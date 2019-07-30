Да, добились. Никаких "сухопутных коридоров", никаких ХНР/ОНР, никаких "зачистим Киев от бандеровцев"...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 лип, 2019 17:44
Да, добились. Никаких "сухопутных коридоров", никаких ХНР/ОНР, никаких "зачистим Киев от бандеровцев"...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 30 лип, 2019 18:21
Могут.
Если ничего не делать, так и будет.
Вас устраивает тлеющий конфликт на границе, кот. в любой момент может полыхнуть? И каждый день гибнущие солдаты?
Меня нет. Тем более, слишком близко живу по сравнению с Вами.
Тогда уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под зачисткой.
Ринг вполне нормальный пример. "По своей воле" то таке. А если вас вытолкнут на ринг против воли, вы станете драться с Кличко?
А если даже станете, в результате сомневаетесь?
Не передёргивайте, фантазиями я назвал слова о военном решении и "добиться того...", о чём Вы написали без каких-то уступок с нашей стороны.
Насчёт, <<"перестать стрелять" (как мы все понимаем, односторонне)>> - это Вы так понимаете, я о таком не писал.
На чём основана Ваша уверенность в том, что
Причём, именно сегодня, а не 3-5 лет назад?
""без стрельбы" у них нет власти" - не хочу даже комментировать. Не смешно.
Где росс. ставленники потеряли власть после прекращения боевых действий - в Осетии, Абхазии, Приднестровье? Вроде нигде не слышал об этом.
Разница есть, но не такая уж большая.
Если на какой-то территории "фактически не действуют наши законы", значит, фактически на данный момент это не наша территория.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 30 лип, 2019 18:32
Этого добились ещё в 2014.
Чего добились за последующие 5 лет?
В 2014 Порошенко обещал закончить войну (победить) за считанные недели (или дни? уж не помню). И, в общем, было в принципе реально, если бы не вмешательство РФ.
Сегодня никаких разговоров о "зачистим Донбасс от сепаратистов" тоже не слышно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 30 лип, 2019 19:17
1) ви так і не відповіли на запитання який же процент іноземних учасників робить конфлікт не громадянським?
2) з ваших же слів за "лднр" стоїть "1-я/2-я военная сила мира" то які ж це 5% іноземців учасників конфлікту? те що "1-я/2-я военная сила мира" розквартирована не на території "лднр" а стоїть на самому кордоні і готова ринутись в бій при будь яких рухах української армії якраз і визначає що вони всі учасники конфлікту.
ви або труси вдіньте або хрестик зніміть. а то виходить зайшли в Іловайск/Дебальцево (або будь де ще) постріляли а потім вийшли і вже не учасники конфлікту? хитро хитро.
Додано: Вів 30 лип, 2019 20:37
Текущая форма защиты, к сожалению, или счастью - самое меньшее из зол. Реституции к 2013-му не будет - РФ потребует признание Крыма в обмен на мнимое возвращение Донбасса. Но сделай это (хотя какой политик согласиться подписать себе приговор???), и мы сразу же получим удар по Одессе, или вашему родному Харькову.
РФ будет навязывать свою волю столько раз, сколько мы будем проявлять слабинку. Заморозка конфликта - самая эффективная стратегия, пока путин не уйдет, и мы не увидим и не прощупаем преемника.
А чтобы меньше гибли военные (полностью избежать этого мы, увы, не сможем), нужно перестать воровать на армии и обеспечить их такими средствами защиты, которые есть у армии Израиля (естественно, речь о персональных средствах - использовать танки, авиацию и высокоточные ракеты для зачистки прилежащих территорий от боевиков в условиях консервации невозможно). Ну и этим людям мы все обязаны своим спокойствием, поэтому их семьям должны быть обеспечены самые высокие социальные гарантии на случай их гибели
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:09
Re: Політичні дискусії
Давайте порівняємо півріччя кожного року
___________________1 півріччя______2017__________2018__________2019
Втрати солдат в ОРДЛО______________132___________55____________60
втрати на залізниці________________186______138(5місяців)___153(5місяц)
втрати від відпочинку на воді______800___________874___________640
втрати в автокатастрофах___________1700__________1400__________1200
Якби наші керівники були б трошки передбачливішими-то вони б кожного місяця друкували статистику в табличці а-ля моя...
тодіб в різних замаскованих пропоГандонів-не було б можливості спекулювати на темі
Українська влада-бездіяльна у вирішенні проблеми ОРДЛО....
Я надіюсь всі розуміють що від того що смертність на залізниці в 1,5 рази більша ніж солдат в ОРДЛО ,на відпочинку коло води в 6-12 разів більша ,на автошляхах в 15-25 разів більша - ніхто не відмовляється від залізниці,купання чи автомобілів.
А те що в ОРДЛО гине на порядок менше військових ніж від перечислених мною причин - і є заслуга наших військових/дипломатів/президентів/премєрів/спікерів/....
Таким чином жодня тявка не може гавкати на караван.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:33
budivelnik
Тявкати на караван
Вы караваны не путайте)))
Зализниця, автошляхи приносят пользу в отличие от войны.
Ими пользуются массы гораздо большие, чем участвует в б-д.
Абсолютные цифры - это ни о чем.
Не говоря уже о качественном составе. Ведь, как правило, на фронте отдают жизни лучшие граждане... Тонут и бьются - пьяные и т.д.
Вы же сами часто упираете на причину многих негараздiв - войну (что она и тягар, и препятствует заходу инвесторов и т.д.).
А тут начали сами обосновывать, что война - дескать, ничего страшного для государства и общества.
З.Ы. политики и управленцы не настолько глупы...
Чтобы хоть один из них додумался проводить параллели между числами погибших на фронте, на дорогах, на воде и т.д.
Ну ни одного нет! Даже намекающего.
Такой уникум есть только на этом форуме.
З.з.ы. чего же Вы параллель числа погибших на Майдане с погибшими, например, на воде не привели?
Давно не заходил ... уровень глупости только растёт.
Жах...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:35
Совсем неочевидно, будет ли от этого больше пользы, или вреда. Смертей в ООС в абсолюте не очень много (как бы цинично это не звучало), но смертность то в сотни раз выше, чем в предложенных тобой секторах!
Ездят/ходят по дорогам 99% украинцев. Купаются в водоемах - 50%. А служат в ООС - 0,12%!
ИМХО, не стоит делать пиар на смертях - можно нарваться на гораздо более сильный анти-пиар...
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:44
Читайте между строк, внимательно обозревая цифры будивельника.
Наш "патриот" всего то хотел подчеркнуть, что он, катаясь по дорогам и купаясь в озере, рискует больше любого АТОшника. Типа "здесь мой пост!")))
Додано: Вів 30 лип, 2019 22:05
Всі висказались?
1 Я радий що до ледів-зедів-тедів приєдналась ще одна консерва з душком і ми тепер маємо можливість фільтрувати інформацію і від цього нана....
2 Є методологічні данні а є особливості людського сприйняття...
Згідно методології - ви може й праві...
А от згідно емоційним сприйняттям людини...
Якби влада подавала інформацію в вигляді як пропоную я - тоді б навіть слабоосвічена більшість усвідомила б ,що влада максимально зменшила вплив на емоції населення, який би виникав від втрат на лінії розмежування
І це правильно , бо 99,88% населення України не змоглоб жити під постійним стресом бойових дій...
Тому втрати 1 людина в 3 дні - це той максимум.який сьогодні платить 99,88% населення за те , щоб не переживати і не хвилюватись від того що десь йде війна.
ПС
Мені зрозумілі істерики тих хто живе коло ОРДЛО...Їх емоції і страхи на порядок(а то й на три) більші від наявності ОРДЛО ніж такіж емоції киян чи галичан....
Але совкофіли і русофіли нехай бачать до чого привели їх викрики про братній народ,який свідомо спочатку кинув бурятів і чеченців.для яких українські росіяни - це люди десятого сорту яких можна принижувати і вбивати...от тому наші лади-теди так переживають ,вони розуміють що якщо Україна плюне на ОРДЛО-то їм гаплик в першу чергу
Алде вони не розуміють - якщо скористатись їхніми навіяними зомбоящиком педерації порадами - гаплик вже настане всій Україні...
От і виходить
москалики воюють ,в русофілів дупи болять...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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