Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Чечня состоит из 140 тейпов, которые ненавидят друг друга из-за многочисленных прошлых обид, там резня при отсутствии верховной власти - обычное дело.
Прикольно отже віддати Чечню найсильнішому тейпу(кадиров) і платити йому данину ,щоб тільки чеченці не лізли в росію - це можна Але чомусь .якщо закрити кордон-то цей самий тейп виявляється вже не зможе контролювати цю саму Чечню ? Тільки я бачу розбіжності в логіці?
А от пояснення елементарне Якщо відрізати Чечню - в боротьбі між тейпами-хтось все одно цю Чечню очолить і з ймовірністю в 99% ця Чечня єдиним фронтом виступить проти єдиного ворога який не має тейпів, має іншу релігію і так далі... і цим ворогом буде росія.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Волгарь написав:На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ.
оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша.
Так ведь этого никто и не скрывает. Чечню раздавила в итоге весьма несовершенная в то время российская военная машина именно потому, что кроме нескольких сотен зарубежных террористов всех мастей, за ней стояли лишь несколько десятков миллионов долларов, которые бородатые спонсоры этих террористов собирали во время пятничных молебнов в мечетях на берегу Персидского залива. За ЛНДР стоит 1-я/2-я военная сила мира, в котором, как и 80 лет назад, НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ. Поэтому военного решения конфликта просто нет. Можно еще лет 30 не признавать этого простого факта, но боюсь к тому моменту, учитывая темпы депопуляции и эмиграции, в стране останется лишь половина нынешнего населения, и проблема Донбасса автоматически отойдет на 10-ый план.
sequence написав:нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать
Проблема в том, что "всем" не получится никак, а что такое одностороннее прекращение огня уже всем стало понятно.
ЛАД написав:Вторая... Уже писать надоело. 1. Вы лично готовы пойти на фронт? 2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо? 3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон. Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе.
Для решения в первую очередь нужно добиться того, чтобы рашка отказалась от поддержки боевиков, финансовой и снабжения, и вывела свои войска оттуда "которых нет". Это самый сложный и самый главный этап. Это касательно п. 2 и 3. А потом останется собственно зачистка оставшихся. Для этого не нужна тотальная мобилизация. Это касательно п. 1.
А ваши предложения? Поджать хвост, и ну его?
Волгарь написав:ВОЗМОЖНО. Прекратить стрелять - вполне возможно (если, конечно все командиры на линии фронта подчиняются верховному командованию). А вот вернуть ЛНДР в Украину - задача гораздо более сложная.
Невозможно, по причине того, что: - со стороны боевиков нет жесткого подчинения их "верховному" командованию, не факт, что само командование существует. - вся модель существования "ЛДНР" - криминальный анклав на обеспечении РФ - основан на продолжающихся боевых действиях. Вся их власть над регионом держится на вооруженных боевиках вне закона. В парадигме "без стрельбы" у них нет власти и перспектив. ЛНДР и так в Украине. Вы, хоть и пытаетесь создать вид, что вы вне пропаганды, все равно так или иначе выступаете ее носителем. Ваши намеки на одностороннее прекращение огня и уступки с украинской стороны, переговоры, а значит легитимизацию террористов - все оттуда же.
Волгарь написав:На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ.
оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша.
а вы можете привести примеры гражданских войн в прошлом в которых бы не участвовали третьи стороны?
для початку давайте розберемося що таке участь третьої сторони. формування підгрунтя конфлікту, первісний заколот конфлікту, забезпечення однієї з сторін технічними засобами для підтримки конфлікту, керування повне або часткове конфліктом задля того щоб він не припинився. що саме ви маєте на увазі?
sequence написав:нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать
Проблема в том, что "всем" не получится никак, а что такое одностороннее прекращение огня уже всем стало понятно.
ЛАД написав:Вторая... Уже писать надоело. 1. Вы лично готовы пойти на фронт? 2. Вы верите, что в случае активного наступления укр. армии на Донбассе росс. армия не вмешается прямо? 3. Вы верите в реальность победы укр. армии над российской в прямом столкновении? Учитывая материальные, людские и финанс. ресурсы сторон. Фэнтези читать интересно, а вот участвовать ... В жизни всё это выглядит несколько иначе.
Для решения в первую очередь нужно добиться того, чтобы рашка отказалась от поддержки боевиков, финансовой и снабжения, и вывела свои войска оттуда "которых нет". Это самый сложный и самый главный этап. Это касательно п. 2 и 3. А потом останется собственно зачистка оставшихся. Для этого не нужна тотальная мобилизация. Это касательно п. 1.
А ваши предложения? Поджать хвост, и ну его?
"Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? Сколько лет ещё надо? Зачистка... Красивое слово... После "зачистки" как будут относиться к Украине местные жители? Фантазируйте дальше. "Поджать хвост" - аргумент убойный. Но признать, что против Кличко Вы на ринге не выстоите и минуты, это тоже "поджать хвост"? Пути решения назвать не могу - уже писал, не обладаю объективной информацией о ситуации на Донбассе. Ни об экономическом положении, ни о настроениях жителей. Если верить нашим СМИ, то, возможно, надо от него просто отказаться.
- со стороны боевиков нет жесткого подчинения их "верховному" командованию, не факт, что само командование существует. - вся модель существования "ЛДНР" - криминальный анклав на обеспечении РФ - основан на продолжающихся боевых действиях. Вся их власть над регионом держится на вооруженных боевиках вне закона. В парадигме "без стрельбы" у них нет власти и перспектив.
Вы уверены в этих утверждениях? Сомневаюсь, что у Вас больше информации, чем у меня.
ЛНДР и так в Украине.
Интересное утверждение! Крым тоже? И там, и там действуют наши законы, они подчиняются принятым нами решениям, платят налоги и т.д, и т.п.? От того, что повторять "халва, халва" во рту сладко не станет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:"Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? Сколько лет ещё надо?
Почитайте историю. Такие конфликты могут тянутся десятилетиями.
ЛАД написав:Зачистка... Красивое слово... После "зачистки" как будут относиться к Украине местные жители? Фантазируйте дальше.
Фантазируете сейчас вы. Это ж не карательные батальоны.
ЛАД написав:"Поджать хвост" - аргумент убойный. Но признать, что против Кличко Вы на ринге не выстоите и минуты, это тоже "поджать хвост"?
Ринг плохой пример. На ринг выходят обе стороны и по своей воле. У вас бандиты часть дома оккупировали. Да, может на текущий момент, если пойдете тупо в лоб - ничего и не получится. Но это ж не значит, что надо сдаться, идти на оформление сделки о передаче собственности.
ЛАД написав:Пути решения назвать не могу - уже писал, не обладаю объективной информацией о ситуации на Донбассе. Ни об экономическом положении, ни о настроениях жителей. Если верить нашим СМИ, то, возможно, надо от него просто отказаться.
Я тоже оперирую умозаключениями. При этом вариант "ну ниче ж не поделаешь" считаю не просто проигрышным, а опасным прецедентом. Как и вариант "ну мы перестаем стрелять, мож и вы перестанете. а?" - этот еще более позорный. Хотя вашу позицию вообще не могу сейчас понять. То вы признаете, что не можете назвать пути решений, то все подряд кроме "перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне) называете фантазиями.
ЛАД написав:Вы уверены в этих утверждениях? Сомневаюсь, что у Вас больше информации, чем у меня.
Если уж я утверждаю, значит уверен. При этом я, само собой, могу и ошибаться.
ЛАД написав:Интересное утверждение! Крым тоже?
На самом деле и Крым тоже, но с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала. От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу.