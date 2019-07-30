Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3705370637073708 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 30 лип, 2019 15:46 Волгарь написав: Чечня состоит из 140 тейпов, которые ненавидят друг друга из-за многочисленных прошлых обид, там резня при отсутствии верховной власти - обычное дело. Чечня состоит из 140 тейпов, которые ненавидят друг друга из-за многочисленных прошлых обид, там резня при отсутствии верховной власти - обычное дело. Прикольно

отже

віддати Чечню найсильнішому тейпу(кадиров) і платити йому данину ,щоб тільки чеченці не лізли в росію - це можна

Але чомусь .якщо закрити кордон-то цей самий тейп виявляється вже не зможе контролювати цю саму Чечню ?

Тільки я бачу розбіжності в логіці?



А от пояснення елементарне

Якщо відрізати Чечню - в боротьбі між тейпами-хтось все одно цю Чечню очолить і з ймовірністю в 99% ця Чечня єдиним фронтом виступить проти єдиного ворога який не має тейпів, має іншу релігію і так далі... і цим ворогом буде росія. Прикольноотжевіддати Чечню найсильнішому тейпу(кадиров) і платити йому данину ,щоб тільки чеченці не лізли в росію - це можнаАле чомусь .якщо закрити кордон-то цей самий тейп виявляється вже не зможе контролювати цю саму Чечню ?Тільки я бачу розбіжності в логіці?А от пояснення елементарнеЯкщо відрізати Чечню - в боротьбі між тейпами-хтось все одно цю Чечню очолить і з ймовірністю в 99% ця Чечня єдиним фронтом виступить проти єдиного ворога який не має тейпів, має іншу релігію і так далі... і цим ворогом буде росія. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21230 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 15:52 mephala написав: Волгарь написав: На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ . На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же

оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша. оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша.

а вы можете привести примеры гражданских войн в прошлом в которых бы не участвовали третьи стороны? а вы можете привести примеры гражданских войн в прошлом в которых бы не участвовали третьи стороны? Cler

Заблокований Повідомлень: 2871 З нами з: 15.07.14 Подякував: 190 раз. Подякували: 744 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 15:55 Вкладчик1234 написав: Оказывается в фейсбуке Аваков запостил расширенную версию своего поста:



Оказывается в фейсбуке Аваков запостил расширенную версию своего поста:



Глубоко лизнул, внушает.



Интересно, поможет ли это ему. Глубоко лизнул, внушает.Интересно, поможет ли это ему. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4618 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 15:56 mephala написав: Волгарь написав: На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ . На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же

оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша. оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша.

Так ведь этого никто и не скрывает. Чечню раздавила в итоге весьма несовершенная в то время российская военная машина именно потому, что кроме нескольких сотен зарубежных террористов всех мастей, за ней стояли лишь несколько десятков миллионов долларов, которые бородатые спонсоры этих террористов собирали во время пятничных молебнов в мечетях на берегу Персидского залива. За ЛНДР стоит 1-я/2-я военная сила мира, в котором, как и 80 лет назад, НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ. Поэтому военного решения конфликта просто нет.

Можно еще лет 30 не признавать этого простого факта, но боюсь к тому моменту, учитывая темпы депопуляции и эмиграции, в стране останется лишь половина нынешнего населения, и проблема Донбасса автоматически отойдет на 10-ый план. Так ведь этого никто и не скрывает. Чечню раздавила в итоге весьма несовершенная в то время российская военная машина именно потому, что кроме нескольких сотен зарубежных террористов всех мастей, за ней стояли лишь несколько десятков миллионов долларов, которые бородатые спонсоры этих террористов собирали во время пятничных молебнов в мечетях на берегу Персидского залива. За ЛНДР стоит 1-я/2-я военная сила мира, в котором, как и 80 лет назад, НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ. Поэтому военного решения конфликта просто нет.Можно еще лет 30 не признавать этого простого факта, но боюсь к тому моменту, учитывая темпы депопуляции и эмиграции, в стране останется лишь половина нынешнего населения, и проблема Донбасса автоматически отойдет на 10-ый план. Волгарь Повідомлень: 6904 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 15:57 budivelnik написав: ЛАД написав: Вторая... Уже писать надоело.

1. Вы лично готовы пойти на фронт? Вторая... Уже писать надоело.1. Вы лично готовы пойти на фронт? 1 Особисто я -готовий

Друге питання,що такі як я там не потрібні , бо ми будемо більше обузою ніж допомогою 1 Особисто я -готовийДруге питання,що такі як я там не потрібні , бо ми будемо більше обузою ніж допомогою

Знакомая позиция:



Вперед, друзья!!!

(А мы за вами)

Грудью встанем на защиту!!!

(За вашими спинами) (c) Знакомая позиция:Вперед, друзья!!!(А мы за вами)Грудью встанем на защиту!!!(За вашими спинами) (c) yanyura Повідомлень: 4859 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1202 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 16:06 Re: Політичні дискусії sequence написав: нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать

Проблема в том, что "всем" не получится никак, а что такое одностороннее прекращение огня уже всем стало понятно.

ЛАД написав: Вторая... Уже писать надоело.

1. Вы лично готовы пойти на фронт?

2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо?

3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.

Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе. Вторая... Уже писать надоело.1. Вы лично готовы пойти на фронт?2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо?3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе.

Для решения в первую очередь нужно добиться того, чтобы рашка отказалась от поддержки боевиков, финансовой и снабжения, и вывела свои войска оттуда "которых нет". Это самый сложный и самый главный этап. Это касательно п. 2 и 3.

А потом останется собственно зачистка оставшихся. Для этого не нужна тотальная мобилизация. Это касательно п. 1.



А ваши предложения? Поджать хвост, и ну его? Волгарь написав: ВОЗМОЖНО. Прекратить стрелять - вполне возможно (если, конечно все командиры на линии фронта подчиняются верховному командованию). А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная. ВОЗМОЖНО. Прекратить стрелять - вполне возможно (если, конечно все командиры на линии фронта подчиняются верховному командованию). А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная.

Невозможно, по причине того, что:

- со стороны боевиков нет жесткого подчинения их "верховному" командованию, не факт, что само командование существует.

- вся модель существования "ЛДНР" - криминальный анклав на обеспечении РФ - основан на продолжающихся боевых действиях. Вся их власть над регионом держится на вооруженных боевиках вне закона. В парадигме "без стрельбы" у них нет власти и перспектив.

ЛНДР и так в Украине.

Вы, хоть и пытаетесь создать вид, что вы вне пропаганды, все равно так или иначе выступаете ее носителем. Ваши намеки на одностороннее прекращение огня и уступки с украинской стороны, переговоры, а значит легитимизацию террористов - все оттуда же. Проблема в том, что "всем" не получится никак, а что такое одностороннее прекращение огня уже всем стало понятно.Для решения в первую очередь нужно добиться того, чтобы рашка отказалась от поддержки боевиков, финансовой и снабжения, и вывела свои войска оттуда "которых нет". Это самый сложный и самый главный этап. Это касательно п. 2 и 3.А потом останется собственно зачистка оставшихся. Для этого не нужна тотальная мобилизация. Это касательно п. 1.А ваши предложения? Поджать хвост, и ну его?Невозможно, по причине того, что:- со стороны боевиков нет жесткого подчинения их "верховному" командованию, не факт, что само командование существует.- вся модель существования "ЛДНР" - криминальный анклав на обеспечении РФ - основан на продолжающихся боевых действиях. Вся их власть над регионом держится на вооруженных боевиках вне закона. В парадигме "без стрельбы" у них нет власти и перспектив.ЛНДР и так в Украине.Вы, хоть и пытаетесь создать вид, что вы вне пропаганды, все равно так или иначе выступаете ее носителем. Ваши намеки на одностороннее прекращение огня и уступки с украинской стороны, переговоры, а значит легитимизацию террористов - все оттуда же. Faceless

Модератор Повідомлень: 25245 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5937 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 16:16 Faceless написав: Вы, хоть и пытаетесь создать вид, что вы вне пропаганды, все равно так или иначе выступаете ее носителем. Вы, хоть и пытаетесь создать вид, что вы вне пропаганды, все равно так или иначе выступаете ее носителем.



Это тот, которого постоянно заносит на тему "вяликая РФ, непобедимые ракеты, анало говнет, пентагон трепещет и т.д." - вне пропаганды? Это тот, которого постоянно заносит на тему "вяликая РФ, непобедимые ракеты, анало говнет, пентагон трепещет и т.д." - вне пропаганды? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4618 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 16:22 Cler написав: mephala написав: Волгарь написав: На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ . На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же

оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша. оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша.

а вы можете привести примеры гражданских войн в прошлом в которых бы не участвовали третьи стороны? а вы можете привести примеры гражданских войн в прошлом в которых бы не участвовали третьи стороны?

для початку давайте розберемося що таке участь третьої сторони.

формування підгрунтя конфлікту, первісний заколот конфлікту, забезпечення однієї з сторін технічними засобами для підтримки конфлікту, керування повне або часткове конфліктом задля того щоб він не припинився.

що саме ви маєте на увазі? для початку давайте розберемося що таке участь третьої сторони.формування підгрунтя конфлікту, первісний заколот конфлікту, забезпечення однієї з сторін технічними засобами для підтримки конфлікту, керування повне або часткове конфліктом задля того щоб він не припинився.що саме ви маєте на увазі? mephala Повідомлень: 5028 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 645 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 16:32 Faceless написав: sequence написав: нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать

Проблема в том, что "всем" не получится никак, а что такое одностороннее прекращение огня уже всем стало понятно.

ЛАД написав: Вторая... Уже писать надоело.

1. Вы лично готовы пойти на фронт?

2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо?

3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.

Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе. Вторая... Уже писать надоело.1. Вы лично готовы пойти на фронт?2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо?3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон.Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе.

Для решения в первую очередь нужно добиться того, чтобы рашка отказалась от поддержки боевиков, финансовой и снабжения, и вывела свои войска оттуда "которых нет". Это самый сложный и самый главный этап. Это касательно п. 2 и 3.

А потом останется собственно зачистка оставшихся. Для этого не нужна тотальная мобилизация. Это касательно п. 1.



А ваши предложения? Поджать хвост, и ну его? Проблема в том, что "всем" не получится никак, а что такое одностороннее прекращение огня уже всем стало понятно.Для решения в первую очередь нужно добиться того, чтобы рашка отказалась от поддержки боевиков, финансовой и снабжения, и вывела свои войска оттуда "которых нет". Это самый сложный и самый главный этап. Это касательно п. 2 и 3.А потом останется собственно зачистка оставшихся. Для этого не нужна тотальная мобилизация. Это касательно п. 1.А ваши предложения? Поджать хвост, и ну его?

"Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? Сколько лет ещё надо?

Зачистка... Красивое слово... После "зачистки" как будут относиться к Украине местные жители?

Фантазируйте дальше.

"Поджать хвост" - аргумент убойный. Но признать, что против Кличко Вы на ринге не выстоите и минуты, это тоже "поджать хвост"?

Пути решения назвать не могу - уже писал, не обладаю объективной информацией о ситуации на Донбассе. Ни об экономическом положении, ни о настроениях жителей. Если верить нашим СМИ, то, возможно, надо от него просто отказаться.



- со стороны боевиков нет жесткого подчинения их "верховному" командованию, не факт, что само командование существует.

- вся модель существования "ЛДНР" - криминальный анклав на обеспечении РФ - основан на продолжающихся боевых действиях. Вся их власть над регионом держится на вооруженных боевиках вне закона. В парадигме "без стрельбы" у них нет власти и перспектив.

Вы уверены в этих утверждениях? Сомневаюсь, что у Вас больше информации, чем у меня.



ЛНДР и так в Украине.

Интересное утверждение!

Крым тоже?

И там, и там действуют наши законы, они подчиняются принятым нами решениям, платят налоги и т.д, и т.п.?

От того, что повторять "халва, халва" во рту сладко не станет. "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? Сколько лет ещё надо?Зачистка... Красивое слово... После "зачистки" как будут относиться к Украине местные жители?Фантазируйте дальше."Поджать хвост" - аргумент убойный. Но признать, что против Кличко Вы на ринге не выстоите и минуты, это тоже "поджать хвост"?Пути решения назвать не могу - уже писал, не обладаю объективной информацией о ситуации на Донбассе. Ни об экономическом положении, ни о настроениях жителей. Если верить нашим СМИ, то, возможно, надо от него просто отказаться.Вы уверены в этих утверждениях? Сомневаюсь, что у Вас больше информации, чем у меня.Интересное утверждение!Крым тоже?И там, и там действуют наши законы, они подчиняются принятым нами решениям, платят налоги и т.д, и т.п.?От того, что повторять "халва, халва" во рту сладко не станет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13715 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4223 раз. Подякували: 3898 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 17:25 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? Сколько лет ещё надо? "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? Сколько лет ещё надо?

Почитайте историю. Такие конфликты могут тянутся десятилетиями. ЛАД написав: Зачистка... Красивое слово... После "зачистки" как будут относиться к Украине местные жители?

Фантазируйте дальше. Зачистка... Красивое слово... После "зачистки" как будут относиться к Украине местные жители?Фантазируйте дальше.

Фантазируете сейчас вы. Это ж не карательные батальоны. ЛАД написав: "Поджать хвост" - аргумент убойный. Но признать, что против Кличко Вы на ринге не выстоите и минуты, это тоже "поджать хвост"? "Поджать хвост" - аргумент убойный. Но признать, что против Кличко Вы на ринге не выстоите и минуты, это тоже "поджать хвост"?

Ринг плохой пример. На ринг выходят обе стороны и по своей воле.

У вас бандиты часть дома оккупировали. Да, может на текущий момент, если пойдете тупо в лоб - ничего и не получится. Но это ж не значит, что надо сдаться, идти на оформление сделки о передаче собственности. ЛАД написав: Пути решения назвать не могу - уже писал, не обладаю объективной информацией о ситуации на Донбассе. Ни об экономическом положении, ни о настроениях жителей. Если верить нашим СМИ, то, возможно, надо от него просто отказаться. Пути решения назвать не могу - уже писал, не обладаю объективной информацией о ситуации на Донбассе. Ни об экономическом положении, ни о настроениях жителей. Если верить нашим СМИ, то, возможно, надо от него просто отказаться.

Я тоже оперирую умозаключениями. При этом вариант "ну ниче ж не поделаешь" считаю не просто проигрышным, а опасным прецедентом. Как и вариант "ну мы перестаем стрелять, мож и вы перестанете. а?" - этот еще более позорный.

Хотя вашу позицию вообще не могу сейчас понять. То вы признаете, что не можете назвать пути решений, то все подряд кроме "перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне) называете фантазиями. ЛАД написав: Вы уверены в этих утверждениях? Сомневаюсь, что у Вас больше информации, чем у меня. Вы уверены в этих утверждениях? Сомневаюсь, что у Вас больше информации, чем у меня.

Если уж я утверждаю, значит уверен. При этом я, само собой, могу и ошибаться. ЛАД написав: Интересное утверждение!

Крым тоже? Интересное утверждение!Крым тоже?

На самом деле и Крым тоже, но с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала.

От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу. Почитайте историю. Такие конфликты могут тянутся десятилетиями.Фантазируете сейчас вы. Это ж не карательные батальоны.Ринг плохой пример. На ринг выходят обе стороны и по своей воле.У вас бандиты часть дома оккупировали. Да, может на текущий момент, если пойдете тупо в лоб - ничего и не получится. Но это ж не значит, что надо сдаться, идти на оформление сделки о передаче собственности.Я тоже оперирую умозаключениями. При этом вариант "ну ниче ж не поделаешь" считаю не просто проигрышным, а опасным прецедентом. Как и вариант "ну мы перестаем стрелять, мож и вы перестанете. а?" - этот еще более позорный.Хотя вашу позицию вообще не могу сейчас понять. То вы признаете, что не можете назвать пути решений, то все подряд кроме "перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне) называете фантазиями.Если уж я утверждаю, значит уверен. При этом я, само собой, могу и ошибаться.На самом деле и Крым тоже, но с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала.От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу. Faceless

Модератор Повідомлень: 25245 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5937 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3705370637073708 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм