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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3706370737083709 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 30 лип, 2019 17:44 ЛАД написав: "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились?



Да, добились. Никаких "сухопутных коридоров", никаких ХНР/ОНР, никаких "зачистим Киев от бандеровцев"... Да, добились. Никаких "сухопутных коридоров", никаких ХНР/ОНР, никаких "зачистим Киев от бандеровцев"... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4620 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 18:21 Faceless написав: ЛАД написав: "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? Сколько лет ещё надо? "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? Сколько лет ещё надо?

Почитайте историю. Такие конфликты могут тянутся десятилетиями. Почитайте историю. Такие конфликты могут тянутся десятилетиями.

Могут.

Если ничего не делать, так и будет.

Вас устраивает тлеющий конфликт на границе, кот. в любой момент может полыхнуть? И каждый день гибнущие солдаты?

Меня нет. Тем более, слишком близко живу по сравнению с Вами.



ЛАД написав: Зачистка... Красивое слово... После "зачистки" как будут относиться к Украине местные жители?

Фантазируйте дальше. Зачистка... Красивое слово... После "зачистки" как будут относиться к Украине местные жители?Фантазируйте дальше.

Фантазируете сейчас вы. Это ж не карательные батальоны. Фантазируете сейчас вы. Это ж не карательные батальоны.

Тогда уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под зачисткой.



ЛАД написав: "Поджать хвост" - аргумент убойный. Но признать, что против Кличко Вы на ринге не выстоите и минуты, это тоже "поджать хвост"? "Поджать хвост" - аргумент убойный. Но признать, что против Кличко Вы на ринге не выстоите и минуты, это тоже "поджать хвост"?

Ринг плохой пример. На ринг выходят обе стороны и по своей воле.

У вас бандиты часть дома оккупировали. Да, может на текущий момент, если пойдете тупо в лоб - ничего и не получится. Но это ж не значит, что надо сдаться, идти на оформление сделки о передаче собственности. Ринг плохой пример. На ринг выходят обе стороны и по своей воле.У вас бандиты часть дома оккупировали. Да, может на текущий момент, если пойдете тупо в лоб - ничего и не получится. Но это ж не значит, что надо сдаться, идти на оформление сделки о передаче собственности.

Ринг вполне нормальный пример. "По своей воле" то таке. А если вас вытолкнут на ринг против воли, вы станете драться с Кличко?

А если даже станете, в результате сомневаетесь?



ЛАД написав: Пути решения назвать не могу - уже писал, не обладаю объективной информацией о ситуации на Донбассе. Ни об экономическом положении, ни о настроениях жителей. Если верить нашим СМИ, то, возможно, надо от него просто отказаться. Пути решения назвать не могу - уже писал, не обладаю объективной информацией о ситуации на Донбассе. Ни об экономическом положении, ни о настроениях жителей. Если верить нашим СМИ, то, возможно, надо от него просто отказаться.

Я тоже оперирую умозаключениями. При этом вариант "ну ниче ж не поделаешь" считаю не просто проигрышным, а опасным прецедентом. Как и вариант "ну мы перестаем стрелять, мож и вы перестанете. а?" - этот еще более позорный.

Хотя вашу позицию вообще не могу сейчас понять. То вы признаете, что не можете назвать пути решений, то все подряд кроме "перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне) называете фантазиями. Я тоже оперирую умозаключениями. При этом вариант "ну ниче ж не поделаешь" считаю не просто проигрышным, а опасным прецедентом. Как и вариант "ну мы перестаем стрелять, мож и вы перестанете. а?" - этот еще более позорный.Хотя вашу позицию вообще не могу сейчас понять. То вы признаете, что не можете назвать пути решений, то все подряд кроме "перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне) называете фантазиями.

Не передёргивайте, фантазиями я назвал слова о военном решении и "добиться того...", о чём Вы написали без каких-то уступок с нашей стороны.

Насчёт, <<"перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне)>> - это Вы так понимаете, я о таком не писал.





ЛАД написав: Вы уверены в этих утверждениях? Сомневаюсь, что у Вас больше информации, чем у меня. Вы уверены в этих утверждениях? Сомневаюсь, что у Вас больше информации, чем у меня.

Если уж я утверждаю, значит уверен. При этом я, само собой, могу и ошибаться. Если уж я утверждаю, значит уверен. При этом я, само собой, могу и ошибаться.

На чём основана Ваша уверенность в том, что

- со стороны боевиков нет жесткого подчинения их "верховному" командованию, не факт, что само командование существует.

- вся модель существования "ЛДНР" - криминальный анклав на обеспечении РФ - основан на продолжающихся боевых действиях. Вся их власть над регионом держится на вооруженных боевиках вне закона. В парадигме "без стрельбы" у них нет власти и перспектив.

Причём, именно сегодня, а не 3-5 лет назад?

""без стрельбы" у них нет власти" - не хочу даже комментировать. Не смешно.

Где росс. ставленники потеряли власть после прекращения боевых действий - в Осетии, Абхазии, Приднестровье? Вроде нигде не слышал об этом.





ЛАД написав: ЛНДР и так в Украине.

Интересное утверждение!

Крым тоже? Интересное утверждение!Крым тоже?

На самом деле и Крым тоже, но с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала.

От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу. На самом деле и Крым тоже, но с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала.От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу.

Разница есть, но не такая уж большая.

Если на какой-то территории "фактически не действуют наши законы", значит, фактически на данный момент это не наша территория. Могут.Если ничего не делать, так и будет.Вас устраивает тлеющий конфликт на границе, кот. в любой момент может полыхнуть? И каждый день гибнущие солдаты?Меня нет. Тем более, слишком близко живу по сравнению с Вами.Тогда уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под зачисткой.Ринг вполне нормальный пример. "По своей воле" то таке. А если вас вытолкнут на ринг против воли, вы станете драться с Кличко?А если даже станете, в результате сомневаетесь?Не передёргивайте, фантазиями я назвал слова о военном решении и "добиться того...", о чём Вы написали без каких-то уступок с нашей стороны.Насчёт, <<"перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне)>> - это Вы так понимаете, я о таком не писал.На чём основана Ваша уверенность в том, чтоПричём, именно сегодня, а не 3-5 лет назад?""без стрельбы" у них нет власти" - не хочу даже комментировать. Не смешно.Где росс. ставленники потеряли власть после прекращения боевых действий - в Осетии, Абхазии, Приднестровье? Вроде нигде не слышал об этом.Разница есть, но не такая уж большая.Если на какой-то территории "фактически не действуют наши законы", значит,это не наша территория. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13718 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4224 раз. Подякували: 3898 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 18:32 Sommer написав: ЛАД написав: "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились?



Да, добились. Никаких "сухопутных коридоров", никаких ХНР/ОНР, никаких "зачистим Киев от бандеровцев"... Да, добились. Никаких "сухопутных коридоров", никаких ХНР/ОНР, никаких "зачистим Киев от бандеровцев"...

Этого добились ещё в 2014.

Чего добились за последующие 5 лет?



В 2014 Порошенко обещал закончить войну (победить) за считанные недели (или дни? уж не помню). И, в общем, было в принципе реально, если бы не вмешательство РФ.

Сегодня никаких разговоров о "зачистим Донбасс от сепаратистов" тоже не слышно. Этого добились ещё в 2014.Чего добились за последующие 5 лет?В 2014 Порошенко обещал закончить войну (победить) за считанные недели (или дни? уж не помню). И, в общем, было в принципе реально, если бы не вмешательство РФ.Сегодня никаких разговоров о "зачистим Донбасс от сепаратистов" тоже не слышно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13718 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4224 раз. Подякували: 3898 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3706370737083709 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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