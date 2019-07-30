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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3706370737083709 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 30 лип, 2019 17:44 ЛАД написав: "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились?



Да, добились. Никаких "сухопутных коридоров", никаких ХНР/ОНР, никаких "зачистим Киев от бандеровцев"... Да, добились. Никаких "сухопутных коридоров", никаких ХНР/ОНР, никаких "зачистим Киев от бандеровцев"... Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4620 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 18:21 Faceless написав: ЛАД написав: "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? Сколько лет ещё надо? "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? Сколько лет ещё надо?

Почитайте историю. Такие конфликты могут тянутся десятилетиями. Почитайте историю. Такие конфликты могут тянутся десятилетиями.

Могут.

Если ничего не делать, так и будет.

Вас устраивает тлеющий конфликт на границе, кот. в любой момент может полыхнуть? И каждый день гибнущие солдаты?

Меня нет. Тем более, слишком близко живу по сравнению с Вами.



ЛАД написав: Зачистка... Красивое слово... После "зачистки" как будут относиться к Украине местные жители?

Фантазируйте дальше. Зачистка... Красивое слово... После "зачистки" как будут относиться к Украине местные жители?Фантазируйте дальше.

Фантазируете сейчас вы. Это ж не карательные батальоны. Фантазируете сейчас вы. Это ж не карательные батальоны.

Тогда уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под зачисткой.



ЛАД написав: "Поджать хвост" - аргумент убойный. Но признать, что против Кличко Вы на ринге не выстоите и минуты, это тоже "поджать хвост"? "Поджать хвост" - аргумент убойный. Но признать, что против Кличко Вы на ринге не выстоите и минуты, это тоже "поджать хвост"?

Ринг плохой пример. На ринг выходят обе стороны и по своей воле.

У вас бандиты часть дома оккупировали. Да, может на текущий момент, если пойдете тупо в лоб - ничего и не получится. Но это ж не значит, что надо сдаться, идти на оформление сделки о передаче собственности. Ринг плохой пример. На ринг выходят обе стороны и по своей воле.У вас бандиты часть дома оккупировали. Да, может на текущий момент, если пойдете тупо в лоб - ничего и не получится. Но это ж не значит, что надо сдаться, идти на оформление сделки о передаче собственности.

Ринг вполне нормальный пример. "По своей воле" то таке. А если вас вытолкнут на ринг против воли, вы станете драться с Кличко?

А если даже станете, в результате сомневаетесь?



ЛАД написав: Пути решения назвать не могу - уже писал, не обладаю объективной информацией о ситуации на Донбассе. Ни об экономическом положении, ни о настроениях жителей. Если верить нашим СМИ, то, возможно, надо от него просто отказаться. Пути решения назвать не могу - уже писал, не обладаю объективной информацией о ситуации на Донбассе. Ни об экономическом положении, ни о настроениях жителей. Если верить нашим СМИ, то, возможно, надо от него просто отказаться.

Я тоже оперирую умозаключениями. При этом вариант "ну ниче ж не поделаешь" считаю не просто проигрышным, а опасным прецедентом. Как и вариант "ну мы перестаем стрелять, мож и вы перестанете. а?" - этот еще более позорный.

Хотя вашу позицию вообще не могу сейчас понять. То вы признаете, что не можете назвать пути решений, то все подряд кроме "перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне) называете фантазиями. Я тоже оперирую умозаключениями. При этом вариант "ну ниче ж не поделаешь" считаю не просто проигрышным, а опасным прецедентом. Как и вариант "ну мы перестаем стрелять, мож и вы перестанете. а?" - этот еще более позорный.Хотя вашу позицию вообще не могу сейчас понять. То вы признаете, что не можете назвать пути решений, то все подряд кроме "перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне) называете фантазиями.

Не передёргивайте, фантазиями я назвал слова о военном решении и "добиться того...", о чём Вы написали без каких-то уступок с нашей стороны.

Насчёт, <<"перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне)>> - это Вы так понимаете, я о таком не писал.





ЛАД написав: Вы уверены в этих утверждениях? Сомневаюсь, что у Вас больше информации, чем у меня. Вы уверены в этих утверждениях? Сомневаюсь, что у Вас больше информации, чем у меня.

Если уж я утверждаю, значит уверен. При этом я, само собой, могу и ошибаться. Если уж я утверждаю, значит уверен. При этом я, само собой, могу и ошибаться.

На чём основана Ваша уверенность в том, что

- со стороны боевиков нет жесткого подчинения их "верховному" командованию, не факт, что само командование существует.

- вся модель существования "ЛДНР" - криминальный анклав на обеспечении РФ - основан на продолжающихся боевых действиях. Вся их власть над регионом держится на вооруженных боевиках вне закона. В парадигме "без стрельбы" у них нет власти и перспектив.

Причём, именно сегодня, а не 3-5 лет назад?

""без стрельбы" у них нет власти" - не хочу даже комментировать. Не смешно.

Где росс. ставленники потеряли власть после прекращения боевых действий - в Осетии, Абхазии, Приднестровье? Вроде нигде не слышал об этом.





ЛАД написав: ЛНДР и так в Украине.

Интересное утверждение!

Крым тоже? Интересное утверждение!Крым тоже?

На самом деле и Крым тоже, но с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала.

От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу. На самом деле и Крым тоже, но с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала.От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу.

Разница есть, но не такая уж большая.

Если на какой-то территории "фактически не действуют наши законы", значит, фактически на данный момент это не наша территория. Могут.Если ничего не делать, так и будет.Вас устраивает тлеющий конфликт на границе, кот. в любой момент может полыхнуть? И каждый день гибнущие солдаты?Меня нет. Тем более, слишком близко живу по сравнению с Вами.Тогда уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под зачисткой.Ринг вполне нормальный пример. "По своей воле" то таке. А если вас вытолкнут на ринг против воли, вы станете драться с Кличко?А если даже станете, в результате сомневаетесь?Не передёргивайте, фантазиями я назвал слова о военном решении и "добиться того...", о чём Вы написали без каких-то уступок с нашей стороны.Насчёт, <<"перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне)>> - это Вы так понимаете, я о таком не писал.На чём основана Ваша уверенность в том, чтоПричём, именно сегодня, а не 3-5 лет назад?""без стрельбы" у них нет власти" - не хочу даже комментировать. Не смешно.Где росс. ставленники потеряли власть после прекращения боевых действий - в Осетии, Абхазии, Приднестровье? Вроде нигде не слышал об этом.Разница есть, но не такая уж большая.Если на какой-то территории "фактически не действуют наши законы", значит,это не наша территория. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13718 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4224 раз. Подякували: 3899 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 18:32 Sommer написав: ЛАД написав: "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились?



Да, добились. Никаких "сухопутных коридоров", никаких ХНР/ОНР, никаких "зачистим Киев от бандеровцев"... Да, добились. Никаких "сухопутных коридоров", никаких ХНР/ОНР, никаких "зачистим Киев от бандеровцев"...

Этого добились ещё в 2014.

Чего добились за последующие 5 лет?



В 2014 Порошенко обещал закончить войну (победить) за считанные недели (или дни? уж не помню). И, в общем, было в принципе реально, если бы не вмешательство РФ.

Сегодня никаких разговоров о "зачистим Донбасс от сепаратистов" тоже не слышно. Этого добились ещё в 2014.Чего добились за последующие 5 лет?В 2014 Порошенко обещал закончить войну (победить) за считанные недели (или дни? уж не помню). И, в общем, было в принципе реально, если бы не вмешательство РФ.Сегодня никаких разговоров о "зачистим Донбасс от сепаратистов" тоже не слышно. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13718 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4224 раз. Подякували: 3899 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 19:17 Волгарь написав: mephala написав: Волгарь написав: На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ . На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же

оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша. оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша.

Так ведь этого никто и не скрывает. Чечню раздавила в итоге весьма несовершенная в то время российская военная машина именно потому, что кроме нескольких сотен зарубежных террористов всех мастей, за ней стояли лишь несколько десятков миллионов долларов, которые бородатые спонсоры этих террористов собирали во время пятничных молебнов в мечетях на берегу Персидского залива. За ЛНДР стоит 1-я/2-я военная сила мира, в котором, как и 80 лет назад, НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ. Поэтому военного решения конфликта просто нет.

Можно еще лет 30 не признавать этого простого факта, но боюсь к тому моменту, учитывая темпы депопуляции и эмиграции, в стране останется лишь половина нынешнего населения, и проблема Донбасса автоматически отойдет на 10-ый план. Так ведь этого никто и не скрывает. Чечню раздавила в итоге весьма несовершенная в то время российская военная машина именно потому, что кроме нескольких сотен зарубежных террористов всех мастей, за ней стояли лишь несколько десятков миллионов долларов, которые бородатые спонсоры этих террористов собирали во время пятничных молебнов в мечетях на берегу Персидского залива. За ЛНДР стоит 1-я/2-я военная сила мира, в котором, как и 80 лет назад, НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ. Поэтому военного решения конфликта просто нет.Можно еще лет 30 не признавать этого простого факта, но боюсь к тому моменту, учитывая темпы депопуляции и эмиграции, в стране останется лишь половина нынешнего населения, и проблема Донбасса автоматически отойдет на 10-ый план.

Волгарь написав: Не бред. Со стороны ВСУ на фронте около 65 тыс, ЛНДР -35 тыс. Всего 100.

На сепаратистских территориях находится около 6 тыс. российских военнослужащих (в основном инструкторов и штабных). Но даже если представить, что 5 тыс. из них участвуют (что маловероятно) в боевых действиях - ЭТО И ЕСТЬ 5%. А в реале, эту недостающую квоту с обеих сторон заполняют иностранные добровольцы-наемники. Не бред. Со стороны ВСУ на фронте около 65 тыс, ЛНДР -35 тыс. Всего 100.На сепаратистских территориях находится около 6 тыс. российских военнослужащих (в основном инструкторов и штабных). Но даже если представить, что 5 тыс. из них участвуют (что маловероятно) в боевых действиях - ЭТО И ЕСТЬ 5%. А в реале, эту недостающую квотузаполняют иностранные добровольцы-наемники.

1) ви так і не відповіли на запитання який же процент іноземних учасників робить конфлікт не громадянським?

2) з ваших же слів за "лднр" стоїть "1-я/2-я военная сила мира" то які ж це 5% іноземців учасників конфлікту? те що "1-я/2-я военная сила мира" розквартирована не на території "лднр" а стоїть на самому кордоні і готова ринутись в бій при будь яких рухах української армії якраз і визначає що вони всі учасники конфлікту.

ви або труси вдіньте або хрестик зніміть. а то виходить зайшли в Іловайск/Дебальцево (або будь де ще) постріляли а потім вийшли і вже не учасники конфлікту? хитро хитро. 1) ви так і не відповіли на запитання який же процент іноземних учасників робить конфлікт не громадянським?2) з ваших же слів за "лднр" стоїть "1-я/2-я военная сила мира" то які ж це 5% іноземців учасників конфлікту? те що "1-я/2-я военная сила мира" розквартирована не на території "лднр" а стоїть на самому кордоні і готова ринутись в бій при будь яких рухах української армії якраз і визначає що вони всі учасники конфлікту.ви або труси вдіньте або хрестик зніміть. а то виходить зайшли в Іловайск/Дебальцево (або будь де ще) постріляли а потім вийшли і вже не учасники конфлікту? хитро хитро. mephala Повідомлень: 5030 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 645 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 20:37 ЛАД написав: Вас устраивает тлеющий конфликт на границе, кот. в любой момент может полыхнуть? И каждый день гибнущие солдаты?

Меня нет. Тем более, слишком близко живу по сравнению с Вами.

Вас устраивает тлеющий конфликт на границе, кот. в любой момент может полыхнуть? И каждый день гибнущие солдаты?Меня нет. Тем более, слишком близко живу по сравнению с Вами.



Текущая форма защиты, к сожалению, или счастью - самое меньшее из зол. Реституции к 2013-му не будет - РФ потребует признание Крыма в обмен на мнимое возвращение Донбасса. Но сделай это (хотя какой политик согласиться подписать себе приговор???), и мы сразу же получим удар по Одессе, или вашему родному Харькову.



РФ будет навязывать свою волю столько раз, сколько мы будем проявлять слабинку. Заморозка конфликта - самая эффективная стратегия, пока путин не уйдет, и мы не увидим и не прощупаем преемника.



А чтобы меньше гибли военные (полностью избежать этого мы, увы, не сможем), нужно перестать воровать на армии и обеспечить их такими средствами защиты, которые есть у армии Израиля (естественно, речь о персональных средствах - использовать танки, авиацию и высокоточные ракеты для зачистки прилежащих территорий от боевиков в условиях консервации невозможно). Ну и этим людям мы все обязаны своим спокойствием, поэтому их семьям должны быть обеспечены самые высокие социальные гарантии на случай их гибели Текущая форма защиты, к сожалению, или счастью - самое меньшее из зол. Реституции к 2013-му не будет - РФ потребует признание Крыма в обмен на мнимое возвращение Донбасса. Но сделай это (хотя какой политик согласиться подписать себе приговор???), и мы сразу же получим удар по Одессе, или вашему родному Харькову.РФ будет навязывать свою волю столько раз, сколько мы будем проявлять слабинку. Заморозка конфликта - самая эффективная стратегия, пока путин не уйдет, и мы не увидим и не прощупаем преемника.А чтобы меньше гибли военные (полностью избежать этого мы, увы, не сможем), нужно перестать воровать на армии и обеспечить их такими средствами защиты, которые есть у армии Израиля (естественно, речь о персональных средствах - использовать танки, авиацию и высокоточные ракеты для зачистки прилежащих территорий от боевиков в условиях консервации невозможно). Ну и этим людям мы все обязаны своим спокойствием, поэтому их семьям должны быть обеспечены самые высокие социальные гарантии на случай их гибели zРадио

Повідомлень: 3095 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 21:09 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Вас устраивает тлеющий конфликт на границе, кот. в любой момент может полыхнуть? И каждый день гибнущие солдаты?

Меня нет. Тем более, слишком близко живу по сравнению с Вами. Вас устраивает тлеющий конфликт на границе, кот. в любой момент может полыхнуть? И каждый день гибнущие солдаты?Меня нет. Тем более, слишком близко живу по сравнению с Вами. Давайте порівняємо півріччя кожного року

___________________1 півріччя______2017__________2018__________2019

Втрати солдат в ОРДЛО______________132___________55____________60

втрати на залізниці________________186______138(5місяців)___153(5місяц)

втрати від відпочинку на воді______800___________874___________640

втрати в автокатастрофах___________1700__________1400__________1200



Якби наші керівники були б трошки передбачливішими-то вони б кожного місяця друкували статистику в табличці а-ля моя...

тодіб в різних замаскованих пропоГандонів-не було б можливості спекулювати на темі

Українська влада-бездіяльна у вирішенні проблеми ОРДЛО....

Я надіюсь всі розуміють що від того що смертність на залізниці в 1,5 рази більша ніж солдат в ОРДЛО ,на відпочинку коло води в 6-12 разів більша ,на автошляхах в 15-25 разів більша - ніхто не відмовляється від залізниці,купання чи автомобілів.

А те що в ОРДЛО гине на порядок менше військових ніж від перечислених мною причин - і є заслуга наших військових/дипломатів/президентів/премєрів/спікерів/....

Таким чином жодня тявка не може гавкати на караван. Давайте порівняємо півріччя кожного року___________________1 півріччя______2017__________2018__________2019Втрати солдат в ОРДЛО______________132___________55____________60втрати на залізниці________________186______138(5місяців)___153(5місяц)втрати від відпочинку на воді______800___________874___________640втрати в автокатастрофах___________1700__________1400__________1200Якби наші керівники були б трошки передбачливішими-то вони б кожного місяця друкували статистику в табличці а-ля моя...тодіб в різних замаскованих пропоГандонів-не було б можливості спекулювати на теміУкраїнська влада-бездіяльна у вирішенні проблеми ОРДЛО....Я надіюсь всі розуміють що від того що смертність на залізниці в 1,5 рази більша ніж солдат в ОРДЛО ,на відпочинку коло води в 6-12 разів більша ,на автошляхах в 15-25 разів більша - ніхто не відмовляється від залізниці,купання чи автомобілів.А те що в ОРДЛО гине на порядок менше військових ніж від перечислених мною причин - і є заслуга наших військових/дипломатів/президентів/премєрів/спікерів/....Таким чином жодня тявка не може гавкати на караван. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21232 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 21:33 budivelnik

Тявкати на караван



Вы караваны не путайте)))



Зализниця, автошляхи приносят пользу в отличие от войны.

Ими пользуются массы гораздо большие, чем участвует в б-д.

Абсолютные цифры - это ни о чем.

Не говоря уже о качественном составе. Ведь, как правило, на фронте отдают жизни лучшие граждане... Тонут и бьются - пьяные и т.д.



Вы же сами часто упираете на причину многих негараздiв - войну (что она и тягар, и препятствует заходу инвесторов и т.д.).



А тут начали сами обосновывать, что война - дескать, ничего страшного для государства и общества.



З.Ы. политики и управленцы не настолько глупы...

Чтобы хоть один из них додумался проводить параллели между числами погибших на фронте, на дорогах, на воде и т.д.

Ну ни одного нет! Даже намекающего.

Такой уникум есть только на этом форуме.





З.з.ы. чего же Вы параллель числа погибших на Майдане с погибшими, например, на воде не привели?



Давно не заходил ... уровень глупости только растёт.

Жах... Тявкати на караванВы караваны не путайте)))Зализниця, автошляхи приносят пользу в отличие от войны.Ими пользуются массы гораздо большие, чем участвует в б-д.Абсолютные цифры - это ни о чем.Не говоря уже о качественном составе. Ведь, как правило, на фронте отдают жизни лучшие граждане... Тонут и бьются - пьяные и т.д.Вы же сами часто упираете на причину многих негараздiв - войну (что она и тягар, и препятствует заходу инвесторов и т.д.).А тут начали сами обосновывать, что война - дескать, ничего страшного для государства и общества.З.Ы. политики и управленцы не настолько глупы...Чтобы хоть один из них додумался проводить параллели между числами погибших на фронте, на дорогах, на воде и т.д.Ну ни одного нет! Даже намекающего.Такой уникум есть только на этом форуме.З.з.ы. чего же Вы параллель числа погибших на Майдане с погибшими, например, на воде не привели?Давно не заходил ... уровень глупости только растёт.Жах... Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 21994 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 21:35 budivelnik написав: Давайте порівняємо півріччя кожного року

___________________1 півріччя______2017__________2018__________2019

Втрати солдат в ОРДЛО______________132___________55____________60

втрати на залізниці________________186______138(5місяців)___153(5місяц)

втрати від відпочинку на воді______800___________874___________640

втрати в автокатастрофах___________1700__________1400__________1200



Якби наші керівники були б трошки передбачливішими-то вони б кожного місяця друкували статистику в табличці а-ля моя...

Давайте порівняємо півріччя кожного року___________________1 півріччя______2017__________2018__________2019Втрати солдат в ОРДЛО______________132___________55____________60втрати на залізниці________________186______138(5місяців)___153(5місяц)втрати від відпочинку на воді______800___________874___________640втрати в автокатастрофах___________1700__________1400__________1200Якби наші керівники були б трошки передбачливішими-то вони б кожного місяця друкували статистику в табличці а-ля моя...



Совсем неочевидно, будет ли от этого больше пользы, или вреда. Смертей в ООС в абсолюте не очень много (как бы цинично это не звучало), но смертность то в сотни раз выше, чем в предложенных тобой секторах!



Ездят/ходят по дорогам 99% украинцев. Купаются в водоемах - 50%. А служат в ООС - 0,12%!



ИМХО, не стоит делать пиар на смертях - можно нарваться на гораздо более сильный анти-пиар... Совсем неочевидно, будет ли от этого больше пользы, или вреда. Смертей в ООС в абсолюте не очень много (как бы цинично это не звучало), но смертность то в сотни раз выше, чем в предложенных тобой секторах!Ездят/ходят по дорогам 99% украинцев. Купаются в водоемах - 50%. А служат в ООС - 0,12%!ИМХО, не стоит делать пиар на смертях - можно нарваться на гораздо более сильный анти-пиар... zРадио

Повідомлень: 3095 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 21:44 zРадио написав: budivelnik написав: Давайте порівняємо півріччя кожного року

___________________1 півріччя______2017__________2018__________2019

Втрати солдат в ОРДЛО______________132___________55____________60

втрати на залізниці________________186______138(5місяців)___153(5місяц)

втрати від відпочинку на воді______800___________874___________640

втрати в автокатастрофах___________1700__________1400__________1200



Якби наші керівники були б трошки передбачливішими-то вони б кожного місяця друкували статистику в табличці а-ля моя...

Давайте порівняємо півріччя кожного року___________________1 півріччя______2017__________2018__________2019Втрати солдат в ОРДЛО______________132___________55____________60втрати на залізниці________________186______138(5місяців)___153(5місяц)втрати від відпочинку на воді______800___________874___________640втрати в автокатастрофах___________1700__________1400__________1200Якби наші керівники були б трошки передбачливішими-то вони б кожного місяця друкували статистику в табличці а-ля моя...



Совсем неочевидно, будет ли от этого больше пользы, или вреда. Смертей в ООС в абсолюте не очень много (как бы цинично это не звучало), но смертность то в сотни раз выше, чем в предложенных тобой секторах!



Ездят/ходят по дорогам 99% украинцев. Купаются в водоемах - 50%. А служат в ООС - 0,12%!



ИМХО, не стоит делать пиар на смертях - можно нарваться на гораздо более сильный анти-пиар... Совсем неочевидно, будет ли от этого больше пользы, или вреда. Смертей в ООС в абсолюте не очень много (как бы цинично это не звучало), но смертность то в сотни раз выше, чем в предложенных тобой секторах!Ездят/ходят по дорогам 99% украинцев. Купаются в водоемах - 50%. А служат в ООС - 0,12%!ИМХО, не стоит делать пиар на смертях - можно нарваться на гораздо более сильный анти-пиар...

Читайте между строк, внимательно обозревая цифры будивельника.

Наш "патриот" всего то хотел подчеркнуть, что он, катаясь по дорогам и купаясь в озере, рискует больше любого АТОшника. Типа "здесь мой пост!"))) Читайте между строк, внимательно обозревая цифры будивельника.Наш "патриот" всего то хотел подчеркнуть, что он, катаясь по дорогам и купаясь в озере, рискует больше любого АТОшника. Типа "здесь мой пост!"))) antey1969 1

Повідомлень: 8593 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1017 раз. Подякували: 2282 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:05 antey1969 написав: zРадио написав: budivelnik написав: Давайте порівняємо півріччя кожного року

___________________1 півріччя_2017__________2018__________2019

Втрати солдат в ОРДЛО_________132___________55____________60

втрати на залізниці___________186______138(5місяців)___153(5місяц)

втрати від відпочинку на воді_800___________874___________640

втрати в автокатастрофах______1700__________1400__________1200



Якби наші керівники були б трошки передбачливішими-то вони б кожного місяця друкували статистику в табличці а-ля моя... Давайте порівняємо півріччя кожного року___________________1 півріччя_2017__________2018__________2019Втрати солдат в ОРДЛО_________132___________55____________60втрати на залізниці___________186______138(5місяців)___153(5місяц)втрати від відпочинку на воді_800___________874___________640втрати в автокатастрофах______1700__________1400__________1200Якби наші керівники були б трошки передбачливішими-то вони б кожного місяця друкували статистику в табличці а-ля моя... Совсем неочевидно, будет ли от этого больше пользы, или вреда. Смертей в ООС в абсолюте не очень много (как бы цинично это не звучало), но смертность то в сотни раз выше, чем в предложенных тобой секторах!

Ездят/ходят по дорогам 99% украинцев. Купаются в водоемах - 50%. А служат в ООС - 0,12%!



ИМХО, не стоит делать пиар на смертях - можно нарваться на гораздо более сильный анти-пиар... Совсем неочевидно, будет ли от этого больше пользы, или вреда. Смертей в ООС в абсолюте не очень много (как бы цинично это не звучало), но смертность то в сотни раз выше, чем в предложенных тобой секторах!Ездят/ходят по дорогам 99% украинцев. Купаются в водоемах - 50%. А служат в ООС - 0,12%!ИМХО, не стоит делать пиар на смертях - можно нарваться на гораздо более сильный анти-пиар... Читайте между строк, внимательно обозревая цифры будивельника.

Наш "патриот" всего то хотел подчеркнуть, что он, катаясь по дорогам и купаясь в озере, рискует больше любого АТОшника. Типа "здесь мой пост!"))) Читайте между строк, внимательно обозревая цифры будивельника.Наш "патриот" всего то хотел подчеркнуть, что он, катаясь по дорогам и купаясь в озере, рискует больше любого АТОшника. Типа "здесь мой пост!"))) Всі висказались?

1 Я радий що до ледів-зедів-тедів приєдналась ще одна консерва з душком і ми тепер маємо можливість фільтрувати інформацію і від цього нана....

2 Є методологічні данні а є особливості людського сприйняття...

Згідно методології - ви може й праві...

А от згідно емоційним сприйняттям людини...

Якби влада подавала інформацію в вигляді як пропоную я - тоді б навіть слабоосвічена більшість усвідомила б ,що влада максимально зменшила вплив на емоції населення, який би виникав від втрат на лінії розмежування

І це правильно , бо 99,88% населення України не змоглоб жити під постійним стресом бойових дій...

Тому втрати 1 людина в 3 дні - це той максимум.який сьогодні платить 99,88% населення за те , щоб не переживати і не хвилюватись від того що десь йде війна.



ПС

Мені зрозумілі істерики тих хто живе коло ОРДЛО...Їх емоції і страхи на порядок(а то й на три) більші від наявності ОРДЛО ніж такіж емоції киян чи галичан....

Але совкофіли і русофіли нехай бачать до чого привели їх викрики про братній народ,який свідомо спочатку кинув бурятів і чеченців.для яких українські росіяни - це люди десятого сорту яких можна принижувати і вбивати...от тому наші лади-теди так переживають ,вони розуміють що якщо Україна плюне на ОРДЛО-то їм гаплик в першу чергу

Алде вони не розуміють - якщо скористатись їхніми навіяними зомбоящиком педерації порадами - гаплик вже настане всій Україні...

От і виходить

москалики воюють ,в русофілів дупи болять... Всі висказались?1 Я радий що до ледів-зедів-тедів приєдналась ще одна консерва з душком і ми тепер маємо можливість фільтрувати інформацію і від цього нана....2 Є методологічні данні а є особливості людського сприйняття...Згідно методології - ви може й праві...А от згідно емоційним сприйняттям людини...Якби влада подавала інформацію в вигляді як пропоную я - тоді б навіть слабоосвічена більшість усвідомила б ,що влада максимально зменшила вплив на емоції населення, який би виникав від втрат на лінії розмежуванняІ це правильно , бо 99,88% населення України не змоглоб жити під постійним стресом бойових дій...Тому втрати 1 людина в 3 дні - це той максимум.який сьогодні платить 99,88% населення за те , щоб не переживати і не хвилюватись від того що десь йде війна.ПСМені зрозумілі істерики тих хто живе коло ОРДЛО...Їх емоції і страхи на порядок(а то й на три) більші від наявності ОРДЛО ніж такіж емоції киян чи галичан....Але совкофіли і русофіли нехай бачать до чого привели їх викрики про братній народ,який свідомо спочатку кинув бурятів і чеченців.для яких українські росіяни - це люди десятого сорту яких можна принижувати і вбивати...от тому наші лади-теди так переживають ,вони розуміють що якщо Україна плюне на ОРДЛО-то їм гаплик в першу чергуАлде вони не розуміють - якщо скористатись їхніми навіяними зомбоящиком педерації порадами - гаплик вже настане всій Україні...От і виходитьмоскалики воюють ,в русофілів дупи болять... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21232 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3706370737083709 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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