірше оснащених і без повноцінної авіапідтримки - я ще допускаю... Але повноцінного введення танкових і піхотних підрозділів навіть на територію ОРДЛО не говорячи вже про територію за межами ОРДЛО - ні. Навіть при сьогоднішньому тоталітарно спрямованому суспільстві ереф - казка про вставай страна огромная...... не пройде.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Волгарь написав:А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться)
чудно. як чечню відгородити - так сама буде назад проситися через 5 років. а як відогордити "лднр" - так вони значить назад не повернуться через 5 років. в чому така різниця? а я підкажу в чому. тому що в "лднр" дійсно всі під контролем раші хай і через васалів. немає там ніякого громадянського конфлікту. і чім довше вони під її контролем тим все більше поглиблюється про те що він дійсно пише
Милейший, Чечня состоит из 140 тейпов, которые ненавидят друг друга из-за многочисленных прошлых обид, там резня при отсутствии верховной власти - обычное дело. На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ. Если ситуацию заморозить, продолжая стрелять, то будет еще одно Приднестровье/Юж. Осетия/Абхазия. А советчики вроде Вас будут продолжать мечтать о распаде России (после которого Донбасс вернется)еще 6/16/26 лет, как это делали такие же националисты в Грузии или Молдавии. И С ТЕМ ЖЕ УСПЕХОМ