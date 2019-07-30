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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 лип, 2019 17:44
ЛАД написав:
"Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились?
Да, добились. Никаких "сухопутных коридоров", никаких ХНР/ОНР, никаких "зачистим Киев от бандеровцев"...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Вів 30 лип, 2019 18:21
Faceless написав: ЛАД написав:
"Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? Сколько лет ещё надо?
Почитайте историю. Такие конфликты могут тянутся десятилетиями.
Могут.
Если ничего не делать, так и будет.
Вас устраивает тлеющий конфликт на границе, кот. в любой момент может полыхнуть? И каждый день гибнущие солдаты?
Меня нет. Тем более, слишком близко живу по сравнению с Вами.
ЛАД написав:
Зачистка... Красивое слово... После "зачистки" как будут относиться к Украине местные жители?
Фантазируйте дальше.
Фантазируете сейчас вы. Это ж не карательные батальоны.
Тогда уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под зачисткой.
ЛАД написав:
"Поджать хвост" - аргумент убойный. Но признать, что против Кличко Вы на ринге не выстоите и минуты, это тоже "поджать хвост"?
Ринг плохой пример. На ринг выходят обе стороны и по своей воле.
У вас бандиты часть дома оккупировали. Да, может на текущий момент, если пойдете тупо в лоб - ничего и не получится. Но это ж не значит, что надо сдаться, идти на оформление сделки о передаче собственности.
Ринг вполне нормальный пример. "По своей воле" то таке. А если вас вытолкнут на ринг против воли, вы станете драться с Кличко?
А если даже станете, в результате сомневаетесь?
ЛАД написав:
Пути решения назвать не могу - уже писал, не обладаю объективной информацией о ситуации на Донбассе. Ни об экономическом положении, ни о настроениях жителей. Если верить нашим СМИ, то, возможно, надо от него просто отказаться.
Я тоже оперирую умозаключениями. При этом вариант "ну ниче ж не поделаешь" считаю не просто проигрышным, а опасным прецедентом. Как и вариант "ну мы перестаем стрелять, мож и вы перестанете. а?" - этот еще более позорный.
Хотя вашу позицию вообще не могу сейчас понять. То вы признаете, что не можете назвать пути решений, то все подряд кроме "перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне) называете фантазиями.
Не передёргивайте, фантазиями я назвал слова о военном решении и "добиться того...", о чём Вы написали без каких-то уступок с нашей стороны.
Насчёт, <<"перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне)>> - это Вы так понимаете, я о таком не писал.
ЛАД написав:
Вы уверены в этих утверждениях? Сомневаюсь, что у Вас больше информации, чем у меня.
Если уж я утверждаю, значит уверен. При этом я, само собой, могу и ошибаться.
На чём основана Ваша уверенность в том, что
- со стороны боевиков нет жесткого подчинения их "верховному" командованию, не факт, что само командование существует.
- вся модель существования "ЛДНР" - криминальный анклав на обеспечении РФ - основан на продолжающихся боевых действиях. Вся их власть над регионом держится на вооруженных боевиках вне закона. В парадигме "без стрельбы" у них нет власти и перспектив.
Причём, именно сегодня, а не 3-5 лет назад?
""без стрельбы" у них нет власти" - не хочу даже комментировать. Не смешно.
Где росс. ставленники потеряли власть после прекращения боевых действий - в Осетии, Абхазии, Приднестровье? Вроде нигде не слышал об этом.
ЛАД написав:
ЛНДР и так в Украине.
Интересное утверждение!
Крым тоже?
На самом деле и Крым тоже, но с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала.
От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу.
Разница есть, но не такая уж большая.
Если на какой-то территории "фактически не действуют наши законы", значит, фактически на данный момент
это не наша территория.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 18:32
Sommer написав: ЛАД написав:
"Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились?
Да, добились. Никаких "сухопутных коридоров", никаких ХНР/ОНР, никаких "зачистим Киев от бандеровцев"...
Этого добились ещё в 2014.
Чего добились за последующие 5 лет?
В 2014 Порошенко обещал закончить войну (победить) за считанные недели (или дни? уж не помню). И, в общем, было в принципе реально, если бы не вмешательство РФ.
Сегодня никаких разговоров о "зачистим Донбасс от сепаратистов" тоже не слышно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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