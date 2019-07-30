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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:15

Признания снайперов, убивавших людей на Киевском майдане (Русский перевод, робот)
Опубликовано: 20 нояб. 2017 г.

https://www.youtube.com/watch?v=HNsnjlmN_JA
Оригинал озвучки на итальянском: https://youtu.be/DBxiG5N6Qu0

Расследование итальянца Джана Миколесина. Грузинские снайперы рассказывают ему, что стрелять приказал Пашинский, приказы отдавал и Гаврилюк. Инструкции также давал американец Брайан Кристофер.
Оружие принесли лично Пашинский и Кристофер.
Грузины получили за это по 1 000 долларов, им обещали дать потом еще по 5 000 долларов.
Три тысячи долларов - такова стоимость жизней "Небесной сотни" и всего, что было позже в стране...
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:21

Заинтересовало, чего так Аваков и Гройсман высказали своё фи ушедшему барыге после его интервью УП.
Прочитал, действительно скользкий типок.
- Вы знаете откуда взялась цена в 300 миллионов долларов за Кузницу.
- Не знаю.
- Вы знаете какая аудиторская фирма рекомендовала такую цену.
- Не знаю.
- Вы участвовали в переговорах по продаже.
- Не интересовался переговорами.

И забавно, что это тот самый человек, который после обычного поста в фейсбуке звонил и интересовался - каких реформ тебе не хватает. А тут продажа одного из основных активов его жизни, и он не интересовался )))
Сдается полуфиктивная продажа с уклонением от уплаты налогов. Будет как с Аль-Капоне, имхо.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:33

budivelnik
Консерва, эмоции, совкофилы, русофилы, поради, навеянные зомбоящком педерации --- вот и вся основа содержания.
То есть сплошная демагогия.

Вас объективно тыкнули в Вашу ошибку (глупость) с табличкой погибших.
Разумеется, что ответить Вам нечего.
Поэтому Вы перешли на демагогию.

Ну сами хоть подумали бы, что такая глупость (проведение параллелей) не использовалась ни одним политиком и управленцем. Даже самым тупым...
Потому что это даже ниже дна глупости.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:39

Труба говорит, что Порошенко отрицает реальность: Производства есть, их 11
30 июля 2019

Прямая речь: "В последнем интервью (интервью УП, опубликованное 30 июля – УП) Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель".

"Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас.

Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует.

Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает.

Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/30/7222322/
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:09

  detroytred написав:
З.з.ы. чего же Вы параллель числа погибших на Майдане с погибшими, например, на воде не привели?



Браво. Отлично подмечено. В логике budivelnik-а - какая-то жалкая сотня ненужных людей. А столько почестей, внимания и денег...

Про пленных моряков в РФ так и вообще нечего говорить - пара десятков, да и живые все...

Тьфу, аж противно! Уже который раз отмечаю, с какой легкостью этот персонаж "решает" нелегкие проблемы. Такому дай волю, сталины-жуковы со своим "бабы еще нарожают" жалкими самоучками покажутся!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:17

budivelnik
Слышишь, чудила на букву "м", своими постами доказываешь только одно - если человек дурак, то это надолго.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:24

  freeze написав:Будет как с Аль-Капоне, имхо.


Вряд ли - у нас только дураки воруют в нарушение закона. А хитросделанные "хозяева жизни" - лоббируют законы под себя. Уверен, что за неуплату налогов не зацепятся. Процессы будут публичными, и обвинение там должно быть железобетонное.

Ну а то, что клоун (истинный, имеется в виду) отвечает на все вопросы следователя либо "не знаю", либо "не помню", так это не от большого ума :mrgreen: Будут значит на показаниях свидетелей строить дело - а уж то, что его сольют все, сомневаться не приходится. По-сути, мы уже имеем счастье лицезреть каждый день по несколько "каминг-аутов"...
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