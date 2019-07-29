Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Чечня состоит из 140 тейпов, которые ненавидят друг друга из-за многочисленных прошлых обид, там резня при отсутствии верховной власти - обычное дело.
Прикольно отже віддати Чечню найсильнішому тейпу(кадиров) і платити йому данину ,щоб тільки чеченці не лізли в росію - це можна Але чомусь .якщо закрити кордон-то цей самий тейп виявляється вже не зможе контролювати цю саму Чечню ? Тільки я бачу розбіжності в логіці?
А от пояснення елементарне Якщо відрізати Чечню - в боротьбі між тейпами-хтось все одно цю Чечню очолить і з ймовірністю в 99% ця Чечня єдиним фронтом виступить проти єдиного ворога який не має тейпів, має іншу релігію і так далі... і цим ворогом буде росія.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Волгарь написав:На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ.
оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша.
Так ведь этого никто и не скрывает. Чечню раздавила в итоге весьма несовершенная в то время российская военная машина именно потому, что кроме нескольких сотен зарубежных террористов всех мастей, за ней стояли лишь несколько десятков миллионов долларов, которые бородатые спонсоры этих террористов собирали во время пятничных молебнов в мечетях на берегу Персидского залива. За ЛНДР стоит 1-я/2-я военная сила мира, в котором, как и 80 лет назад, НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ. Поэтому военного решения конфликта просто нет. Можно еще лет 30 не признавать этого простого факта, но боюсь к тому моменту, учитывая темпы депопуляции и эмиграции, в стране останется лишь половина нынешнего населения, и проблема Донбасса автоматически отойдет на 10-ый план.