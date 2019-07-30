Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Расследование итальянца Джана Миколесина. Грузинские снайперы рассказывают ему, что стрелять приказал Пашинский, приказы отдавал и Гаврилюк. Инструкции также давал американец Брайан Кристофер. Оружие принесли лично Пашинский и Кристофер. Грузины получили за это по 1 000 долларов, им обещали дать потом еще по 5 000 долларов. Три тысячи долларов - такова стоимость жизней "Небесной сотни" и всего, что было позже в стране...
Заинтересовало, чего так Аваков и Гройсман высказали своё фи ушедшему барыге после его интервью УП. Прочитал, действительно скользкий типок. - Вы знаете откуда взялась цена в 300 миллионов долларов за Кузницу. - Не знаю. - Вы знаете какая аудиторская фирма рекомендовала такую цену. - Не знаю. - Вы участвовали в переговорах по продаже. - Не интересовался переговорами.
И забавно, что это тот самый человек, который после обычного поста в фейсбуке звонил и интересовался - каких реформ тебе не хватает. А тут продажа одного из основных активов его жизни, и он не интересовался ))) Сдается полуфиктивная продажа с уклонением от уплаты налогов. Будет как с Аль-Капоне, имхо.
Труба говорит, что Порошенко отрицает реальность: Производства есть, их 11 30 июля 2019
Прямая речь: "В последнем интервью (интервью УП, опубликованное 30 июля – УП) Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель".
"Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас.
Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует.
Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает.
Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять".
Вряд ли - у нас только дураки воруют в нарушение закона. А хитросделанные "хозяева жизни" - лоббируют законы под себя. Уверен, что за неуплату налогов не зацепятся. Процессы будут публичными, и обвинение там должно быть железобетонное.
Ну а то, что клоун (истинный, имеется в виду) отвечает на все вопросы следователя либо "не знаю", либо "не помню", так это не от большого ума Будут значит на показаниях свидетелей строить дело - а уж то, что его сольют все, сомневаться не приходится. По-сути, мы уже имеем счастье лицезреть каждый день по несколько "каминг-аутов"...