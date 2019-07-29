RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3705370637073708>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:11

  Faceless написав:......
Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.

Первая фраза верна.
Вторая... Уже писать надоело.
1. Вы лично готовы пойти на фронт?
2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо?
3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.
Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13713
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4223 раз.
Подякували: 3898 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:23

  Faceless написав:
sequence написав:
  Faceless написав:..
Какая основа конфликта, чтобы считать его граждансткой войной?
..

к сожалению, питательной почвой для поддержки конфликта со стороны сепаратистов стали многочисленные человеческие жертвы, в т.ч. мирного населения, в т.ч. детей. Все эти россказни о том, что сами себя мочили, надеюсь, относите к чистой пропаганде. Мне плевать.
Это уже личная мотивация - у кого погиб брат, у кого друг, у кого мать.
С нашей стороны нет такой концентрации погибших с одного региона - посему и мотивация меньше.
Бойню надо прекращать, а там уже боль сгладится и обиды забудутся.
Всякие "хорватские" варианты - это самоубийство и развал и так неоднородной страны


Почва эта не является основанием для переквалификации конфликта. Никак.
Просто "прекратить" невозможно. Вы ж должны и сами понимать, что с окончанием боевых действий все эти" руководители республик" теряют все, им это не нужно. Одностороннее прекращение эквивалентно капитуляции и ещё большему обострению. Да и просто "прекратить стрелять" нельзя, обиды может и забудутся, а то, что страна тупо утерлась в ответ на агрессию и убийство своих граждан, запомнят враги и повторят в ближайшее время.
Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.

ВОЗМОЖНО. Прекратить стрелять - вполне возможно (если, конечно все командиры на линии фронта подчиняются верховному командованию). А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться)
Волгарь
 
Повідомлень: 6905
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:45

  airmax78 написав:
  Вкладчик1234 написав:А вот и маршрут армовира подвезли:
https://www.dp.ru/a/2019/07/30/Stal_izvesten_punkt_nazna

Я считаю правильным полностью перейти на российские источники - самые правдивые. По всем вопросам. Начиная с MH17. Че уж там.

Если бы вы прочитали статью, ссылку на которую привел Вкладчик1234, то заметили бы, что там в первом же предложении указан источник - подчеркнутая кликабельная ссылка. А вот на что они ссылаются, смотрите сами.

"Украинская правда" тоже российский источник?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/29/7222237/

И третий российский источник:
Александр Онищенко
4 ч.

Порошенко улетел на запад не на отдых, а для встреч с лоббистами.
Петр Алексеевич понимает, что по его фигуре плотно начали работать все. Также он понимает, что если копнут глубже, то созданный его политтехнологами образ "Порошенко - патриот" рассыпается как карточный домик за секунду.
Поэтому у Петра Алексеевича осталась последняя надежда на западных партнеров.

https://www.facebook.com/aleksandr.onys ... 7528053324

А вот "Вести Украина" считают, что Порошенко не сбежал из Украины, а просто уехал на отдых с семьей своей и сына в полном составе - https://vesti-ukr.com/strana/338572-beh ... i-realnost

"Сбежал" или "уехал на отдых" скоро узнаем - 12 августа Порошенко должен явиться к следователю.
yanyura
 
Повідомлень: 4859
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:02

  Волгарь написав:А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться)

чудно.
як чечню відгородити - так сама буде назад проситися через 5 років.
а як відогордити "лднр" - так вони значить назад не повернуться через 5 років.
в чому така різниця? а я підкажу в чому.
тому що в "лднр" дійсно всі під контролем раші хай і через васалів. немає там ніякого громадянського конфлікту.
і чім довше вони під її контролем тим все більше поглиблюється про те що він дійсно пише
Востаннє редагувалось mephala в Вів 30 лип, 2019 15:07, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 5027
З нами з: 07.04.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:07

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Скорее всего они проголосуют за возвращение

Интересно, на чем основывается столь оптимистичный прогноз?
В условиях, когда даже жители мирной Украины активно покидают родину, явно разуверившись в её перспективах, по–моему трудно ожидать, что сепаратисты возжелают разделить все тяготы и лишения вместо них.
Рад буду услышать аргументированные доводы, что этих тягот и лишений не будет, страна будет цвести и развиваться. О чем, собственно, и просил "патриотов" по факту критики китайской/русской статьи. Но аргументов, ожидаемо, не услышал.
Опять только мечты, что либо сами к нам прибегут, потому что у нас почему–то вдруг станет "ой как хорошо", либо – мы их завоюем за неделю, а русские будут молча смотреть и восхищаться мощью нашей армии. Ну чисто дети..

По–моему очень в тему.. Специально для "патриотов" – Бутусов в вышиванке :)
https://www.youtube.com/watch?v=FNpW-C0e-6A
fokus
 
Повідомлень: 377
З нами з: 19.03.16
Подякував: 67 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:34

  sequence написав:нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать

идей, как раз, достаточно.
сначала федеративный статус, закреплённый в конституции.
потом восстановление за счет нашего бюджета.
потом признание отсутствия претензий к внешнему агрессору.
потом признание статуса Крыма в составе эрефии.
и т.д.
с учетом того, что очень многим, а особенно - присутствующим на этой ветке, эти идеи нравятся и полностью совпадают с их мировоззрением, тогда соглашусь с вами: нужно переставать шмалять, не отвечать, укреплять правый берег и т.п.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14077
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1877 раз.
Подякували: 4028 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:37

  ЛАД написав:
  Faceless написав:......
Простого решения нет. И оно так или иначе будет военным и только.
Первая фраза верна.
Вторая... Уже писать надоело.
1. Вы лично готовы пойти на фронт?
1 Особисто я -готовий
Друге питання,що такі як я там не потрібні , бо ми будемо більше обузою ніж допомогою
2 Навіть під час ВВ на фронті був тільки кожен 20-тий
Ви ж не будете звинувачувати 95% населення СРСР в тому що вони шлангували?
  ЛАД написав:2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо?
В залежності від
а - швидкості нашого наступу(якщо пройдемо і відріжемо Донецьк-Луганськ від кордону за 72 а краще 24 години - росіяни не рипнуться
б - від наявності у нас ракетної зброї ,при цьому бажано було б неофіційно заявити про наявність боєголовок з брудною бомбою
  ЛАД написав:3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.
Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе.
Я якось не вірю , що може відбутись повноцінне зіткнення..
Зіткнення спецпідрозділів чисельністю до 100 000 осіб з сторони ерефії і нашими ЗСУ чисельністю в 300 000 осіб але гірше оснащених і без повноцінної авіапідтримки - я ще допускаю...
Але повноцінного введення танкових і піхотних підрозділів навіть на територію ОРДЛО не говорячи вже про територію за межами ОРДЛО - ні.
Навіть при сьогоднішньому тоталітарно спрямованому суспільстві ереф - казка про
вставай страна огромная......
не пройде.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21230
З нами з: 15.01.09
Подякував: 144 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:38

  mephala написав:
  Волгарь написав:А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. И время несомненно работает против Украины - через 5 лет в жизнь там начнет входить поколение, которое от Украины видело только обстрелы и бомбежки, 100% русскоязычное, а главное, считающее российскую версию конфликта на Донбассе единственно верной. И чем дальше, тем больше. Еще через 10 тамошнее население будет относиться к предложению войти в Украину точно так же, как жители Ростовской или Курской областей. Начинать нужно именно СЕЙЧАС. Прекратить стрельбу/ввести переходную администрацию под началом ОБСЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ЖЕ ЧИНОВНИКОВ, которые будут решать исключительно хозяйственные вопросы/Создать комитет международных спонсоров, которые ежегодно, в течение ближайших 5 лет будут выделять совместно хотя бы по 5 млрд. долларов на восстановление Донбасса/через 5-7 лет после начала мирного процесса провести под контролем ОБСЕ референдум о дальнейшей судьбе региона. Люди прагматики, сейчас там они страшно недовольны РФ (она в массовом сознании их кинула, хотя я не помню никаких обещаний со стороны российского руководства) и ненавидят Украину (за войну и лишения). Скорее всего они проголосуют за возвращение (правда, и самой Украине придется для этого постараться)

чудно.
як чечню відгородити - так сама буде назад проситися через 5 років.
а як відогордити "лднр" - так вони значить назад не повернуться через 5 років.
в чому така різниця? а я підкажу в чому.
тому що в "лднр" дійсно всі під контролем раші хай і через васалів. немає там ніякого громадянського конфлікту.
і чім довше вони під її контролем тим все більше поглиблюється про те що він дійсно пише

Милейший, Чечня состоит из 140 тейпов, которые ненавидят друг друга из-за многочисленных прошлых обид, там резня при отсутствии верховной власти - обычное дело. На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ. Если ситуацию заморозить, продолжая стрелять, то будет еще одно Приднестровье/Юж. Осетия/Абхазия. А советчики вроде Вас будут продолжать мечтать о распаде России (после которого Донбасс вернется)еще 6/16/26 лет, как это делали такие же националисты в Грузии или Молдавии. И С ТЕМ ЖЕ УСПЕХОМ
Волгарь
 
Повідомлень: 6905
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:40

  Вкладчик1234 написав:В интернетах пишут, что Томас Армовирович вылетел с семьёй в ОАЭ 2-мя самолётами, и не проходил таможенный контроль.

Зображення

Пытаюсь найти подтверждение в других источниках

а вес багажа был случайно не больше 350 кг?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2872
З нами з: 15.07.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:46

  Волгарь написав:На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ.

оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 30 лип, 2019 15:47, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 5027
З нами з: 07.04.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3705370637073708>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.